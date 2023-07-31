Граждане ещё трёх стран смогут въезжать в Россию по электронной визе

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Граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы теперь смогут посетить Россию, используя электронную визу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
В Правительстве дополнили список, состоящий из 52 государств, жителям которых разрешён въезд в Россию по единой электронной визе.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Разрешение вступит в силу 1 августа 2023 года.
Уточняется, что в список из 55 стран входят все европейские государства.
Ранее сообщалось, что единая электронная виза начнёт действовать 1 августа в 10:00 по мск. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не должна следовать за санкционной политикой запада и запрещать гражданам других государств получать визу на въезд в страну.
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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Разрешение вступит в силу 1 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что единая электронная виза начнёт действовать 1 августа в 10:00 по мск. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не должна следовать за санкционной политикой запада и запрещать гражданам других государств получать визу на въезд в страну.
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Анастасия Чинкова