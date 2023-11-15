Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
Химкинский драматический театр «Наш дом» приглашает зрителей на премьеру «Маскарад» по произведению М. Ю. Лермонтова.
Драму «Маскарад» написал очень молодой человек, к моменту её создания Лермонтову исполнился 21 год. Талант художника откровенно и безжалостно диагностировал проблемы современного общества, поэтому пьеса претерпела несколько редакций. Цензура того времени не могла пропустить в печать произведение, столь явно компрометирующее дворянское сословие.
Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
Михаил Юрьевич, так и не увидел свою пьесу на сцене, её напечатали только через год после его смерти. В первую очередь спекталь показывает всю глубину любви и страсти, которыми великий поэт наделил своих героев, и выразить мятежный дух авторского замысла.
Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
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Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
«В сентябре мы открывали сезон этой премьерой, а спектакль выпустили в середине июля. Мы работаем по такому принципу, когда выбираем произведения, внутри должно от них что-то дзинькать. Маскарад меня очень сильно впечатлил, я решил перечитать это произведение. Многие литертурные работы надо перечитывать в более зрелом возрасте, чтобы понять настоящий смысл заложенный в них», - поделился режиссер театра «Наш дом» Юрий ЗайцевФото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
Михаил Юрьевич, так и не увидел свою пьесу на сцене, её напечатали только через год после его смерти. В первую очередь спекталь показывает всю глубину любви и страсти, которыми великий поэт наделил своих героев, и выразить мятежный дух авторского замысла.
Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
«Маскарад – самая яркая и мистическая драма среди русской литературы. Для меня ключом раскрытия этого произведения была поэма «Демон», потому что и там, и там, мужчина приобретает что-то очень ценное, светлое, прекрасное, женщину и любовь к ней. В итоге он теряет ее и появляется большая трагедия. Это достойное произведение и заставлет думать о многих вещах», - отметил Юрий ЗайцевТеатр искал современные выразительные средства, чтобы эта пьеса и сегодня могла звучать так же остро и откровенно, как и в момент её создания. В начале работы над «Маскарадом» Химкинский театр хотел рассказать печальную романтическую сказку о любви, а в итоге получился современный мистический триллер.
Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
«У этого спектакля появилась группа поклонников, которые приходят на него уже несколько раз, и говорят придут еще. Это значит, что идеи Лермонтова актуальны до сих пор», - добавил режиссер театра.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова