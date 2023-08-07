Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи

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Более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании.
ТАСС пишет, что в стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.
Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
Более всех страдают каталонцы: запреты действуют в 495 каталонских муниципалитетах. Жителям запрещено мыть автомобили и поливать сады. В некоторых населенных пунктах региона из-за засухи введён режим чрезвычайной ситуации.
Андалусские власти отключают воду в определенные часы, меры действуют в 40 муниципалитетах. А в Малаге отключили воду в пляжных душах.
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Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
Андалусские власти отключают воду в определенные часы, меры действуют в 40 муниципалитетах. А в Малаге отключили воду в пляжных душах.
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Мария Фирсова