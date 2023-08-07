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Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи

07 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/appledesign

Более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании.
ТАСС пишет, что в стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.

Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.


Более всех страдают каталонцы: запреты действуют в 495 каталонских муниципалитетах. Жителям запрещено мыть автомобили и поливать сады. В некоторых населенных пунктах региона из-за засухи введён режим чрезвычайной ситуации.

Андалусские власти отключают воду в определенные часы, меры действуют в 40 муниципалитетах. А в Малаге отключили воду в пляжных душах.

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#испания
#вода
#жара
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На выезде из Абхазии в РФ образовалась многокилометровая пробка
07 августа 2023, 13:16

Фото: iStock/MaYcaL

Затор возник на дороге на выезде из Абхазии в Россию.
Telegram-канал Sputnik Абхазия сообщает, что пробка возникла на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу». Длина затора оценивается в 5 км.
 
Причины возникновения многокилометровой пробки не называются.

Ранее крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.

На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.

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#пробки
#туристы
#машины
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Член Совфеда Башкин предложил ограничить массовый отдых детей за границей
07 августа 2023, 11:33

Фото: iStock/SerrNovik

Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин предлагает ввести ограничения на массовый детский отдых за границей после инцидента, который случился в Турции.
Детей из России выселили из отеля в турецком Кемере. Они вернулись домой несколькими рейсами. Некоторым авиабилеты пришлось покупать заново, за свой счет. Лагерь «Колибри», который отправил детей отдыхать, перестал выходить на связь и отвечать на звонки.
 
Всего в лагере отдыхали 70 детей и вожатых. В данный момент в Турции остались 20 детей и 4 сопровождающих. Дети приехали 26 июля, и у них возникли проблемы с оплатой. Несовершеннолетних ночью выставили на улицу, пишет РИА Новости. 
 
Башкин заявил, стоит ли вообще организовывать массовый детский отдых за границей, если и в России большой выбор мест для отдыха. А похожий инцидент на тот, что случился в Турции, в России просто невозможен.
 
«Хватит ездить по Турциям, по Египтам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации», - так считает член Совета Федерации Александр Башкин.
Также он сказал, что отдыхать в России экономически выгоднее, при этом и российская туристическая отрасль получит хорошую поддержку.

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#дети
#детские лагеря
#туризм
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В Луховицах проведут молочный фестиваль
04 августа 2023, 22:55

Фото: Istockphoto / grafvision

В городском округе Луховицы состоится фестиваль молока «Молочная пойма». Он пройдёт 5 августа в Центре культуры и досуга «Красная пойма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей приготовят концертную программу, развернут интерактивные площадки и выставки. На фестивале пройдут мастер-классы по рисованию, лепке, плетению и многому другому. 
 
Как отметили в министерстве, цель фестиваля – увеличение потребления молока российских производителей, пропаганда здорового образа жизни и поддержка отечественной молочной продукции.
 
Фестиваль начнётся в 18 часов. Вход свободный. 

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Фермеры и ремесленники из 49 регионов России примут участие в Гастрономическом фестивале в Истре

На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты

В Истре состоялось открытие масштабного «Гастрономического фестиваля 2023»





 

#молоко
#луховицы
#минкультуры мо
#фестиваль
#московская область
#подмосковье
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Фермеры и ремесленники из 49 регионов России примут участие в Гастрономическом фестивале в Истре
С 4 по 6 августа в деревне Дубровское городского округа Истра пройдет большой гастрономический фестиваль фермерской продукции
04 августа 2023, 22:17

Фото: Радио 1

Фестиваль объединит 350 фермеров более чем из 49 регионов страны, а также представителей 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, на фестиваль приедут производители из республики Беларусь. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Московской
«Мы привезли на фестиваль разные сыры, твердые, мягкие. В основном фермерские сыры делают в круглой форме, потому что они более удобные. Когда накладывается сырное зерно, круглую форму легче забить, и для производства такая форма более массово распространена. Также, для потребителя круглая форма удобнее, чем остальная», - рассказал про форму сыра фермер Александр. 


 
Кроме сыра, на фестивале представлены хлебобулочные изделия, мед, различные колбасы. Помимо большого количества съедобной продукции и развлечений, фестиваль будет включать в себя еще и благотворительные акции. На территории сыроварни организуют пункты приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а вырученные от сдачи пластика средства пойдут на благотворительность. 


 
«У нас своя большая ферма, свои коровы, свое молоко. Изначально, производство сыра это было наше хобби, которое появилось у нас в 2016 году, после поездки в Голландию. Начали мы производить немного, для узкого круга людей, потом наша продукция разлетелась по компаниям, по друзьям, по знакомым, по родственникам и все начали просить больше сыра. И после этого мы решили делать больше сыра, потому что это натуральный продукт, с чистым составом и с минимальной ценой», - поделилась Ольга, владелица собственной сыроварни. 



На соседней площадке фестиваля в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для подрастающего поколения подготовили массу развлечений: батутный центр, веселые игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла, аквагрим и поездки на лошадях. 



Отметим, что на месте проведения мероприятия будут организованы точки приема пластиковых крышек, которые после отправят на переработку, а полученные от сдачи пластика деньги будут высланы на благотворительность. 

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#игры
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В Истре состоялось открытие масштабного «Гастрономического фестиваля 2023»
«Сырный фестиваль» пройдет с 4 по 6 августа в деревне Дубровское в городском округе Истра
04 августа 2023, 19:19

Фото: Радио 1

Более 350 фермеров и ремесленников представят на фестивале свою молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас и другие напитки, гости смогут приобрести сувениры народных художественных промыслов и многое другое. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Когда наша ферма зашла но московский рынок, мы любыми способами пытались себя реализовать, смотрели в интернете фестивали, сырные выставки, конференции, форумы, и первое что выдает, это данный гастрономический фестиваль. В прошлом году у нас не получилось поучаствовать, но в этом году нам повезло, и мы рады представлять нашу ферму, город и себя на этом прекрасном фестивале», - поделилась представитель сырной фермы из Воронежа Юлия. 



В сравнении с прошлым годом, состав участников фестиваля обновлен более чем на 20%, что подтверждает его популярность в регионах страны и профессиональных отраслевых сообществах.
 


«О фестивале мы узнали еще в прошлом году, однако в тот сезон нас не приняли. В этом году, мы постарались, поработали, отправили хорошую презентацию, и нас приняли. Мы рассказали все о своей пасеке, показали фотографии нашего оборудования, передали информацию о том, где мы находимся, это все было красиво представлено и после этого нас пригласили. Сбор меда, это тяжелый труд, конечно мед делают пчелы, но сама сборка очень сложный процесс, поэтому мы решили приехать, показать и рассказать о  нем», - поделилась Ирина представитель пасеки из Башкирии.



При поддержке Минпромторга РФ в дни проведения фестивалей на Истринской сыроварне пройдет выставка сельскохозяйственной техники. Также на основной территории разместятся зоны с детскими активностями и фудтраками, а для гостей будет организован бесплатный трансфер от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская».


 
«Мы с семьей впервые на фестивале и находимся в восторге от масштаба. Очень много выбора, все фермы угощают своей продукцией, столько сортов сыра было представлено. Также, на прилавках был хлеб, квас, мед, все натуральное и вкусное. Много здесь семей с детьми, так как проводится развлекательная программа, есть батуты, конкурсы, фотозоны, нам все нравится и надеюсь, у нас получится посетить данный фестиваль еще раз», - отметила посетитель Гастрономического фестиваля Ольга.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Около 100 российских детей выселили из турецкого отеля из-за трудностей с оплатой
04 августа 2023, 17:12

Фото: istockphoto/kadmy

Персонал турецкого отеля выставил на улицу около сотни детей из России. Как выяснилось, компания «Колибри», занимающаяся организацией детского отдыха за границей, не смогла вовремя перевести деньги за проживание школьников в отеле.
Дети приехали на отдых еще 26 июля. Уже при заселении возникли проблемы с оплатой со стороны организаторов из фирмы «Колибри», где родители приобретали путевки, сообщает портал tourdom.ru. Несмотря на это, детей все же заселили. Однако спустя несколько дней, 1 августа, персонал разбудил отдыхающих и выставил их на улицу. В результате дети ночью ездили на автобусе в поисках нового отеля, спали на скамейках в парке. Заселиться в новое место проживания удалось только к 9 часам вечера следующего дня.

Но и здесь долго прожить не удалось. Через два дня на дверях номеров появились записки с требованием покинуть отель 5 августа. Организатор поездки не продлил проживание. Достаточного количества наличных и обратных билетов у детей нет. Родители обратились в российское консульство, где им предложили идти в полицию. Ситуацию взял под свой контроль Роспотребнадзор. Специалисты ведомства рекомендуют родителям в ее региональные органы для составления претензий в адрес туроператора.

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#роспотребнадзор
#дети
#отдых
#путёвки
#родители
#отель
#турция
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Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции
03 августа 2023, 21:58

Фото: iStock/naumoid

Резкое подорожание отдыха в Турции для россиян может быть связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.
Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш.
 
Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг. Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.
 
«Но надежды не оправдались: рубль в России сильно просел, покупательная способность упала. Турция, к сожалению, вырвалась вперёд там, где надо бы пятиться назад», — сказал в заключении Даш.
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#турция
#отпуск
#цены
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Почти 100 бесплатных кинопоказов пройдут в Подмосковье в августе
Областной проект «Кинопарк» представил расписание бесплатных показов под открытым небом в летних кинотеатрах Подмосковья, запланированных в августе 2023 года
03 августа 2023, 18:27

Фото: официальный сайт проекта «Кинопарк»

Проект представляет собой бесплатные показы российских кинолент под открытым небом на парковых и других площадках Московской области в период с мая по сентябрь.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, 97 кинопоказов пройдут на 37 площадках 24 городских округах в Московской области. 



«На кинопоказах каждое лето примерно одинаковое количество желающих посмотреть фильмы. В прошлом сезоне, например, в проекте Кинопарк в нашем округе поучаствовал более 1000 человек. Проект Автокинотеатр напрямую зависит от погодных условий, в дождь посмотреть кино не получится-зрители находятся в автомобилях, а техника для демонстрации фильма от дождя не защищена. Поэтому-только хорошая погода», - поделилась организатор кинопоказов в Клину Ирина.  



Отметим, что на август для зрителей подготовили насыщенную программу: семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческую комедию «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырёх».

Также, жителей Подмосковья ожидает Всероссийская акция «Ночь кино» 26 августа и «Фестиваль уличного кино», который будет проходить до конца августа. Посетить мероприятия можно бесплатно.  



«В августе последний кинопоказ запланирован в формате Кинопарк и пройдёт 5 августа, будем смотреть семейный кинофильм "Команда мечты". И завершит сезон кинопоказов под открытым небом традиционный совместный с ГАУК МО "Креативное бюро Регион" проект "Ночь кино". В этом году Всероссийская акция Ночь кино пройдёт 26 августа, в ней участвуют два наших парка, Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий" и Высоковский городской парк культуры и отдыха "Берёзовый"». Также, будем смотреть три новых отечественных фильма: "Чебурашка", "Вызов" и "Праведник"», - рассказал сотрудник кинопарка в Клину. 


 
Проект «Кинопарк» Министерства культуры и туризма Московской области и Креативного бюро «Регион» при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С того времени кинопоказы под открытым небом – особенная часть летних культурных программ в городских парках Подмосковья.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#кинопарк
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Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной картой Troy
03 августа 2023, 08:40

Фото: iStock/StockerThings

В России появилось приложение, позволяющее выпустить виртуальную турецкую карту Troy.
Картой можно оплачивать товары и услуги, снимать наличные в банкоматах. Приложение даёт возможность пополнять счет в турецких лирах с рублевых счётов через систему быстрых платежей (250 тысяч лир в месяц- 850 тысяч рублей).
 
«Коммерсантъ» пишет, что эксперты высказывают опасения по поводу нестабильности турецкой лиры, а также высоких комиссий, которые предполагает карта. 
 
Издание сообщает, что информации о сервисе недостаточно, а колл-центр не функционирует должным образом. Всё это вкупе может вызывать трудности у пользователей.
 
Приложение Letim, которое позволяет открыть карту, появилось в AppStore и PlayMarket. Для регистрации в приложении нужно предоставить цифровой скан загранпаспорта.

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