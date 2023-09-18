Исследование OneTwoTrip показало, где будут отдыхать россияне в октябре

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, в результате которого выяснилось, что число россиян, которые планируют отправиться отдыхать за границу в октябре, значительно возросло. С результатами ознакомилась «Газета.Ru»
При этом, по сравнению с прошлогодними показателями за этот период, доля России снизилась до 55,5% (–12,0%).
Россияне, путешествующие по своей стране, в октябре предпочтут отправиться в Москву. Так, 20,8% всех бронирований приходится именно на столицу. Следом в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 19,1% оформленных путёвок. За ним следует Сочи (18,4%).
Также «Газета.Ru» отметила, что среди россиян популярны Казань, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Россияне, которые планируют посетить зарубежные страны, предпочитают Турцию, а именно, Стамбул. Его доля составляет 8,7% от общего числа зарубежных бронирований. Затем идут Италия (город Римини) и Армения (Ереван).
Кроме того, популярны среди россиян и Рим, Париж, Бангкок, Дубай и Милан.
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Россияне, путешествующие по своей стране, в октябре предпочтут отправиться в Москву. Так, 20,8% всех бронирований приходится именно на столицу. Следом в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 19,1% оформленных путёвок. За ним следует Сочи (18,4%).
Россияне, которые планируют посетить зарубежные страны, предпочитают Турцию, а именно, Стамбул. Его доля составляет 8,7% от общего числа зарубежных бронирований. Затем идут Италия (город Римини) и Армения (Ереван).
Кроме того, популярны среди россиян и Рим, Париж, Бангкок, Дубай и Милан.
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Анастасия Чинкова