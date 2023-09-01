Исследование: Россияне с детьми чаще всего отдыхали в Москве и Стамбуле

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Исследование OneTwoTrip показало, что большинство россиян с детьми (83,1%) проводили летний отдых в Москве и Стамбуле.
Так, среди российских городов семьи с детьми чаще всего отдыхали в Москве (16,5% отельных заказов), Санкт-Петербурге (14,2%) и Сочи (11,4%). Кроме этих городов лидирующие позиции по этим показателям заняли Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж.
Если рассматривать зарубежные курорты, то российские семьи предпочитали Стамбул (12,1%), Ереван (4,5%) и Минск (4,1%), а также Анталью, Дубай, Тбилиси, Бангкок и Рим.
Как передаёт Газета.ру, чаще всего семьи с детьми отдавали предпочтение объектам размещения без звезд – хостелам и апартаментам. На втором месте по размещению оказались трёхзвёздочные отели.
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Если рассматривать зарубежные курорты, то российские семьи предпочитали Стамбул (12,1%), Ереван (4,5%) и Минск (4,1%), а также Анталью, Дубай, Тбилиси, Бангкок и Рим.
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Мелисса Тимофеева