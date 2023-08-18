Из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой.
Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета, пишет «Осторожно, Москва».
На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.
Читайте также:
Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings
Авиакомпания Red Wings прокомментировала возбуждённое против неё уголовное дело
СКР возбудил дело против Red Wings
«Первоначально задержка была связана с отсутствием визы у одного из членов экипажа, якобы пилот взял с собой второй паспорт без визы РФ. Второй раз вывели из самолета без объяснения причин. Примерно 400-500 человек, большой боинг, куча маленьких детей, ни представителей авиакомпании, ни представителей администрации аэропорта Шереметьево, никто не даёт никакой информации пассажирам. Все рейсы, кроме одного, вылетели в установленное время», - рассказали пассажиры.
Читайте также:
Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings
Авиакомпания Red Wings прокомментировала возбуждённое против неё уголовное дело
СКР возбудил дело против Red Wings
Мария Фирсова