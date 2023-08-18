Из России возобновят прямые рейсы в КНДР

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Первый после пандемии COVID-19 авиарейс из КНДР в Россию «Пхеньян – Владивосток» произойдёт 25 августа.
В пресс-службе владивостокского аэропорта сообщили, что перелёты будет выполнять северокорейская авиакомпания Air Koryo.
Сообщается только о двух рейсах. Пока нет данных о том, планируются ли обратные перелеты в Пхеньян, а также полеты в будущем между двумя городами.
Стоимость рейсов из Пхеньяна во Владивосток равняется $230, в Пекин — 1750 юаней.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета.
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«Рейсы действительно будут. Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», — приводит цитату пресс-службу аэропорта РИА Новости.
Стоимость рейсов из Пхеньяна во Владивосток равняется $230, в Пекин — 1750 юаней.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета.
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Мария Фирсова