Камчатка и Дагестан названы самыми гостеприимными туристическими регионами

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Аналитики провели опрос и выяснили, как жители Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, Республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области относятся к туристам, посещающим их регионы. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края не видят раздражающих факторов в туристическом потоке в свои регионы. Жители Краснодарского края в большей форме ощущают усталость от наплыва туристов.
По данным опроса, 33%-39% опрошенных жителей Алтая, Крыма и Калининградской области выступили за закрытие заповедных зон от туристов.
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«Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, нечистоплотность», — приводит слова экспертов RT.
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Екатерина Коршунова