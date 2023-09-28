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Камчатка и Дагестан названы самыми гостеприимными туристическими регионами

28 сентября 2023, 14:38
Фото: iStock/inewsistock

Фото: iStock/inewsistock

Аналитики провели опрос и выяснили, как жители Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, Республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области относятся к туристам, посещающим их регионы. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края не видят раздражающих факторов в туристическом потоке в свои регионы. Жители Краснодарского края в большей форме ощущают усталость от наплыва туристов.

«Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, нечистоплотность», — приводит слова экспертов RT.


По данным опроса, 33%-39% опрошенных жителей Алтая, Крыма и Калининградской области выступили за закрытие заповедных зон от туристов.

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#алтай
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Россиянина, живущего в США, удивляет гордость американок за ожирение
28 сентября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/Roberto Michel

Россиянин, который живёт в США, рассказал об американках, не стесняющихся лишних килограммов.
Впечатления мужчины приводятся в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на «Дзене», пишет Лента.Ру. Мужчина рассказывает, что в США продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.
 
«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!»,—поражается мужчина.  
По его мнению, полные люди в других странах выглядят более опрятно: девушки стараются не носить вещи, которые подчеркивают их недостатки.
 
«Американки и американцы одеваются вызывающие и вульгарно, демонстрируя свои размеры, как будто гордятся этим», —не перестаёт удивляться мужчина.  
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В Чеховском парке КиО в честь Дня туризма проводят бесплатную экскурсию по городу
27 сентября 2023, 11:04

Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарк»

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В этот день в Подмосковье подготовили насыщенную программу, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Парки Подмосковья в четь Всемирного дня туризма подготовили более 20 бесплатных экскурсий на своих территориях. Благодаря таким мероприятиям, жители и гости региона смогут узнать историческую составляющую парков. 

Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
 
«В первую очередь хочется всех поздравить со всемирным днем туризма. Это уникальная дата, поскольку сейчас есть тренд на внутренний туризм. Прогулки в парках будут проходить вместе с гидом. Он поможет раскрыть наши парки с новой стороны. В основном жители области посещают парк чтобы посмотреть на растения и природу в общем, кто-то приходит насладиться тишиной в дали от городской суеты. Но при этом парки тесно связаны с историей края, где они находятся, с необычными фактами из жизни 19 века, или с историей великих людей из 20 века», - рассказал начальник пиар-отдела АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов.

Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»
 
В четь праздника, городской парк культуры и отдыха Чехова подготовил пешеходную прогулку по историческим объектам города «От древней Лопасни к городу Чехов». Посетители вместе с экскурсоводом зайдут в сквер А. П. Чехова, прогуляются по бульвару воинской славы, который создан в честь героев, которые воевали в полях ВОВ и прогуляются по парку, который неразрывно связан с историей жизни А. С. Пушкина.
  
«Вся эта история и палитра интересных фактов раскрывается только при помощи таких экскурсий. Поэтому мы сегодня и в другие дни приглашаем в наши подмосковные парки. С каждым днем их все больше и каждая территория по-своему уникальна. А информацию о программах в каждом парке вы сможете узнать в группе «Вконтакте» «Мособлпарка» или по номеру телефона», - напомнил Глеб Осипов.

Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»

Также, 27 октября бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре г. Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее, Щелковском историко-художественном музее и в других культурных точках Московской области. 

Фото: официальная страница «ВК» «Мособлпарка»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
 
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В Сергиево-Посадском историко-художественном музее пройдет акция «День туризма». 

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#чехов
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В Сергиево-Посадском историко-художественном музее пройдет акция «День туризма»
27 сентября 2023, 09:39

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В Подмосковье для жителей и гостей региона в этот день подготовили насыщенную программу, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет акция «День туризма». Посетителей ждет бесплатный вход на выставки и экспозиции, кроме двух экспозиций Ризницы Троице-Сергиевой лавры.

Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
 
«Мы стараемся ежегодно отмечать этот праздник, потому что музеи, это важная часть туризма в Московской области. Мы любим своих гостей, поэтому этот праздник проводим с размахом. И погода сегодня замечательная, и день хороший, это важный повод выбраться в музей. Но, если кому-то не удобно будет посетить наш музей сегодня, то и на выходных мы подготовили насыщенную программу», - рассказал заведующий отделом публикации и маркетинга Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Константин Морозов. 
Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника

На предстоящих выходных в музее будет открытый лекторий, это новый проект Сергиево-Посадского музея. Уже 30 сентября гостей музея будет ждать лекция, которая представляет исторические параллели. На ней вам расскажут о Москве и Троице-Сергиевом монастыре с 14 по 16 век, и познакомят вас с личностями великих московских князей, их достижениями и победами. 

Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
 
«Хочу сделать акцент на новой выставке, которая работает в главном корпусе музея. Она называется «Уголь Донбасса». Это работы московского художника, нашего современника Сергея Марченко. Он к нам привез серию портретов, которые выполнены углем на грубом материале. Эти картины являются визуализированной памятью, которые формируют у людей образ героев современной России», - отметил Константин Морозов. 

Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
   
 Отметим, что 27 октября бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре города Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее, Щелковском историко-художественном музее и в других культурных точках Московской области.  

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»
27 сентября 2023, 05:27

Фото:istockphoto/eternalcreative

Россиянка отдыхала в гостинице курортного города Туапсе, но столкнулась с отсутствием электричества и водоснабжения.
Отзыв женщины опубликован в Telegram-чате «Ольгинка», пишет Лента. ру. 
 
«Снимали [номер] в гостинице «Виктория», её затопило тогда после наводнения, сутки без воды и света, с грудным ребенком, воду сами таскали на третий этаж», —поделилась эмоциями туристка.
 
По её словам, поездка состоялась ещё в июле, но деньги администрация гостиницы так и не вернула, хотя и обещала произвести выплаты в течение 10 рабочих дней. Некоторые пользователи чата выразили поддержку россиянке.
 
«Если люди заплатили заранее за 10 дней, а прожили 2, то деньги за 8 дней надо вернуть. Точка».
 Но некоторые посчитали жалобы туристки необоснованными.

«Не приезжайте в Ольгинку, заработайте на Турцию. Будут вам и условия, и возврат по требованию, но это не точно»,- прокомментировал ситуацию один из подписчиков.
Ранее сообщалось, что туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле. Туристы из России, которые отдыхали в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жаловались на отравление и заражение кишечной инфекцией. По словам пострадавшей Виты Коберницкой, в гостинице брали пробы для выяснения причины недомогания людей.

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Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте

Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам

 
#туризм
#туристы
#отель
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Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте
24 сентября 2023, 15:23

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Саша Коновалова разговаривала с попутчиком по-русски в такси на курорте Паттайя и оконфузилась перед водителем.
Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», пишет «Лента. Ру». Блогерша рассказала, что за рулём такси находился пожилой местный житель. Он поздоровался на тайском и делал вид, что не понимает по-русски. По дороге Коновалова и её попутчик почувствовали неприятный запах в салоне такси и принялись обсуждать это вслух.

Они сделали предположение, что это может быть «пахучая гадость», которую все время едят тайцы. Также пассажиры рассуждали, стоит ли им взять другую машину, потому что запах вызывал тошноту. Саша Коновалова призналась, что назвала водителя «дедулей», и сказала, что ей будет неудобно перед ним.
 
«И вот мы приехали, а водитель поворачивается и говорит на хорошем русском языке: «Приехали! С вас 60 бат!». Мы аж дар речи потеряли! Отдали деньги. Он улыбнулся и добавил: «Спасибо! До свидания, хорошего дня!» —рассказала девушка в своём блоге.
Девушка не знает, понимал ли водитель, о чём она говорила, или просто знал стандартный набор фраз на русском языке.
 
«Обиженным он не выглядел. Но мне до сих пор неудобно, когда я вспоминаю эту историю», — поделилась блогерша.
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#туризм
#водитель
#туристы
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Рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов
24 сентября 2023, 13:46

Фото: IStoc/undrey

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что 24 сентября из-за технической неисправности задержали вылет рейса авиакомпании «Икар».
Рейс «Иркутск–Пхукет» отложен до 3:00 (22:00 мск) 25 сентября. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.

Ранее сообщалось, что в египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев. Житель Нижнего Новгорода рассказал, что примерно 200 туристов уже почти сутки ждут вылета в Россию рейсом авиакомпании AlMasria.

Люди находились в Шарм-эш-Шейхе без возможности пройти регистрацию на рейс uj706, который отменили. Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили.

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#аэропорт
#рейсы
#туризм
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Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам
24 сентября 2023, 11:23

Фото: istockphoto/Kar-Tr

Российская тревел-блогерша путешествовала по Европе и раскрыла отношение её жителей к россиянам.
Путешественница поделилась впечатлениями в личном блоге под названием «Дотошный турист» на «Дзене». За 2 недели девушка побывала в Турции, Испании, Андорре, Португалии и Финляндии. Ей удалось пообщаться с местными жителями. По её словам, она не почувствовала никакого негатива, и никто из собеседников не стремился обсудить политическую ситуацию.
 
«Простые люди такие же радушные, как и были! Спрашивают: «Откуда вы?» «Из России». Некоторые уточняют, из Москвы или Санкт-Петербурга, кто-то вспоминает слово «водка»», —рассказывает путешественница.
 При этом общение русскоговорящих людей между собой свелось к минимуму.
 
«Если раньше встречаешь где-то за границей говорящего по-русски, общаешься, делишься впечатлениями. Сейчас такие диалоги сведены к минимуму, их практически нет», — рассказала путешественница.
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#туризм
#европа
#туристы
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В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев
24 сентября 2023, 08:19

Фото: iStock/encrier

Житель Нижнего Новгорода рассказал, что примерно 200 туристов уже почти сутки ждут вылета в Россию рейсом авиакомпании AlMasria.
Telegram-канал «Нижний №1» опубликовал пост, где сказано, что люди находятся в Шарм-эш-Шейхе без возможности пройти регистрацию на рейс uj706, который отменили. 

Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили. 

«Все стулья, которые на видео, они притащены людьми из кафе со всего аэропорта», — поделился турист.
Ранее, 8 сентябре, в аэропорту Шарм-Эш-Шейха 180 туристов не смогли вовремя вернуться домой. По предварительным данным, всего в Турции находилось 480 человек с билетами авиакомпании Red Sea Airlines.

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#аэропорт
#египет
#туристы
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Тысячи россиян предпочли сибирскую тайгу песчаным пляжам
24 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Diy13

Туристы начали массово пребывать в особенный парк Красноярского края.
РЕН ТВ пишет, что тысячи россиян начали выбирать отдых без удобств. Туристы приезжают в особенный парк Красноярского края с древними скалами и уникальной природой. Туристы идут в тайгу – до «Столбов» примерно 7 километров пешком. Путь пролегает по крутым склонам, корням деревьев и каменистым тропам, но это никого не пугает. На вершине туристов ожидают каменные исполины, которым более 50 млн лет.
 
«Тяжело, но удовольствие – во! Я в предвкушении того, что будет вверху», –рассказывает РЕН ТВ туристка Дарья.
Россияне начали отказываться от песчаных пляжей и выбирать сибирскую тайгу и скалы. Каждый день непростой путь к вершине преодолевают тысячи туристов. К «Столбам» идут в одиночку, группами друзей и семьями.
 
«Они тут и белочек, и птичек, и бурундучков, все смотрят. А еще мы собрали гербарий по заданию школьному»,– рассказывают туристы.
В 2022 году «Красноярские Столбы» вошли в топ-3 самых посещаемых национальных парков России (более миллиона человек). В этом туристическом сезоне рекорд может быть побит.

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