Каширский котик добрался до Килиманджаро

В усадьбе Шахматово государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока 21 сентября пройдёт традиционный праздник «Осенины». Он будет посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Начало фестиваля – в 13 часов.