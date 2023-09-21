Фото: г. о. Кашира
Талисман из Каширы добрался до знаменитого вулкана Килиманджаро. Каширский котик странствует вместе с Сашей Холодным, который продолжает путешествие «На Буханке вокруг света», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Когда он стартовал из Каширы, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман.
«Каширский котик добрался до Килиманджаро! Его глазки увидели столько всего интересного. Обо всём, что он увидел, он обязательно расскажет, когда вернётся, сделав круг по земному шару. А пока едем дальше», – рассказал Саша Холодный.
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Лора Луганская