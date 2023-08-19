Китайский консул Божуй допускает отмену виз в КНР для россиян

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Китайские визы для граждан России в перспективе могут отменить.
Об этом рассказал в ходе VI Глобального форума молодых дипломатов консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй, пишет ТАСС.
По его словам, что Китай уже отменил визы для российских туристических групп. Для того, чтобы полностью отменить визы, нужно решить некоторые вопросы, которые относятся к безопасности и миграции.
Ранее сообщалось, что первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.
Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проехали 162 человека. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.
В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.
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«Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», —высказал мнение Божуй, отвечая на вопрос о вероятной отмене виз для россиян в будущем.
Ранее сообщалось, что первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.
Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проехали 162 человека. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.
В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.
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Мария Фирсова