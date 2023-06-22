Китай предоставит российским туристам безвизовый режим

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СМИ: Гражданам РФ предоставят безвизовый режим для путешествий в Китай
Уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ сообщил о разработке новой системы туристических поездок без оформления виз для россиян. Об этом пишет РИА Новости.
Такая возможность станет доступна уже в этом году. Предоставлять бесплатные визы гражданам России также готовится Шри-Ланка. Кроме того, Евросоюз внедряет систему электронных виз в виде штрихового кода, однако в настоящее время к гражданам РФ это не относится.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Испания отказала российской молодежной сборной по борьбе в визах для участия в чемпионате Европы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Такая возможность станет доступна уже в этом году. Предоставлять бесплатные визы гражданам России также готовится Шри-Ланка. Кроме того, Евросоюз внедряет систему электронных виз в виде штрихового кода, однако в настоящее время к гражданам РФ это не относится.
Диана Аванесян