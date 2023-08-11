Климатическую проблему на триллионы долларов планируют решать за счёт путешественников

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Мировые авиаперевозчики хотят включить в стоимость авиабилетов пункт о декарбонизации отрасли для борьбы с глобальным изменением климата.
Bloomberg пишет, что суммарные затраты на переход авиалайнеров на экологичные виды топлива до 2050 года обойдутся в 5 трлн долларов.
В данный момент мировой коммерческий авиафлот насчитывает порядка 25 тысяч самолетов, которые перевозят до 4 млрд пассажиров каждый год. Двигатели авиалайнеров сжигают примерно 100 млрд галлонов реактивного керосина, это превышает годовые объемы выпитого пива во всём мире.
Из необходимых 5 трлн долларов, которые требуются на декарбонизацию, большая часть денег израсходуются на устойчивое производство топлива, которое работает на возобновляемых источниках энергии.
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш считает, что затраты на декарбонизацию отрасли в любом случае лягут на пассажиров самолетов.
Недостаточный уровень внимания к решению данной проблемы за прошедшие 70 лет привёл к ухудшению кризисной ситуации. Если проблемой не заняться сейчас, то суммарная доля выбросов парниковых газов глобальной авиацией вырастет с 2% до 22% к 2050 году.
Ранее сообщалось, что цены на внутренние авиаперелеты в России в текущем году могут подняться на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.
Чалик отметил, что на данный момент выделение субсидий пока не было одобрено, по сравнению с минувшем годом. В 2022 году субсидии составляли 100 миллиардов рублей. Также, уточняется, что рассматривается уменьшение количества рейсов.
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В данный момент мировой коммерческий авиафлот насчитывает порядка 25 тысяч самолетов, которые перевозят до 4 млрд пассажиров каждый год. Двигатели авиалайнеров сжигают примерно 100 млрд галлонов реактивного керосина, это превышает годовые объемы выпитого пива во всём мире.
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш считает, что затраты на декарбонизацию отрасли в любом случае лягут на пассажиров самолетов.
Недостаточный уровень внимания к решению данной проблемы за прошедшие 70 лет привёл к ухудшению кризисной ситуации. Если проблемой не заняться сейчас, то суммарная доля выбросов парниковых газов глобальной авиацией вырастет с 2% до 22% к 2050 году.
Ранее сообщалось, что цены на внутренние авиаперелеты в России в текущем году могут подняться на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.
Чалик отметил, что на данный момент выделение субсидий пока не было одобрено, по сравнению с минувшем годом. В 2022 году субсидии составляли 100 миллиардов рублей. Также, уточняется, что рассматривается уменьшение количества рейсов.
Читайте также:
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Мария Фирсова