Коломенская пастила отправляется в Кижи

Пастильные наборы коломенской пастилы войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи»
В музейные наборы вошел особый вид коломенской пастилы – смоква, который изготовлен по старинным рецептам из традиционных коломенских сортов яблок. В отличие от рыхлой пастилы, яблочное пюре здесь не взбито, а уварено с медом, с добавлением ягод. Сушится смоква большими пластами в вольном печном духе.
Фото: фотобанк Московской области
Коробки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века, их украшает архитектурный ансамбль Кижского погоста – один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России. Сердце Кижского погоста – двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня, которую по праву можно считать самым большим, сложным и гармоничным архитектурным объектом деревянного зодчества на планете.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Пастильное производство и Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» были открыты в Коломне 15 лет назад, за это время удалось восстановить старинную технологию и воссоздать целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый из которых имеет свою историю.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: фотобанк Московской области
«Это такая история со вкусом, которая входит в нашу жизнь. И это не первый наш опыт работы с государственными музеями. Мы уже много лет работаем с Третьяковской галерей, с музеем-заповедником «Царицыно». Сейчас же впервые наша коломенская пастила поедет так далеко от нас. Я думаю, что это только начало нашего сотрудничества. Можно еще будет подумать о специальном вкусе, который окружает замечательное место Кижи, может какая ягода, чтобы пастила еще больше относилось к этому музею», - рассказала генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина.Фото: Министерство культуры и туризма МО
Коробки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века, их украшает архитектурный ансамбль Кижского погоста – один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России. Сердце Кижского погоста – двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня, которую по праву можно считать самым большим, сложным и гармоничным архитектурным объектом деревянного зодчества на планете.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Мы выбрали ту пастилу, которая хорошо хранится, это ягодные пастилы, которые имеют название - смоква. Они выделываются без белка, то есть они больше похожи на мармелад. Вкусы с лесными ягодами приближены к природе, к нашей русской жизни. Мы с такой любовью делали упаковку, создавали коробочки, к тому же нам дирекция музея «Кижи» присылала изображения, которые они бы хотели видеть на наших коробках. Все делается в ручную, что добавляет души и сердца продукту. Мы уже много лет производим пастилу в Коломне и готовы делится ею с теми, кому это нужно и важно», - отметила Наталья Никитина.Фото: фотобанк Московской области
Пастильное производство и Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» были открыты в Коломне 15 лет назад, за это время удалось восстановить старинную технологию и воссоздать целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый из которых имеет свою историю.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова