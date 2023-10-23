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Коломенская пастила стала одним из сувениров карельского музея-заповедника

23 октября 2023, 10:56
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В сувенирную продукцию музея-заповедники «Кижи» войдут наборы из коломенской пастилы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коломенская смоква, которая готовится по особому старинному рецепту, стала частью сувенирных наборов карельского музея не просто так.

«Коломенская пастила очень созвучна кижскому отношению к жизни и истории. Это полностью натуральный продукт, созданный по достоверно восстановленным традиционным рецептам с пристальным вниманием к деталям и искренней любовью к своему делу», – подчеркнула директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.


Стоит отметить, что рецепт заветной пастилы собирали по маленьким кусочкам из воспоминаний и легенд Коломны.

Кроме этого, коломенская пастила является брендом № 1 Коломны, а в 2020 году вошла в топ-10 конкурса «Вкусы России».


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#пастила
#вкусы россии
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#московская область
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Тревел-блогерша узнала, что итальянцы думают о русских женщинах
22 октября 2023, 18:08

Фото: istockphoto/max-kegfire

Российская тревел-блогерша узнала у итальянцев стереотипы о соотечественницах.
В блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен» девушка рассказала, что итальянцы уверены, что русские женщины сильно меняются после родов. Блогерша пыталась возразить и уточнила, что то же самое происходит и с итальянками.
 
«На что итальянец ответил: «Да, возможно, но, наверное, контраст до/после не будет так заметен, ведь многие итальянки не такие красивые, как русские девушки», — рассказала путешественница.
Иностранцы считают, что женщины в возрасте в РФ выглядят хуже, чем в Италии.
 
«Видимо, итальянцы считают, что их женщины — как хорошее вино: с годами только хорошеют. Женщины находят свой стиль и вообще расцветают», — предполагает путешественница.
Также итальянцы считают, что россиянки чересчур увлекаются пластическими операциями и увеличением губ.
 
«Итальянец сказал, что не осуждает это и верит, что кому-то так действительно красивее, но считает, что многие из-за этих губ выглядят одинаково», — говорит россиянка.
 Также существует стереотип о легкодоступности русских девушек.
 
«Даже элементарно познакомиться с русскими девушками проще», — цитирует девушка знакомого итальянца.
Ранее путешественница побывала в Германии и рассказала о привычках немцев, которые вызвали бы стыд у россиян. По словам россиянки, немцы уходят в декретный отпуск, если их жёны зарабатывают больше. При этом немцы не скрывают тот факт, что посещают бордели. Есть ещё одна черта немецких мужчин — привычка жаловаться на соседей и коллег по работе, если они не соблюдают законы и правила.

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В Сочи туристы жалуются на клопов-«вонючек», которые заполонили город

В Россию стали чаще приезжать туристы из Европы
#италия
#мужчины
#женщины
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В Сочи туристы жалуются на клопов-«вонючек», которые заполонили город
22 октября 2023, 17:54

Фото:istockphoto/Animaflora

Осенью полчища мраморных клопов оказались в жилых домах и отелях Сочи.
Насекомые вызывают недовольство туристов, сообщает портал Sochi1.ru. Жители Сочи называют мраморных клопов вонючками. Насекомые забираются в помещения сквозь узкие щели и прячутся в одежде, оставляя неприятное впечатление у туристов.
 
«Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», — сказал один из путешественников.
Замначальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко рассказал, что с приходом холодов теплолюбивые клопы устраиваются на зимовку.
 
«Клоп слетается и образовывает колонии. Вот чем вызвано его массовое нашествие», —объяснил Геннадий Бабенко.
Мраморные клопы появились в Сочи после Олимпиады 2014 года. Для людей они не представляют опасности, но наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Например, в 2018 году насекомые уничтожили весь урожай цитрусовых в Абхазии.

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В Россию стали чаще приезжать туристы из Европы

Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят зимой

Туристов на Лофонтенских островах попросили справлять нужду в пакеты
#сочи
#насекомые
#туризм
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Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят зимой
22 октября 2023, 12:40

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустят с декабря.
Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск с середины декабря. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале. Возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждали весной с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
 
«Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс»,-сообщил Никитин.
Поезд будет курсировать в данном режиме раз в неделю. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться по средам.
 
Глава региона выразил благодарность за слаженное взаимодействие «коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь».

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В Россию стали чаще приезжать туристы из Европы
22 октября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/ViewApart

МИД России сообщает, что выдача туристических виз европейцам выросла на 57%.
Россия за первые 9 месяцев 2023 года выдала в европейских странах на 57% больше туристических виз, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, пишет РИА Новости.
 
С его слов, с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД РФ в странах Европы было выдано 225 тысяч виз. При чём 141 тысяча приходится на туристические визы. Специалист уточняет, что по сравнению с 2022 годом общее количество выданных виз уменьшилось на 10%.
 
«При этом выдача туристических виз возросла на 57%», — подчеркивает Алексей Климов.
Но эти показатели далеки от 2019 года. Тогда европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн приходилось на туристические.

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Турэксперт Барзыкин: «Россияне больше стали пользоваться санаториями»
20 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что россияне начали более активно переориентироваться на внутренний туризм и стали больше внимания уделять санаториям и курортам.
«Россияне больше стали пользоваться таким капиталоемким сегментом, как санатории и курорты. Меняется структура, идет диверсификация по регионам, причем не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, Северном Кавказе и Калининградской области. В лидерах, конечно же, по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

По его словам, по всем регионам России наблюдается значительный рост туризма. Популярнее стал и горнолыжный отдых. При этом он подчеркнул, что все проекты внутреннего туризма в России развиваются на принципах устойчивого развития с учётом сохранения экологии.

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#отдых
#россияне
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#санатории
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Россияне сочли Ленобласть и Алтай самыми красивыми регионами РФ
20 октября 2023, 14:45

Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

Аналитики сервиса для путешествий «Туту.ру» провели исследование и выяснили, что россияне считают наиболее красивыми регионами России Ленинградскую область и Алтай.
При этом, тройку лидеров самых красивых регионов замыкает Иркутская область.

«Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни», — приводит RT слова аналитиков.

Ранее сообщалось, что в октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние месяцы, так можно сэкономить до 50%. При этом. В ноябре-декабре на некоторых направлениях стартует зимний сезон. В распоряжении туристов есть несколько недель, чтобы купить тур по акции раннего бронирования.

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В Альянсе турагентств раскрыли, как изменятся цены на туры по России
В Альянсе турагентств рассказали, стоит ли ждать повышения цен на туры по России
20 октября 2023, 13:30

Фото: IStock/Choreograph

Стоимость туров по России в 2024 году увеличится как минимум на 7-10%, и дальше продолжит расти, считают в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что это связано с возросшим спросом на отдых внутри страны.
Однако эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов уверен, что цены могут вырасти только из-за повышенного спроса на отдых в новогодние праздники, дальнейшего повышения стоимость не ожидается.
«На прошлой неделе уже был подобный вброс. Но ситуация стабильная. У нас есть ежесезонный рост цены на те направления, которые популярны летом и зимой. Вот этот конъюнктурный спрос рождает повышение сезонных цен. Думаю, что дальше рост не пойдет, потому что реальных причин для этого я не вижу», — сказал он в беседе с «Радио 1». 
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Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья
19 октября 2023, 17:20

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

21 октября в парках проведут выставки, ярмарки, дегустации и другие мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Уточняется, что в Центральном парке Наро-Фоминска пройдет выставка работ местных художников, арт-встреча и лекции об искусстве. Дегустация горячих напитков и выставка-продажа продуктов, быстрых зарисовок и фотографий еды пройдет в Воскресенске, а в парке имени Степанова в Серпухове организуют пространства современного искусства и мастер-классы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

«Этот праздник проходит впервые, инициатором такого события выступила команда губернатора. Цель мероприятия - популяризация современных видов искусств, нам очень повезло с тем, что наш округ очень творческий и талантливый, поэтому программа у нас очень насыщенная. В нашем парке регулярно проходят большие мероприятия с различной тематикой, и одно из них «Уличный, вкусный, искусный», - рассказала заместитель директора парка культуры и отдыха «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа Анастасия Королева. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Помимо этого, гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде смогут посетить ярмарку мастеров и научиться рисовать, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдет лекция об уличном искусстве.

«У нас в округе не один парк, поэтому у соседей тоже будут насыщенные программы, но конкретно у нас, праздник начнется с пластического спектакля, это новое направление. В нем играют люди, но без слов, все эмоции и идеи передаются с помощью пластики. Премьера этого спектакля уже была, только в закрытом помещении, зрителям очень понравилось, и теперь такой перфоманс будет проходить под открытым небом», - отметила Анастасия Королева. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В программе парка культуры и отдыха «Дулёвский» также будут тематические площадки, мастер-классы, арт встреча у очага. Каждый желающий сможет себя попробовать в нейрографике и обсудить с художниками интересующие их темы, связанные с современным искусством. 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Также, танцевальный баттл проведут в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве, а в «Пегасе» в Егорьевске пройдет флешмоб-пантомима. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Серпухов принимает участие в туристическом конкурсе. 

Областной музыкальный фестиваль пройдет в Подольске. 
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#орехово-зуево
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Россиянам рассказали, когда можно будет отдохнуть в Северной Корее
В Альянсе турагентств рассказали о возможном отдыхе российских туристов в КНДР
19 октября 2023, 15:49

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее. Об этом он рассказал после визита в КНДР.
Эксперт в сфере туризма, почётный президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов в беседе с «Радио 1» рассказал, что Северная Корея – ещё неизведанный для российского туризма регион. Однако если начать его продвигать, то россияне действительно смогут туда ездить, как в Египет или Таиланд.
«Бизнесу с помощью властей нужно организовать фантуры для агентов, туроператоров. Наши сотрудники туризма уже опытные, они посмотрели мир, они знают вкусы, требования и капризы наших туристов. Ни наши операторы, ни агенты не заинтересованы в жалобах со стороны туристов. Они приедут, посмотрят всё, оценят качество и скажут, можно или нельзя туда ехать», — отметил Андрей Гаврилов.
По словам специалиста, на налаживание туристических связей может потребоваться один сезон. Однако без поддержки государства турагентства не смогут заинтересовать россиян.
«Если мы сейчас за зимний сезон успеем провести всю эту ознакомительную рекламу, то потом наши турагенты уже начнут предлагать туры россиянам. Если известные турагенты, сети начнут размещать у себя это направление, а туроператоры увидят в этом реальную прибыль, то наши туристы кончено поедут», — заключил специалист.
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#туристы
#кндр
#туризм
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