Коломенская пастила стала одним из сувениров карельского музея-заповедника

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Коломенская смоква, которая готовится по особому старинному рецепту, стала частью сувенирных наборов карельского музея не просто так.
«Коломенская пастила очень созвучна кижскому отношению к жизни и истории. Это полностью натуральный продукт, созданный по достоверно восстановленным традиционным рецептам с пристальным вниманием к деталям и искренней любовью к своему делу», – подчеркнула директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.
Стоит отметить, что рецепт заветной пастилы собирали по маленьким кусочкам из воспоминаний и легенд Коломны.
Кроме этого, коломенская пастила является брендом № 1 Коломны, а в 2020 году вошла в топ-10 конкурса «Вкусы России».
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