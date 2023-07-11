Корабли ВМФ помогают перевозить автомобили через Керченский пролив

Фото: iStock/alekseystemmer
Большие десантные корабли Черноморского флота начали переправлять гражданские автомобили через Керченский пролив. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России.
«Большие десантные корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 11 июля экипаж БДК «Оленегорский горняк» отправился из порта «Кавказ» в порт «Крым». Это делается для того, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом, которая собирается со стороны Краснодарского края.
Читайте также:
Эксперт по туризму Мкртчян назвал способ добраться до российских курортов без пробок
Песков сообщил, что пробки на Крымском мосту не имеют перманентный характер
В пробке перед Крымским мостом застряли 1310 автомобилей
Элина Позднякова