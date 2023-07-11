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Корабли ВМФ помогают перевозить автомобили через Керченский пролив

11 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/alekseystemmer

Большие десантные корабли Черноморского флота начали переправлять гражданские автомобили через Керченский пролив. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России.
«Большие десантные корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 11 июля экипаж БДК «Оленегорский горняк» отправился из порта «Кавказ» в порт «Крым». Это делается для того, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом, которая собирается со стороны Краснодарского края.


Таким образом, корабли будут продолжать перевозить личные автомобили туристов, а также грузовой автотранспорт по мере необходимости. Согласно сообщению, корабли работают круглосуточно и могут принимать до 40 машин каждый.

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#Керченский пролив
#Крымский мост
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Эксперт Кузнецов назвал самые дешевые курорты летом 2023 года
10 июля 2023, 23:29

Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов заявил, что летом 2023 года цены на отдых на российских курортах выросли в среднем на 15% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет RG.RU.
Самый большой рост цен зафиксирован в Новороссийске, Витязево и Лазаревском, где цены на жилье поднялись на 33%, 19% и 27% соответственно. Так, в Новороссийске туристы за сутки платят около 3217 рублей, в Витязево – 3248 рублей, а в Лазаревском - около 3740.

При этом в Ейске отдых подешевел на 17%, в Ялте на 8%, а в Севастополе на 7%. Там россияне могут отдохнуть за 2771, 3857 и 3011 руб. соответственно.

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#туризм
#Россия
#курорты
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В Таиланде проливные дожди затопили Пхукет
10 июля 2023, 21:27

Фото: istockphoto/PongMoji

На тайском острове Пхукет случилось наводнение, которое вызвали проливные дожди.
Метеорологический департамент Таиланда сообщил, что на 70% территории Пхукета ожидаются рассеянные грозовые ливни, пишет The Phuket News.
 
В канале Банг-Яй, который проходит через весь Пхукет-Таун, уровень воды поднялся до критических отметок. Подземный переход перед ТЦ Central Floresta на объездной дороге закрыли. Из-за этого возникли серьезные задержки движения.
 
9 июля перекрыли несколько улиц в Пхукет-Тауне из-за их полной непроходимости. Наводнения случились и в самом оживленном туристическом районе города — Патонге.

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#Таиланд
#Пхукет
#наводнение
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В Московской области проведут фестиваль ремесленников
10 июля 2023, 18:24

Фото: Минкульт МО

В Дмитровском городском округе 15 и 16 июля проведут фестиваль ремесленников «Медленное ремесло». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль пройдёт в ремесленной слободе Глушенковых. Там организуют площадки для мастеров, которые будут изготавливать своими руками разнообразные изделия. Посетителям продемонстрируют разные виды ремесленного творчества: столярное, гончарное, кузнечное. Кроме того, гости смогут узнать о ткачестве, каллиграфии, плетении и многом другом. На фестивале будут проходить мастер-классы», – говорится в сообщении. 
 Вход на фестиваль – свободный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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#Минкульт МО
#фестиваль
#ремесло
#туризм
#Московская область
#Подмосковье
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Эксперт по туризму Мкртчян назвал способ добраться до российских курортов без пробок
10 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/AlbinaTiplyashina

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян в интервью «Радио 1» дал несколько советов, как комфортнее всего добраться до российских курортов.
Очередь перед въездом на Крымский мост до сих пор есть. Однако время ожидания составляет уже не шесть часов, а около трех, и это тоже очень много, считает эксперт.

«Создается впечатление, что Минтранс немного постарался на прошлой неделе, когда информация дошла до президента России Владимира Путина, а на этой неделе обороты опять сбавили. Значит в очередной раз стоит поднять информационный штурм, чтобы он был услышан Минтрансом и принял меры для того, чтобы пробку эту оперативно ликвидировать», - рассказал Мкртчян.

Он также отметил, что на российских курортах ситуация довольно напряженная. Пробки собираются в районе Сочи и Анапы. Специалист посоветовал россиянам использовать не личный автомобиль, а ехать на поезде, подчеркнув, что пробки в курортных городах сохранятся до конца августа.

«При поездке на российские курорты на личном транспорте советую останавливаться на ночлег, например, в Воронеже или Ростове-на Дону. При поездке в Крым можно сделать остановку на побережье Азовского моря, например, в Темрюке, Тамани или Приморско-Ахтарске. Стоит разбить путешествие на несколько отрезков так, чтобы пробки не страшили. Сейчас без пробок в Анапу не добраться. Время путешествия из Москвы до Анапы составит не 14 часов, а 18-20. А 20 часов за рулем – это уже за гранью человеческих возможностей», - посоветовал собеседник «Радио 1».

Он подчеркнул, что вокруг очень много интересных мест, где можно остановиться и переночевать, при этом комфортно добраться до российского курорта.

Также эксперт по туризму отметил, что снижения цен на отдых не будет. В России всего 90 купальных дней на всю огромную страну с населением 140 миллионов. В сентябре-октябре в Черном море уже нормально искупаться не получится. Поэтому, по его словам, не смотря на капризы погоды и прочие невзгоды, люди все равно будут ехать. 

«Поэтому цены на отдых снижаться не будут. Однако есть и хорошая новость: повышать цены тоже никто не будет. Сейчас цены на российских курортах достигли своего исторического максимума. На побережье от Анапы до Сочи установилась цена около 15 тысяч рублей за двухместный номер в четырехзвездочном отеле по системе все включено», - заключил Алексан Мкртчян.

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#лето
#море
#российский курорт
#Анапа
#Сочи
#пробки
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Министр туризма Абхазии Хишба предлагает временно закрыть все пляжи в стране
10 июля 2023, 11:44

Фото:istockphoto/SergeiGorin

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.
«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — заявил Теймураз Хишба.
Данные меры должны обеспечить безопасность жителей и гостей Абхазии. По словам министра, ситуация с погодой не критичная, но требуется контроль.
 
МЧС Абхазии просит туристов воздержаться от поездок в Гагрский район, где от ливней пострадали порядка 800 домов.

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#непогода
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Мишустин: 2,5 млрд рублей выделило Правительство для поддержки туриндустрии Крыма
08 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/scaliger

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержу работников сферы туризма. Об этом сообщается в распоряжении, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора могли сохранить свои коллективы, продолжили вести бизнес и были готовы принимать всех, кто хочет отдохнуть в Крыму», – отметил премьер-министр. 

Выделенные средства пойдут в бюджет более чем 3,5 тыс. компаний, работающих в сфере туризма. Чтобы получить поддержку от государства, предприниматели обязаны сохранить в своём штате до 1 октября 2023 года не менее 80% сотрудников.  

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#туризм
#Крым
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На подмосковной зооферме на праздник Ивана Купалы проведут огненное шоу
07 июля 2023, 21:15

Фото: Istockphoto / OlgaMiltsova

На «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе 8 июля пройдут огненное шоу и традиционные гуляния. Они будут посвящены славянскому празднику Ивана Купалы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этот день наши предки проводили народные гуляния, совершали обряды, загадывали желания, жгли костры и водили хороводы. Для гостей будет подготовлена разнообразная программа: мастер-классы по плетению венков и лаптей, водяная пенная дискотека, выступления творческих коллективов, огненное шоу и многое другое», – говорится в сообщении. 
Адрес «Зоофермы Шихово: Дмитровский район, деревня Шихово. 
 
Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте фермы.  

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#Московская область
#Подмосковье
#Минсельхозпрод МО
#праздник
#ферма
#туризм
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Безвизовые групповые поездки в Китай возобновят к концу июля
07 июля 2023, 20:33

Фото: iStock/awdebenham

Безвизовые групповые туристические поездки в Китай, прекращённые во время пандемии COVID-19, возобновятся в июле. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Более 300 туроператоров России получат разрешение на приём китайских туристов и отправку россиян в Китай. В перечень вошли почти все федеральные и региональные туристические агентства.

«Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», – заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

Соглашение о взаимном упрощении поездок для тургрупп принято в 2000 году. В настоящее время эти правила не потерпели изменений.

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#туризм
#Китай
#Россия
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Перед Крымским мостом образовалась пробка со стороны Крыма
07 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

При въезде на Крымский мост образовалась пробка со стороны полуострова, в очереди находится порядка 260 автомобилей. Об этом сообщает РБК.
«Очередь на въезд на Крымский мост со стороны материка внезапно сменилась затором со стороны полуострова. Со стороны Керчи проезда ожидают около 260 машин», - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно приведённым данным, время ожидания проезда составляет более одного часа. При этом со стороны Тамани дороги свободна.
 
Напомним, к утру понедельника, 3 июля, пробка из автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробок перед Крымским мостом нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны полуострова.

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#Крымский мост
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