Крупнейшая за 50 лет охота на лох-несское чудовище назначена на конец августа

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В субботу и воскресенье, 26–27 августа, энтузиасты соберутся на крупнейшую за последние пол века охоту на чудовище Лох-Несса.
Newsweek пишет, что охотиться на загадочного обитателя водоёма будут беспилотниками, инфракрасными датчиками и эхолокаторами. По мнению организаторов, «новые технологии позволят исследовать воды так, как никогда прежде».Охота продлится 2 дня и станет самой масштабной с момента экспедиции 1972 года.
Ранее в Таиланде экстренные службы спасли 77-летнего британца, оказавшегося в водоёме с большим количеством змей.
Пенсионер плыл по реке на лодке. Течение унесло его в заросли. Лодка застряла в иле. Мужчина не мог выбраться с небольшого островка посреди реки.
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