Крымские отельеры готовы безвозмездно продлить проживание туристам в отелях

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Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание тем туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму.
Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
РИА Новости пишет, что в Крыму создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
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Мария Фирсова