Крючков перечислил документы, которые необходимы для проезда по альтернативному маршруту в Крым

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Советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале перечислил документы, которые необходимы для того, чтобы попасть в Крым по альтернативному маршруту.
Для проезда в Крым через новые регионы страны нужно иметь при себе паспорта, детям — свидетельство о рождении. Также нужно предоставить документы на автомобиль.
Из-за ЧП на Крымском мосту движение временно прекращено, работа паромной переправы между Крымом и Кубанью приостановлена. Туристов и гостей республики призывают выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
В Крым можно приехать от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Дорога будет через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Работа пунктов пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп продолжается в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
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Из-за ЧП на Крымском мосту движение временно прекращено, работа паромной переправы между Крымом и Кубанью приостановлена. Туристов и гостей республики призывают выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
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Мария Фирсова