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Крючков перечислил документы, которые необходимы для проезда по альтернативному маршруту в Крым

17 июля 2023, 09:34

Фото:istockphoto/Dmetsov

Советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале перечислил документы, которые необходимы для того, чтобы попасть в Крым по альтернативному маршруту.
Для проезда в Крым через новые регионы страны нужно иметь при себе паспорта, детям — свидетельство о рождении. Также нужно предоставить документы на автомобиль.

Из-за ЧП на Крымском мосту движение временно прекращено, работа паромной переправы между Крымом и Кубанью приостановлена. Туристов и гостей республики призывают выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.


В Крым можно приехать от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Дорога будет через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Работа пунктов пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп продолжается в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#туризм
#ЧП
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Крымские отельеры готовы безвозмездно продлить проживание туристам в отелях
17 июля 2023, 09:03

Фото:istockphoto/kadmy

Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание тем туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму.
Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.

РИА Новости пишет, что в Крыму создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
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Эксперт рассказала о повышении цен на путёвки в Турцию
16 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/den-belitsky

Цены на путёвки в Турцию поднялись от 20 до 70 процентов. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
На стоимость повлияли инфляция и повышение курса доллара и евро к рублю.

«Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости», – уточнила эксперт.

Однако Осина отметила, что рост цен не останавливает россиян, которые продолжают покупать путёвки и находить способы сэкономить. Так туристы начали обращать внимание на отели более низкого класса и сокращать продолжительность отпуска. 

Но, тем не менее, директор Альянса сказала, что за летний период в Турции отдохнут примерно три миллиона российских туристов. 

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#Турция
#отдых
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В деревне Речки заложили первый камень африканского сафари-парка
14 июля 2023, 22:52

Фото: телеграм-канал Екатерины Долгасовой

В городском округе Лотошино дали старт созданию африканского сафари-парка. Он появится в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы рады инвестиционным проектам на территории нашего округа и заинтересованы в сотрудничестве с дружественными нам африканскими странами. Реализация этого проекта только укрепит дружбу России с Африканским континентом и будет интересна как лотошинцам, так и гостям округа», – сказала во время церемонии глава городского округа Екатерина Долгасова.
Открытие культурного объекта запланировано на 2026 год. По замыслу инвесторов, в парке появятся африканская этнографическая деревня, экспозиция африканских нарядов, бунгало, зона отдыха, парковая полоса, гостиница и кафе.

В церемонии закладки первого камня в деревни Речки приняли участие посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби, посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, а также ректор Евразийского международного университета, сопредседатель Африканского международного конгресса Константин Клименко.
 
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В Подмосковье создают агроусадьбу с зоопарком

Усадьба Кривякино пригласила на цветотерапию

Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты
 

#Московская область
#Подмосковье
#Лотошино
#сафари-парк
#туризм
#Екатерина Долгасова
#Африка
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Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты
14 июля 2023, 16:19

Фото: Фотобанк МО

Федоскинская миниатюра из Мытищ включена в число номинантов онлайн-голосования Russian Traveler Awards 2023. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Федоскинская миниатюра – народный промысел, вид русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше. Он сложился в конце XVIII века в селе Федоскино городского округа Мытищи.
 
Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвящённого туристическим возможностям страны. Благодаря конкурсу россияне вместе определят главные направления в российской сфере путешествий – от музеев до экомаршрутов. На победу претендуют сразу девять номинантов из Подмосковья. 

Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке. Итоги голосования подведут в ноябре. Результаты голосования будут опубликованы на сайте и в журнале Russian Traveler.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мытищи
#Федоскино
#туризм
#голосование
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РСТ: российские туристы могут без пересадки отправиться в 36 стран
14 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/aapsky

Вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Об этом вице-президенты РСТ заявили на пресс-конференции.
Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.

«Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом», — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дополнил, что в период до пандемии количество стран с прямым перелетом из России составляло 69, в мае 2022 года их число сократилось до 7.

Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.

Барзыкин добавил, что полеты с пересадкой через третьи страны характеризуются высокими рисками и денежными затратами.

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#прямой перелет
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Усадьба Кривякино пригласила на цветотерапию
14 июля 2023, 14:50

Фото: Минкульт МО

В парковом аптекарском огороде усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск начался сезон цветения шалфея и тимьяна. Гостей приглашают на цветотерапию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Аптекарский огород спланирован по канонам регулярного парка. На компактной территории представлено более 20 видов растений. Это, например, тимьян ползучий, шалфей дубравный, мята перечная и земляничная, мелисса лекарственная, монарда и эхинацея пурпурная. 

Эти и другие растения владельцы усадьбы использовали для изготовления лекарственных средств против гриппа, простуды, усиления иммунной системы. Также они применялись как приправы. 
 
Наряду с лекарственными растениями, гости усадьбы могут насладиться ароматами сортовых роз и других цветов. 

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#Минкульт МО
#усадьба Кривякино
#цветы
#туризм
#парк
#Московская область
#Подмосковье
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В Афинах из-за жары закроют Акрополь
14 июля 2023, 12:45

Фото:istockphoto/DaLiu

Афинский Акрополь частично закроют 14 июля из-за 44-градусной жары, сообщает министерство культуры Греции.
Акрополь возобновит работу в 17:00. Открытыми остаются площадки Древней Агоры и Керамикоса, где посетителей ждут археологические музеи, пишет РИА Новости.
 
14 и 15 июля в Греции ожидается температура до 44 градусов. В дневное время в стране закроют государственные учреждения и запретят работы на открытом воздухе, а также работу служб доставки.

Ранее издание  India Today сообщало, что на севере страны 98 человек погибли из-за сильной жары

Люди погибли в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Всего в округе Баллия штата Уттар-Прадеш было госпитализированы 400 пострадавших с жалобами на самочувствие, из которых 54 человека скончались. Большинству пациентов было больше 60 лет. В штате Бихар жара погубила 44 человека. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градуса.

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#жара
#Греция
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В Подмосковье создают агроусадьбу с зоопарком
13 июля 2023, 16:09

Источник фото: агроусадьба «Попова Шляпа»

На базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.

«Ферма в короткие сроки вводит в оборот неиспользуемые 12 га. На участке разместят гостевые дома, зоны отдыха для детей и взрослых, аллеи для прогулок, контактный зоопарк и водоём для рыбалки», – отмечается в сообщении.  
Уже ведутся работы по благоустройству территорий, наполнению контактного зоопарка и зарыблению водоема. В новый зоопарк заселили оленей, коров, собак, гусей, уток, цесарок и семью павлинов. Коллекцию пополнят и другие животные.

Внутри каждого дома будет располагаться русская печь, облицованная натуральным камнем. Для любителей активного отдыха будут организованы конные и велосипедные прогулки.  В планах у хозяйства – производство сыров, масла, молока и другой продукции. Для этого приобретён крупный рогатый скот джерсийской породы. Планируется покупка овец. 

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#туризм
#агротуризм
#Минсельхозпрод МО
#Воскресенск
#Московская область
#Подмосковье
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Россияне хотят отдыхать на Кавказе и Дальнем Востоке
13 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/FTiare

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и группа компаний Б1 выпустили исследование об ожиданиях россиян от внутреннего туризма «Российский внутренний туризм–2023: новые горизонты».
Опрос показал изменения в отношении людей к отдыху внутри страны, адаптации бизнеса под запросы туристов, а также эффективность мер государственной и региональной поддержки. В исследовании, которое проводилось весной 2023 года, приняли участие около 3 тысяч человек.

Согласно данным опроса, уровень туристического сервиса в России и удовлетворенность им потребителей за последние годы выросли. 77% респондентов отметили, что с удовольствием путешествовали по России раньше и продолжают это делать. Лишь 3 % опрошенных категорически не нравится отдых в России, для них предпочтительнее отдыхать за рубежом. 

Бизнес стал более гибким и активно ориентируется на запросы и интересы россиян: 94 % предпринимателей, которые оказывают услуги в сфере туризма, заявили, что до 2022 года из числа их клиентов только 48% были россиянами. 

В 2023 году 66% граждан России отдает приоритет отпуску в стране. Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург потеряют лидерские позиции в сфере туризма. В этом году Кавказ — это одно из самых популярных мест для отдыха. 47% опрошенных указали именно его. Также растет интерес россиян к Крыму (46 %) и регионам Дальнего Востока (38 %).

Директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова сообщила, что многие россияне считают свой родной регион привлекательным для туристов, 77 % респондентов любят путешествовать по России. 

«Такой показатель важен для предпринимателей, работающих в сфере туризма», — отметила Захарова.

По мнению партнера группы компаний Б1, руководителя направления по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям Ольги Архангельской, изменившаяся политическая и экономическая ситуация потребовала от сферы туризма дополнительной адаптации.

«События последних нескольких лет негативно сказались на отрасли, однако при этом следует признать, что международные ограничения могут дать импульс для роста внутреннего туристического рынка России и его дальнейшего развития», — сообщила Архангельская. 

Она также отметила, что, по результатам опроса, популярность внутреннего туризма среди граждан России находится на достаточно высоком уровне. А также бизнес, связанный с туризмом, планирует дальнейшие вложения для увеличения количества услуг и повышения их качества.


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#отдых
#россияне
#Кавказ
#Дальний Восток
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