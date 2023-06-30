Культуру и традиции татарского народа представили на Сабантуе в Дубне

Фото: пресс-служба Сабантуя 2023
Гостей ждали тонна чак-чака, борьба на поясах и чай из гигантских самоваров
Жители Дубны, других подмосковных муниципалитетов и Москвы собрались на татарский праздник Сабантуй на главной площади города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль национальных культур и традиций посетила делегация из Татарстана во главе с министром цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айратом Хайруллиным. Гостей встретил врип главы Дубны Максим Тихомиров.
Гости насладились вкусом сладостей и блюд Татарстана – медовым десертом чак-чак, ароматным пловом и выпечкой. На чайной поляне все могли попробовать чай с травами и ягодами из трёх гигантских самоваров. Там же была представлена карта Московской области из чак-чака. В этот день гости фестиваля съели больше тонны медового лакомства. В гастрономическом шатре желающих обучали приготовлению национальной татарской выпечки эчпочмак.
У гостей фестиваля была уникальная возможность узнать своё происхождение и этническую принадлежность. Для этого было предложено сдать ДНК-тест, благодаря которому можно узнать, какие народы оставили след в геноме.
В будущем году Сабантуй пройдёт в Люберцах. Символ праздника – бронзового крылатого коня «Тулпар» – вручили замглавы городского округа Александру Сорокину.
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Фестиваль национальных культур и традиций посетила делегация из Татарстана во главе с министром цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айратом Хайруллиным. Гостей встретил врип главы Дубны Максим Тихомиров.
«Этот красивый и важный фестиваль объединил разные поколения, подарил яркие эмоции. Для жителей и гостей Подмосковья это отличная возможность познакомиться с татарской культурой. В нашем регионе проживает 140 национальностей и народностей. Главное – жить в дружбе, знать больше друг о друге и уважать традиции, – заявил Тихомиров.Дословно с тюркского «Сабантуй» переводится как «Праздник плуга». С утра гостей ждали тематические площадки со спортивными, танцевальными и гастрономическими активностями. В рамках мегаквеста «Почувствуй вкус сабантуя» прошли такие соревнования, как перетягивание каната, прыжки в мешках, забеги с коромыслом, метание мячей и борьба на подушках.
Гости насладились вкусом сладостей и блюд Татарстана – медовым десертом чак-чак, ароматным пловом и выпечкой. На чайной поляне все могли попробовать чай с травами и ягодами из трёх гигантских самоваров. Там же была представлена карта Московской области из чак-чака. В этот день гости фестиваля съели больше тонны медового лакомства. В гастрономическом шатре желающих обучали приготовлению национальной татарской выпечки эчпочмак.
У гостей фестиваля была уникальная возможность узнать своё происхождение и этническую принадлежность. Для этого было предложено сдать ДНК-тест, благодаря которому можно узнать, какие народы оставили след в геноме.
В будущем году Сабантуй пройдёт в Люберцах. Символ праздника – бронзового крылатого коня «Тулпар» – вручили замглавы городского округа Александру Сорокину.
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Лора Луганская