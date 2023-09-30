Люберцы приглашают гостей на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи»

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
Музейно-выставочный комплекс в Люберцах представляет выставку «Изобретения Леонардо да Винчи». В экспозиции представлено свыше 50 различных устройств, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
Пятьсот лет назад не стало титана Эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Да Винчи всю свою жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими, не менее важными науками.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность.
Представлено более пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин великого мастера. Все экспонаты действующие и сопровождаются специальными пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно. Выставка – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
Выставка проходит 12 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
«Я бы не сказала, что очень часто к нам приезжают такие выставки, что придает нам уникальности. У нас в музее большие залы, поэтому небольшим выставкам сложно в комплексе расположить свои произведения, а вот таким крупным и интересным можно свободно поставить свои экспозиции», - отметила Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность.
«В обычно музее нельзя прикасаться к предметам, а здесь каждый экспонат, наоборот просит, чтобы его покрутили и посмотрели, как он устроен. На некоторых экспонатах можно сидеть. Также, можно зайти в камеру обскура и своими глазами увидеть, как происходит эффект передающегося изображения. Здесь каждый экспонат, можно и нужно трогать», - рассказала Виктория.Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
Представлено более пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин великого мастера. Все экспонаты действующие и сопровождаются специальными пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно. Выставка – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.
«Мне самой эта выставка очень понравилась, мы же еще по ней экскурсии проводим и знаем много интересных нюансов про самого Леонардо и про его творчество. Она интересна не только детям, но и мужчинам, что очень необычно. К нам часто приходят семьями и вот эта выставка наибольший интерес вызывает у пап. И это здорово, что выставка Леонардо охватывает ту категорию людей, которые менее всего ходят в музей», - подчеркнула Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса
Выставка проходит 12 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова