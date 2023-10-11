Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». Занятие проходит в школе, построенной А.П. Чеховым в 1899 году.
«Сотрудники музея любят называть эту программу «Прощайте гаджеты». Дети становятся учениками того времени, и осваивают письмо перьевыми ручками на грифельных досках, переодеваются в одежду того времени, и ощущают себя детьми 19 века. Эта программа нравится не только детям, но и взрослым. Она познавательная, интересная и пользуется спросом», - отметила пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова.Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Также, в Мелихово проходит еще одна интересная детская программа «Славный народ – собаки!». Под руководством музейных педагогов дети и их родители станут участниками игры «Сам себе театр».
«Ребята становятся актёрами, режиссерами и ставят небольшие спектакли по произведению Чехова «Каштанка». У нас в принципе в музее насыщенная театральная программа, работает «Мелиховский театр» Чеховской студии. Поимо традиционных экскурсий и спекатклей наши посетители получают возможность увидеть небольшие инсценировки по произведениям Чехова. А каждое воскресенье у нас проходит детская программа, которая пользуется большой популярностью», - подчеркнула Юлия Балабанова.Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Отметим, что государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек. Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
«В течение года мы постоянно работаем и обновляем нашу программу. Вот в ближайшее время все музеи Подмосковья будут принимать участие в мероприятии «Ночь инскусства». Также, в конце ноября у нас ежегодно проходит Детский музыкальный фестиваль, к нам приезжают талантливые дети, показывают свои умения и таланты. Активно начаинем готовить новогоднюю программу, в этом году будет необыный формат, мы каждый раз стараемся удивлять наших гостей», - рассказала пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова.Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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