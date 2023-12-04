Радио1
Главная / Новости / Туризм/ «Мелихово» приглашает на программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов»

«Мелихово» приглашает на программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов»

04 декабря 2023, 14:28
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов».
Программа «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов», это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

«В этом году у нас изменился формат нашей новогодней программы. Гостей традиционно ждет спектакль, он как раз о том, насколько ценно время. Для детей это замечательная возможность поговорить о ценности времени, о том, что его очень сложно вернуть, если оно было утеряно. Все локации выстроены в единой концепции, гостей будут ждать персонажи, которые помогут пройти им этот путь», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом Мария Борова.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.

«Наши маленькие гости уйдут с небольшим сувениром, делают они его в ходе программы. Дети должны помочь Снегурочке и Деду Морозу встретить Новый год. Будут также сладкие подарки, и традиционная "Елочка Гори", живая Мелиховская елка», - отметила Мария.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Чтобы не пропустить праздник, не состариться раньше времени, ничего не прозевать, не огорчаться самим и не огорчать своих близких, ребята изготовят волшебный талисман, который долгие годы сможет украшать семейную новогоднюю елку.

«Этот спектакль был поставлен таким образом, чтобы было интересно и маленьким гостям и взрослым. Для взрослых это будет минутка ностальгии и возвращение в детство, потому что это сказка Советского времени. Мастер-классы тоже рассчитаны для взрослых, им тоже приятно уходить от нас с подарками», - добавила Мария Борова.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Кульминацией праздника станет долгожданная встреча с Дедом Морозом у новогодней мелиховской елки и сладкие подарки. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также:

МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий.

В Московском областном театре драмы и комедии доступны спектакли с тифлокомментированием.

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «квест» о мире животных.
#подмосковье
#праздник
#мелихово
#новый год
Читайте нас в
МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий
04 декабря 2023, 13:41

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»

В социальных сетях АНО «МосОблПарк» появился Новогодний календарь заданий, который ведет обратный отсчет до конца 2023 года.
«Безусловно, что до Нового года остается все меньше и меньше, поэтому мы запустили этот календарь заданий, который стал предновогодним маршрутом по подмосковным паркам. Это каждодневные задания и рекомендации как интересно провести декабрь уходящего года. В этом году мы предлагаем разнообразные активности и мероприятия, которые будут интересны любому возрасту и аудитории», - рассказал начальник пиар-отдела АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов.
Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 
 
В календаре записаны задания-рекомендации с информацией о предновогодних развлечениях в парках Московской области. Календарь поможет насладиться праздничной атмосферой в парках.

«Главное украшение в наших парках, это новогодние ели, которые оформлены в стилистике культурного кода городского округа, то есть это уникальные новогодние елки с прекрасными украшениями, которые ждут посетителей для фотографий рядом с ними. В этом году в парках у нас 42 резиденции Деда Мороза, там дети могут отправить письмо Деду Морозу, при этом отдельных почтовых ящиков в парках больше, 101, поэтому в оюбом месте будет возможность загадать свое желание», - отметил Глеб Осипов. 

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 

В течение всего зимнего сезона в будут работать Резиденции и почта Деда Мороза, для посетителей будут доступны увлекательные активности. Все желающие смогут посетить катки и ледовые спектакли, лыжные трассы и тюбинговые горки, сделать снимки в зимних фотозонах и многое другое.

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 

«Будут работать новогодние ярмарки, где  можно угоститься новогодними блюдами, напитками и приобрести подарки для своих близких. В парках Подмосковья сделано все, чтобы сделать этот правздник незабываемым», - поделился Глеб.  
 
Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк» 

Официальные страницы МосОблПарка есть в социальных сетях ВКонтакте и  Телеграме.Каждый день, с 1 по 31 декабря, в них будет «открываться» новая ячейка с заданиями-рекомендациями. Завершится отсчет календаря встречей и празднованием Нового года в подмосковных парках.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

В Московском областном театре драмы и комедии доступны спектакли с тифлокомментированием. 

Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах. 

В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду. 
#подмосковье
#дети
#мероприятия
#новый год
#парки
Читайте нас в
В Московском областном театре драмы и комедии доступны спектакли с тифлокомментированием
04 декабря 2023, 12:10

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

В 94 театральном сезоне Московский областной театр драмы и комедии, расположенный в подмосковном Ногинске, запускает проект «Организация проведения спектаклей с тифлокомментированием».
«Тифлокомментирование - это возможность для людей с проблемами зрения прийти на спектакль и насладиться постановкой. У нас в звуковой сидит профессиональный тифлокомментатор высшей категории, она рассказывает в микрофон зрителям, у которых есть наушники, что в данный момент происходит на сцене. Человек не видит картинку, он слышит диалоги, музыку, песни, но какое действие совершил герой, он не понимает. И в этот момент они слышат комментарии, которые помогают понять визуал постановки», - рассказала специалист по работе со СМИ и связям с общественностью Московского областного театра драмы и комедии Марина Кресан.

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
 
Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В рамках программы фонда «Особый взгляд», направленной на реализацию права инвалидов по зрению на доступность к культурным ценностям, театр выиграл гранты на закупку специального оборудования и организацию тифлокомментирования.

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

«К нам приезжают и с Подмосковья, и с Москвы, потому что людям с проблемами зрения тоже хочется на спектакли. К тому же, мы единственный государственный театр, расположенный на территории Московской области, который еще и проводит постановки для определённой категории граждан. Ногинск - становится театральным городом, а мы в свою очередь создаем возможности для этого», - отметила Марина. 
 
Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

Первыми спектакли с тифлокомментированием представили для юных зрителей. Такая возможность была открыта во время показа сказки «Золотой цыпленок, или мой папа самый лучший» 3 декабря, а также сказки «Кот в сапогах» 10 декабря.

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии

Прямое тифлокомментирование проведет Янина Исаичкина – профессиональный тифлокомментатор высшей категории. Московский областной театр драмы и комедии – театр с 93-летней историей. Сегодня в труппе служат 44 артиста, из которых 8 человек являются заслуженными артистами Российской Федерации и 6 – заслуженными артистами Московской области.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

Читайте также: 

Инклюзивный концерт прошел в мытищинском ДК «Яуза». 

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «квест» о мире животных. 

«Зарайский Кремль» приглашает посетить уютную выставку «Моя родная провинция». 
#подмосковье
#искусство
#ногинск
#театр
#спектакль
Читайте нас в
Туристка из России отправилась на Кубу и удивилась происходящему в стране
Туристка из России отправилась на Кубу и удивилась ценам и дефициту продуктов
04 декабря 2023, 09:22

Фото: istockphoto/AlbinaTiplyashina

Россиянка побывала на Кубе и назвала то, что увидела в стране разрывом шаблона.
Своим мнением она поделилась на платформе «Дзен» в блоге «Путешествия с камерой». По словам туристки, многие особенности кубинской жизни не укладываются в голове. Например, цены на острове сильно не соответствуют доходам населения. 

«Средняя зарплата на острове — 25 долларов, при этом такси от аэропорта до Варадеро стоит около 40 долларов. Цены совершенно не вяжутся с беднотой вокруг»,-рассказывает россиянка. 
Россиянку удивило и то, что в этой тропической стране мало фруктов, проблема с поставками молока, яиц, а также рыбы. 

«За 16 дней в отеле регулярно были только папайя и огурцы. Ещё иногда появлялся ананас и бананы. Яйца были 3 дня из 16. За молоком выстраивались огромные очереди», —отметила путешественница.
В кубинских магазинах довольно мало продуктов, но базовый набор приобрести можно. Местным зачастую этого не хватает. Но нищета не мешает кубинцам быть отзывчивыми и приветливыми.

«У меня создалось впечатление, что персоналу просто плевать на свою работу. Убирают номер спустя рукава, воду в ресторане можно ждать 15 минут, а девушка на ресепшене минут 10 тебя просто игнорирует»,- говорит россиянка про Кубу, где туризм является одной из основных строчек дохода. 
Читайте также:

Чех перечислил четыре факта, которые его удивили в России
 
Туристу раздробило руку во время отдыха в пятизвездочном отеле на Бали

Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна
#туристы
#туризм
#страны
#мир
#путешествия
Читайте нас в
Чех перечислил четыре факта, которые его удивили в России
04 декабря 2023, 08:17

Фото: istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia

Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и рассказал, что его удивило в новой стране.
С путешественником пообщалась тревел-блогерша, его слова она приводит на канале «Лайк тревэл путешествия» в «Дзен».

По мнению европейца, в России большие расстояния в черте одного города и между населенными пунктами. 

«Мне, чтобы попасть в центр города, приходится ехать на автобусе примерно час. А если пробки — то ещё дольше»,-говорит Зиба. 
Иностранца удивили российские маршрутки, останавливающиеся, где скажет пассажир. Также для него было удивительно передавать деньги за проезд через других пассажиров.

«Сначала мне было неудобно кричать, но со временем привык», —рассказал чех. 
По словам Зибы, в Чехии мужчины здороваются друг с другом за руку исключительно на деловых встречах, а в России принято пожимать руки и при встрече, и на прощание. 

«В Чехии пугают, что в России — цензура, несвобода, что нельзя делать то или другое, но на самом деле тут очень свободно», — сказал в заключении чех. 
Читайте также:

Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна

Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде

Туристам предложили карибский секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей
#россия
#чехия
#туризм
#туристы
#туристический маршрут
Читайте нас в
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «квест» о мире животных
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка о мире животных
02 декабря 2023, 17:27

Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник

30 ноября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике начала работать выставка «Звери земные и птицы небесные. Образы животных в христианском искусстве». Всего на выставке представлено больше 70 предметов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Многие экспонаты демонстрируются впервые.
Как рассказала «Радио 1» заведующий отделом «Художественная культура Троице-Сергиева монастыря XIV-XVII вв.» Галина Черкашина, название выставки родилось из Библии. Фраза «Все звери земные, и все птицы небесные» заимствована из библии из обращения господа к ною и его сыновьям после всемирного потопа. Задача экспозиции – показать роль животных в жизни мира.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
«Животный мир, являясь неотъемлемой частью земного бытия, всегда оказывал огромное влияние на окружающую действительность, в том числе и людей. Поэтому изображение зверей и птиц присутствует на материальных памятниках всех эпох, начиная с первобытного общества, изображение реальных и вымышленных животных существ присутствует на самых разных произведениях. Задача была на примере произведений XIV – начала XIX веков разобраться в наиболее значимых в христианской культуре животных, акцентировать внимание на их символическом значении», – отметила Галина Черкашина.
Выставка позволяет узнать о различных вариантах соотношения животных символов и евангелистов, познакомиться с загадочным «евангельским тетраморфом», проследить как трансформировались образы всем нам хорошо известных животных на протяжении веков.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Кроме того, по словам организаторов экспозиции, выставка организована в форме «квеста». Задача каждого посетителя – найти животное на гравюре или иконе и понять его значение в конкретном событии.
«Здесь выставка немного как квест. Поскольку главные персонажи любого христианского произведения – это святые, но также на каждом произведении присутствует животное. И чтобы его увидеть, его сначала нужно найти. Посетителю придется подумать, что животное там делает, понять связь и расширить свое представление о христианском искусстве, христианском мире», – добавила собеседница.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Несколько графических листов, выполненных по мотивам фресок Рафаэля, «проявляют» библейские истоки образов животных, вошедших в арсенал христианской культуры.
«Большое впечатление на меня произвела гравюра, которую мы также разместили на афише и на пригласительном билете. Это небольшой лист, графическое произведение начала XIX века с изображением сотворения животных. То есть момента, когда господь сотворяет земных животных. И на этой гравюре изображен процесс, но также есть и уже готовые представители фауны, в частности, лев, который похож то ли на человека, то ли на зверя, – у него радостное выражение лица. Также есть на гравюре и детали животных: где-то морда, где-то лапа. А учитывая, что в основе этой гравюры лежат фрески Рафаэля – известного итальянского художника начала XVI века – то все эти вещи приобретают особые значения», – объяснила Галина Черкашина.
Фото: министерство культуры и туризма Московской области 
Выставка будет принимать посетителей до 19 мая 2024 года.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

«Зарайский Кремль» приглашает посетить уютную выставку «Моя родная провинция»

Звенигородский Манеж представил выставку «Вокруг Левитана» с ароматами и видеопроекцией

Коломенская «Арткоммуналка» приглашает всех на свой день рождения
#подмосковье
#музей
#животное
#выставка
#мир
Читайте нас в
Число китайских туристов в России увеличилось за год на 100 тысяч человек
02 декабря 2023, 16:28

Фото: istockphoto/Akabei

В 2022 году с января по сентябрь из Китая в Россию приехали всего 563 человека. Спустя год ситуация резко изменилась: за тот же период количество китайских туристов в России превысило 100 тысяч человек.
Китай стал бесспорным лидером по числу иностранных туристов, посещающих РФ. На втором месте находится Германия, но она значительно отстает. С января по сентябрь Россию посетили 42,1 тысячи немецких туристов, передает «РБК». На третьем месте по величине турпотока находится Турция. Из этой страны Россию посетили 33,7 тысячи туристов.

Такой рост показателей объясняется несколькими факторами. Во-первых, Китай успешно справился с последствиями пандемии коронавируса и находится в стадии экономического подъема. Это способствует к возрождению среди населения интереса к туристическим поездкам, в том числе и в Россию. Во-вторых, свою роль сыграло облегчение визового режима между двумя странами. И наконец, Россия активно продвигает свои достопримечательности и предлагает интересные туристические пакеты гостям из Китая.

Читайте также:

В Китае объяснили вспышку респираторных заболеваний действием известных вирусов

МИД Китая: Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре

Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае
#россия
#китай
#достопримечательности
#страны
#рост
#турция
#германия
#рф
Читайте нас в
Звенигородский Манеж представил выставку «Вокруг Левитана» с ароматами и видеопроекцией
Звенигородский Манеж приглашает на выставку «Вокруг Левитана»
02 декабря 2023, 14:06

Фото: Звенигородский музей-заповедник

В новом отреставрированном здании Звенигородского Манежа открыта масштабная выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX вв». Проект объединил 56 работ русских художников-пейзажистов.
Для Звенигородского Манежа этот проект уникальный, так как впервые учреждение сотрудничает с Государственным Русским музеем. Благодаря совместной работе, организаторам удалось воплотить в жизнь интересный проект. Всего проект объединил 56 работ главных русских художников-пейзажистов — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других.
«В центре экспозиции работы самого Исаака Левитана, а вокруг расположены работы его друзей, учителей, последователей», – поделилась с «Радио 1» заместитель директора по выставочной деятельности Звенигородского музея-заповедника Екатерина Марина.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
В музее отмечают, что тема выставки выбрана неслучайно. Экспозиция посвящена развитию московской школы пленэрного пейзажа, один из главных представителей которой считается Левитан. Выставка представляет развитие московской̆ пейзажной школы в период ее расцвета. В то время петербургская Академия художеств следовала более строгим канонам живописи, в Москве же было больше возможностей̆ экспериментировать, и именно здесь, начиная с Саврасова, стали изображать природу средней̆ полосы привычным для нас сегодня, а тогда новаторским образом — чувственно, поэтически.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
«Тема выставки связана с историей Звенигорода: сюда в 1880-е годы приезжали на пленэр пейзажисты, работы которых мы как раз и показываем в рамках экспозиции. И важно, что посетители могут соприкоснуться непосредственно с историей, увидеть ту природу, которой вдохновлялись сами мастера, а также создать для себя полную картину того времени, того периода», – заметила Екатерина Марина.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
56 произведений живописи дополнены видеопроекцией и аудиогидами. Изюминкой проекта стали ароматы: посетителям предлагают флаконы с ароматами хвои и цветов, чтобы насладиться картинами и одновременно запахами природы, которые так любил художник. Также на выставке есть тактильная модель, когда ориентирована на слабовидящих посетителей.
Фото: Звенигородский музей-заповедник

Выставка продлится до 25 февраля 2024 года, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.  

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также:

Музей-заповедник А.С. Пушкина предлагает посетителям окунуться в мир археологии

В Московской области откроется выставка «Страна детства»

В большом Рождественском бале примут участие 500 жителей региона
#подмосковье
#выставка
#художник
#звенигород
#картины
Читайте нас в
«Зарайский Кремль» приглашает посетить уютную выставку «Моя родная провинция»
02 декабря 2023, 12:44

Фото: министерство культуры и туризма Московской области

Выставка произведений известного графика, члена-корреспондента Российской академии художеств Алены Дергилевой «Моя родная провинция» продолжает работать в музее-заповеднике «Зарайский Кремль». Все желающие смогут посмотреть более ста офортов, акварелей из коллекции автора и собрания музея-заповедника.
Как рассказали в музее, это не первый выставочный проект, который проводится вместе с Аленой Дергилевой. На этот раз художница представила десятки графических работ, которые сделала во время путешествий по городам России.

Разделы выставки построены на основных темах творчества Дергилевой – в образах русских провинциальных городов: Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Кашин, Кострома, Арзамас и другие. Ключевое место выставки занимает Зарайск, где по указу великого князя Московского Василия III в первой трети XVI века был построен кремль.
Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
«Это офорты, в том числе и раскрашенные, акварельные работы, которые Алена Ивановна многие годы делала по видам Зарайска, Костромской области, Переславля-Залесского. Это очень милые, свойственные ее художественной манере виды городов, маленьких улочек, двориков. И этой выставкой мы продолжаем традицию красивых, уютных выставочных проектов, которыми стараемся радовать наших посетителей», – отметил директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев. 
Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
Сама по себе экспозиция насыщенная, подчеркнул собеседник. Так много работ одного художника удалось уместить в один проект благодаря небольшому размеру графических листов. Кирилл Кондратьев также отметил, что выставка будет проходить на первом этаже Зарайского Кремля, что позволит гостям побывать и на основных экспозициях, а также подняться на стены Кремля.

Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
«На выставке можно будет остановиться на какое-то время, поразглядывать все, потому что графика всегда притягивает к себе внимание. Потом можно будет осмотреть основные экспозиции, зайти в дом Анны Семеновны Голубкиной – великого русского скульптора. Многих также привлекает возможность подняться на стены Кремля – это традиционно одна из самых востребованных наших экскурсий, так как далеко не во всех кремлях можно подняться в башни, а зимой тем более. У нас такая возможность есть. Тем более, что буквально недавно завершилась реставрация восточного боевого входа – это большой отрезок стены, по которой тоже можно будет прогуляться», – заключил Кирилл Кондратьев.
Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
Выставка продлится до 21 января 2024, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.  

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также:

Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»

В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России

Музейно-выставочный центр в Серпухове приглашает на выставку «Зубр возвращается»
#подмосковье
#выставка
#зарайск
#зарайский кремль
Читайте нас в
Коломенская «Арткоммуналка» приглашает всех на свой день рождения
02 декабря 2023, 11:37

Фото: министерство культуры Московской области

Один из самых необычных музеев Подмосковья – «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» отмечает день рождения. Празднование запланировано на 2 декабря. В этот день все гости смогут поучаствовать в мастер-классах, отобедать солянкой и проявить фотографии.
«Арткоммуналка» появилась в Коломне 12 лет в доходном доме XIX века. Изначально организаторы хотели воссоздать атмосферу старого дома и сделать акцент на позапрошлом столетии. Однако позже выяснилось, что в этом доме в 60-х годах XX века работал грузчиком писатель и автор псевдоавтобиографической прозаической поэмы «Москва – Петушки» Венедикт Ерофеев. Тогда создатели пространства решили организовать место в духе того времени.
«Мы исследовали историю 60-х годов, и выяснилось, что там тогда были коммунальные квартиры, впрочем, как и везде. Поэтому мы решили организовать пространство так, что одна комната предназначена для приезжих художников и писателей, а все остальное – выставочные залы», – рассказала арт-директор музейного кластера «Коломенский Посад» Екатерина Ойнас.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

Ежегодно «Арткоммуналка» проводит открытый международный конкурс и выбирает будущих резидентов пространство. Победившие художники и писатели посменно живут в коммунальной комнате, представляют свои работы и создают новые. Сейчас свой проект WORK представляет красноярский художник Danil Danot. В день рождения музея он представит перформанс.
«Сейчас наша галерея превратилась в мастерскую красноярского художника – Danil Danot, который перевез из своего сибирского города 343 килограмм искусства. В день рождения музея можно будет пообщаться с художником, обсудить общие темы: он играет на электрогитаре, он играет в шахматы, он создает новые художественные произведения и работает над темой труда художника. Он абсолютно открыт. Это уникальный случай, когда можно с современным художником пообщаться без всяких стеснений», – добавила Екатерина.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

Помимо перформанса художника гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классе по скетчингу и «чеканке», для них приготовят обед на коммунальной кухне и проведут игру в «Мемори». Также в субботу запланированы печать плёночных черно-белых фотографий в ванной и музыкально-снежные импровизации от диджея Oynas.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

«Мы ждем множество гостей, потому “Арткоммуналка” в этот день придет в такое активное праздничное движение, буквально на каждом квадратном метре нашей коммунальной квартиры будет совершаться какие-то действия, – отметила арт-директор. – Мы будем рисовать открытки, рисунки, мы будем заниматься проявкой фотографий в нашей ванной комнате, мы будем готовить по нашему рецепту на нашей коммунальной кухне солянку из капусты, выращенной также в нашем кластере».
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

Из программы можно выбрать отдельное событие или провести в музее весь день. Вход по музейным билетам. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»

В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России

Музейно-выставочный центр в Серпухове приглашает на выставку «Зубр возвращается»
#подмосковье
#квартиры
#художники
#проект
#день рождения
#мероприятия
Читайте нас в
Достижения.рф