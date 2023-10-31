«Мелихово» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 4 ноября примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».
В рамках всероссийской акции для гостей интересную культурно-развлекательную программу. Посетителей ждет музыкальная программа «Чехов и Рахманинов», интерактивная экскурсия «Антоний и медицина Чеховы» и музыкально-литературное мероприятие «Романсы в творчестве Чехова».
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Также можно будет увидеть уникальные предметы из фонда музея «История музейного шедевра» и посетить главный усадебный дом.
Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
«Ночью музей совсем другой, в вечерних сумерках он открывается по-новому и это уже само по себе интересно. У нас будут две литературно-музыкальные программы, одну представит заслуженная артистка Татарстана. Она посвящена романсам Антона Павловича Чехова. Посетив эту программу, можно будет глубже окунуться в творчество писателя, погрузиться в контекст того времени, потому что многие музыкальные произведения той эпохи уже, к сожалению, не на слуху, некоторые и вовсе уже забыты», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Также можно будет увидеть уникальные предметы из фонда музея «История музейного шедевра» и посетить главный усадебный дом.
«Также будет литературно-музыкальная программа посвященная Рахманинову, мы знаем что сейчас празднуется 150-летие Сергея Васильевича. Локации разные, и даже возможно то, что во все попасть не удастся, так как они не большие, поэтому нужно выбрать для себя наиболее интересное. Все меропрития проходят в помещениях, за исключением прогулки по усадьбе. Очень важно во сколько приедут наши гости, конечно, маленьким детям может быть сложно из-за позднего времени. Ну, а что касается интерактивной программы, она подходит и для первоклассников, и для взрослых людей», - отметила Мария Борова.Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
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Дана Игумнова