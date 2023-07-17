Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин

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В 2023 году Мальдивы приняли миллион туристов. Гражданин России оказался юбилейным гостем Мальдивских островов. Об этом сообщает Raajje.mv.
Отмечается, что 16 июля турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Россиянин, который оказался миллионным туристом на островах, прилетел на отдых с семьей. На данный момент российский турист Антон Павлов живет в Великобритании.
Сообщается, Павлов впервые посетил Мальдивы и был рад оказанному гостеприимству. Россиянину и его семье организовали торжественную встречу с множеством подарков.
Согласно прогнозу специалистов, к концу 2023 года на Мальдивские острова прибудет около двух миллионов туристов.
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Сообщается, Павлов впервые посетил Мальдивы и был рад оказанному гостеприимству. Россиянину и его семье организовали торжественную встречу с множеством подарков.
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Екатерина Коршунова