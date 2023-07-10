Министр туризма Абхазии Хишба предлагает временно закрыть все пляжи в стране

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«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — заявил Теймураз Хишба.Данные меры должны обеспечить безопасность жителей и гостей Абхазии. По словам министра, ситуация с погодой не критичная, но требуется контроль.
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