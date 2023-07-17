Минтранс РФ: приостановлена работа Керченской паромной переправы

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В Минтрансе России сообщили о временной приостановке Керченской паромной переправы, о её возобновлении сообщат дополнительно.
«Работа Керченской паромной переправы в настоящее время приостановлена. Всего для перевозок на переправе задействовано 5 паромов и 2 больших десантных корабля», - говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом уточняется, что информация о возобновлении переправы будет озвучено дополнительно. Также в ведомстве напомнили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. При этом водителей призвали выбирать альтернативные пути в связи в закрытием автомобильного движения.
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Элина Позднякова