Мишустин: 2,5 млрд рублей выделило Правительство для поддержки туриндустрии Крыма

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«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора могли сохранить свои коллективы, продолжили вести бизнес и были готовы принимать всех, кто хочет отдохнуть в Крыму», – отметил премьер-министр.
Выделенные средства пойдут в бюджет более чем 3,5 тыс. компаний, работающих в сфере туризма. Чтобы получить поддержку от государства, предприниматели обязаны сохранить в своём штате до 1 октября 2023 года не менее 80% сотрудников.
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