Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России

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Мишустин отметил, что власти вместе с бизнесом должны искать решения, чтобы подобные случаи больше не происходили. Премьер-министр добавил, что это касается не только Республики Алтай, но и всех регионов России.
«Безопасность людей – должна быть в приоритете», — подчеркнул Мишустин.
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