Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи

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По данным сервиса Tutu.ru, туристы из Москвы чаще всего отправлялись в Сочи (20,1% вылетов) и Санкт-Петербург (7,2%).
Также в топ любимых москвичами направлений вошли Калининград (7,1%), Минеральные Воды (5,4%), Махачкала (4,6%), Екатеринбург (3,4%), Новосибирск и Казань (по 2,4%).
Как передаёт «Вечерняя Москва», если рассматривать внешние направления путешествий, то туристы из Москвы наиболее часто летали в Ереван (11,1%), Ташкент (7,8%), Баку (6,8%), Бишкек (6,1%), Ош (5,9%) и Душанбе (5,6%).
Ранее стало известно, чем недовольны россияне в Дубае. Так, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.
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Как передаёт «Вечерняя Москва», если рассматривать внешние направления путешествий, то туристы из Москвы наиболее часто летали в Ереван (11,1%), Ташкент (7,8%), Баку (6,8%), Бишкек (6,1%), Ош (5,9%) и Душанбе (5,6%).
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Мелисса Тимофеева