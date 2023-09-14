Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи

Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи

14 сентября 2023, 17:50
Фото: istockphoto.com/Eugene03

Фото: istockphoto.com/Eugene03

По данным сервиса Tutu.ru, туристы из Москвы чаще всего отправлялись в Сочи (20,1% вылетов) и Санкт-Петербург (7,2%).
Также в топ любимых москвичами направлений вошли Калининград (7,1%), Минеральные Воды (5,4%), Махачкала (4,6%), Екатеринбург (3,4%), Новосибирск и Казань (по 2,4%).

Как передаёт «Вечерняя Москва», если рассматривать внешние направления путешествий, то туристы из Москвы наиболее часто летали в Ереван (11,1%), Ташкент (7,8%), Баку (6,8%), Бишкек (6,1%), Ош (5,9%) и Душанбе (5,6%).


Ранее стало известно, чем недовольны россияне в Дубае. Так, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.

Читайте также:

Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае

Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября
#москва
#туристы
#город
#путешествия
Читайте нас в
Сергиево-Посадский музей-заповедник ждет гостей на выставку «Святые жены»
14 сентября 2023, 13:44

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева работает выставка «Святые жены». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Святые жены прославляются в разных чинах святости – праведные жены, пророчицы, равноапостольные жены, благоверные княгини и царицы, диакониссы, великомученицы, мученицы, преподобные, блаженные.
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея

«Выставка представляет как наиболее чтимые образы, так и небольшие иконописные изображения с имена редких святых. Особым почитанием на Руси и Византии пользовались великомученицы. У нас представлены большие храмовые образы со сценами жития, таких святых как Параскева, Анастасия, Варвара и других», - рассказала куратор выставки Надежда Герасименко.

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея

Они чтились не только как охранительницы семейного очага, целомудрия, но и проявляли государственную мудрость, личную смелость и твердость в отстаивании веры и своего Отечества, сохранении памяти погибших мужей, прославлялись как покровительницы городов, торговли, как заступницы в несчастиях и болезнях.

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея

«На выставке около 150 памятников. У нас, к сожалению, не очень большой зал, и целью было представить как можно больше святых жен с различными именами. Поэтому, часто приходилось отказываться от показа замечательных произведений, которые представляли одну и ту же святую. Нам удалось собрать произведения из 7 музеев, как частных, так и государственных. Из государственных музеев, следует назвать Исторический музей, Третьяковскую галерею, частный музей Русской иконы и музей Христианской культуры из Санкт-Петербурга», - отметила Герасименко.  
 
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея

Две иконы на вставку представил Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник: «Преподобная Евфросиния Полоцкая» (конец XIX в.) и «Избранные святые, предстоящие Богоматери Знамение» в драгоценном окладе (1650–1660-е гг.). Второй образ имеет особую историческую ценность, поскольку он предположительно стал вкладом в Троице-Сергиев монастырь царя Алексея Михайловича. На иконе слева изображены праведная Анна и преподобный Михаил Малеин, а справа – мученицы Ирина и Татьяна. Святые являются небесными соименными покровителями членов семьи Алексея Михайловича: отца, первого царя династии Романовых, Михаила Федоровича (1569–1545), дочери Анны (1655–1659), сестер Ирины (1627–1678) и Татьяны (1636–1706).

Выставка открыта для всех желающих до 19 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

В этом году Яблочно-книжный фестиваль в Коломне побил свой рекорд по посещаемости. 

В Петрищево состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия Зои Космодемьянской. 

Завершается конкурсный отбор гидов для выставки-форума «Россия». 


#подмосковье
#музей
#россия
#фестиваль
#выставка
#заповедник
#имена
#семьи
#мероприятия
#выставки
#сергиев посад
#икона
Читайте нас в
В этом году Яблочно-книжный фестиваль в Коломне побил свой рекорд по посещаемости
14 сентября 2023, 13:06

Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля

XI Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне прошел 2 и 3 сентября 2023 года. На мероприятие пришло 15370 гостей, состоялось 80 событий, было организовано 20 площадок – и это рекорд фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба яблочно-книжный фестиваля.
Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне — визитная карточка региона, ключевое культурное и литературное событие Подмосковья. Особый характер и стиль событию придает необыкновенная атмосфера старинного русского города. Ежегодно в рамках фестиваля в исторической части Коломны на 15 разных площадках проходит около 80 мероприятий.

Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля

«Фестиваль нужен Коломне для того, чтобы создавать пространство творчества, культуры, искусства и диалога с наследием. Мы напоминаем гостям города и жителям о том, что Коломна - исторический город. Говоря об искусстве, литературе, наследии и культурно-природном ландшафте, мы даём возможность современным горожанам проводить время с умом, с чувством, вместе со своей семьёй или в кругу близких друзей. Мы позиционируем Коломну как место, где могут гармонично сосуществовать история, сады, современное театральное, музыкальное, визуальное и литературное искусства», - рассказала креативный продюсер фестиваля Екатерина Ойнас.
 
На два дня Коломна стала домом, в котором: книжный маркет преобразил сквер в «библиотеку»; в «литературной гостиной» прошли встречи с известными писателями и начинающими авторами;
в «музыкальном салоне» в скверах, на сцене и набережной зазвучала музыка; «литературная кухня» порадовала гурманов меню по старинным рецептам, а в «столовой» подали «городской обед»; «домашний театр» в исторических интерьерах города порадовал сюжетами и историями.

Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
 
«Программа фестиваля создается большой кураторской командой. Мы тщательно отбираем наших кураторов. Они, в свою очередь, благодаря своему профессионализму, кругозору и компетенциям отбирают самые лучшие произведения литературного, театрального, музыкального творчества, а также создают уникальную атмосферу нашего фестиваля, которую так ценят его поклонники и гости», - поделилась Ойнас.

Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
 
Оглядываясь на прошедший фестиваль, можно точно сказать: он разрастается, занимает всё больше площадок, становится всё разнообразнее и насыщеннее. Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

«Каждый год в первую неделю сентября Коломна и наш фестиваль привлекают большое внимание жителей Москвы, Подмосковья и самых различных регионов нашей страны. Так, мы не только продвигаем идею важности культуры в ревитализации малых исторических городов России, но и поддерживаем образ Коломны как важного культурного центра в стране, гармонично соединяющего современность и работу с историческим и культурным наследием», - отметила Екатерина Ойнас.
Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Стартовал конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка. 

На конкурсе в Долгопрудном выступили лучшие казачьи коллективы России. 

В Подольске пройдёт концерт музыкальной группы «НАШИ». 


 
#подмосковье
#фестиваль
#музыка
#история
#концерт
#театр
#город
#коломна
#мероприятия
#программа
Читайте нас в
В Петрищево состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия Зои Космодемьянской
14 сентября 2023, 11:15

Фото: Радио 1

В честь столетия Зои Космодемьянской 13 сентября одноименный музей провел торжественное мероприятие, посвященное ее жизни и подвигу. В этот день гости музея смогли не только почтить память Зои Анатольевны и всех героев Великой Отечественной войны, но и стать участником памятного события. Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе мероприятия проходило торжественное шествие к месту казни З.А. Космодемьянской, минута молчания и возложение цветов. 

«Мы собрались возле мемориала Зои, потому что уже 100 лет исполнилось нашей героини. Подвиг ее увековечен в песнях, стихах, книгах. Мы, жители ближайшего Подмосковья, свято чтим память этой девушки. Я благодарю всех, кто приехал на это торжественное мероприятие», - поделилась депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова. 
Фото: Радио 1

Также, в честь этого Московская театральная студия «Премьера» подготовила иммерсивный спектакль «Как жить хочется» — о жизни и судьбе девушки. Спектакль показали в музее Зои Космодемьянской. Посетители не сидели перед сценой, а с артистами «погрузились» в действие. 

«Одно дело — изучать историю Зои из каких-то архивных документов, другое — каждый день рассказывать об этом детям. Но когда эту историю можно увидеть со стороны, тем более, в исполнении таких прекрасных детей, это вызывает совершенно новые эмоции. Это и боль, и какая-то радость за то, что наша страна имеет таких героев. Знаю, что эмоции ребят совершенно искренние», — отметила научный сотрудник музея и зритель спектакля Марина.

Фото: Радио 1

В этот день в музее прошла презентация собственного документального фильма «ЗОЯ: символ советского сопротивления. А в центральном академическом театре Российской Армии показали спектакль «Девочки». В основе спектакля – пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. С началом Великой Отечественной войны они добровольно выбрали местом службы воинскую часть 9903 и вошли в состав диверсионно – разведывательной группы. 

Фото: Радио 1

«Это очень серьезна, мощная работа, особенно она сильна на контрасте этих тоненьких лёгоньких девочек в платьицах ситцевых, в которых живёт такая мощь, как-будто бы они из металла сделаны. Когда смотришь на них, понимаешь, что ни могут защитить и нас с вами, и миллионы таких же. У них внутри очень мощная крепость духа», — отметила заместитель директора по развитию Центрального академического театра Российской Армии Милена Юрьевна Авимская.
Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий.

Музей «Новый Иерусалим» приглашает подростков на антиконференцию «Музей в XXI веке». 

Воробьёв: в Подмосковье летом состоялось около 300 крупных мероприятий. 
#подмосковье
#музей
#фестиваль
#спектакль
#память
#подвиг
#жители
#мероприятия
#премьера
#эмоции
#зоя космодемьянская
Читайте нас в
Завершается конкурсный отбор гидов для выставки-форума «Россия»
13 сентября 2023, 18:38

Фото: Минкульт МО

Конкурсный отбор гидов и экскурсоводов из регионов страны для участия в выставке-форуме «Россия» близится к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участниками могут стать специалисты в возрасте от 22 лет вне зависимости от региона проживания. Подать заявку можно на сайте программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». 
 
На конкурс приглашаются профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, самозанятые авторы экскурсионных контентов, аниматоры, ведущие, студенты старших курсов по таким направлениям, как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экскурсионное дело», «Иностранные языки», «География и краеведение», «Актёр театра и кино».
 
Выставка будет проводиться в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Дети и подростки из 89 регионов страны будут знакомиться с важнейшими достижениями России в разных областях. Экскурсии по площадкам выставки-форума проведут гиды-экскурсоводы, прошедшие отбор и обучение. 
 
Помимо этого, специалисты будут работать во флагманском гостевом центре, информационных центрах ВДНХ и павильонах выставки.
 
В апреле 2024 года будут определены 15 лучших специалистов, работавгих на выставке-форуме.

Читайте также:

В Подмосковье стартовали детские экскурсии на самокатах и велосипедах по историческим местам

С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек

Школьники из Подмосковья презентовали видеогид по музею «Новый Иерусалим»


 

 
 
#минкульт мо
#выставка
#форум
#вднх
#туризм
#экскурсии
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
РБК: бизнесмен Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие российского туризма
13 сентября 2023, 15:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в течение пяти лет вложить 129 млрд рублей на развитие территорий России, пользующихся спросом у туристов. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
Он отметил, что выделяемые средства планируется потратить на создание рекреационных зон в Сибири и на юге России. Будут выстроены отели, развлекательная и оздоровительная инфраструктура, аквапарки и т.д. в разных ценовых сегментах. Планируется создание «доступных отелей» при согласовании с местными властями.

По словам Ротенберга, первые курорты будут открыты уже в 2026 году на Алтае, в Краснодарском крае и Крыму. Далее будут проводиться работы по развитию туризма на Дальнем Востоке. При этом, особое внимание будет уделяться именно семейному отдыху.

Кроме того, бизнесмен отметил и пользу для местных жителей туристических регионов. Они также смогут пользоваться новой общественной инфраструктурой курортов. Кроме того, все полученные от сферы туризма деньги будут затрачены на развитие региона, что повысит уровень жизни его жителей.

Читайте также:

«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей

Депутат Милонов рассказал, чего не хватает туристам в российских городах

Путин поручил создать систему туристических троп на территории России
#туризм
#бизнес
#россия
#курорт
Читайте нас в
В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий
12 сентября 2023, 16:30

Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830

16 сентября в Балашихе на территории арт-квартала Фабрика 1830 пройдет первый фестиваль креативных индустрий. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Цель фестиваля – превращение Балашихи в центр креативных индустрий Подмосковья, поддержка собственных творческих кадров, развитие нового вида культурного досуга.

«Как фабрика, предприятие уже не функционирует, поэтому мы придумали такое название «Фабрика 1830». Это было для того, чтобы подчеркнуть градообразующее значение фабрики и в дальнейшем развивать в нем творческий кластер. Возле пространства собралось много креативных резидентов. Поэтому в этом году мы начали чаще проводить массовые мероприятия, один из которых этот фестиваль», - рассказала менеджер и организатор фестиваля Ирина. 
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830

Гостей фестиваля ждет концерт талантливых исполнителей и музыкантов, школа диджеинга и легкая электронная музыка, художественная выставка и арт-маркет, граффити в режиме реального времени и школа граффити, танцевальные номера и интерактивы, детская арт-зона с творческими мастер-классами, дизайн-маркет товаров ручной работы и многое другое. 

Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830

«Наша глобальная миссия — это развитие Балашихи, как центра креативных индустрий и современной культуры. Здесь много молодежи и приезжих людей со всей страны. Наша цель проявить креативщиков на уровне города, и в этом поможет наш фестиваль. На нем творческие люди смогут показать свое икусство и познакомиться с единомышленниками», - отметила Ирина.  

Любой желающий сможет стать полноправным участником праздника и попробовать себя в самых разных творческих направлениях: нарисовать граффити, свести трек или станцевать флешмоб. Для этого на территории двора «Труба» и пространства Ленинской галереи будут представлены разные сферы креативных индустрий: от художественной выставки и творческих мастер-классов до граффити и dj-сетов.

Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830

«Мы очень счастливы, когда в нашем пространстве собирается наша аудитория, молодые, креативные люди. Хотя, креативщики, это те люди, которые не имеют возраста. Однако, молодежь больше откликается на такие мероприятия. Они пробуют себя во всех направлениях. За диджейский путь стояла очень длинная очередь, все желали попробовать себя в этом интересном занятии. Поэтому для них, это новые открытия и полезные знакомства», - поделилась организатор фестиваля Ирина. 

Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Музей «Новый Иерусалим» приглашает подростков на антиконференцию «Музей в XXI веке». 

Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика». 

В Мытищах проходит выставка графических работ «Города и горы». 

#подмосковье
#музей
#школа
#фестиваль
#музыка
#выставка
#горы
#молодёжь
#концерт
#новый иерусалим
#предприятие
#фабрика
#флешмоб
#московский губернский дизайн
#граффити
#мероприятия
#поддержка
#выставки
#развитие
#люди
#балашиха
Читайте нас в
Музей «Новый Иерусалим» приглашает подростков на антиконференцию «Музей в XXI веке»
12 сентября 2023, 14:34

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 30 сентября проведет первую конференцию для неспециалистов в формате антиконференции. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Антиконференция это формат, который позволяет нарушать правила проведения таких профильным мероприятий и стандартных конференций. С помощью нее, мы сможем подобрать те форматы, которые помогают добиться тех целей, которые мы ставим.То есть, наша антиконференция в первую очередь дает голос непрофессионалам, и мы считаем, что их мнения очень полезны специалистам. Поэтому, мы хотим создать такую площадку, которая обеспечит равноправный диалог. Поможет искать ответы здесь и сейчас, а не по заготовленному шаблону.  Мы хотим открыть музей для дискуссии, и помочь ребятам открыть для себя новый музейный мир. Они еще и помогают нам, сотрудникам музея, сформулировать вместе определение того, что такое музей в 21 веке», - рассказала «Радио 1» ученый секретарь музея «Новый Иерусалим», культуролог Арина Гундрова. 



Старшеклассники  смогут узнать, какие специалисты задействованы в создании выставок, пообщаться с музейными сотрудниками, познакомиться с историей музея, и, прогуливаясь по экспозициям, узнать, как устроен и из чего состоит мир современного музея. 

«Нам важнее всего поговорить с той аудиторией, которая через некоторое время станет нашей целевой. Мы хотим говорить с нашим будущим. Это наше первое профильное мероприятие для молодежи, но в целом это не первый молодежный проект. У нас проходили разные мероприятия, на которые приходит молодежь и активно участвует в жизни музея», - поделилась Арина Гундрова. 


Главная часть антиконференции — дискуссия о том, что такое музей в XXI веке. Участники могут самостоятельно формировать повестку заседания и предложить собственную тему на этапе подачи заявок. Поскольку формат антиконференции предполагает отклонение от правил стандартных конференций, то выступления могут не ограничиваться устной презентацией мнений, а содержать творческие вкрапления.

Музей проводит антиконференцию для выстраивания диалога между профессиональным музейным сообществом и подрастающими поколениями, которые выступают одновременно и как потребители, и как потенциальные кадры для музеев в будущем.



«Отбор проходит по заявкам, мы предлагаем им сформулировать темы, которые было бы интересно обсудить на конференции. Они могут нам рассказать о своих идеях и темах для конференции. Также, для нас важна их мотивация, почему они решили поучаствовать. И это главный критерий отбора, потому что проявление инициативы уже хорошо влияет на продуктивную коммуникацию между сотрудниками музея и молодежью», - отметила Арина Гундрова.

Заявки принимаются онлайн до 17 сентября, отбор участников проводится до 21 сентября. Для подачи заявки требуется согласие родителей на обработку персональных данных ребенка. Мероприятие станет очередным шагом в последовательной деятельности музея по профориентации молодежи и в развитии молодежной политики музея в целом, проводится при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.



Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читатйе также: 

Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика». 

В Сергиевом Посаде пройдет спектакль «Бесприданница». 

В Подольске проходит интересная выставка о педагогах. 
#подмосковье
#музей
#учёный
#выставка
#молодёжь
#новый иерусалим
#радио
#театр
#проект
#спектакль
#московский губернский театр
#правила
#мероприятия
#специалисты
#кадры
#онлайн
#старшеклассники
#мотивация
#мир
Читайте нас в
Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае
Россияне высказали недовольство по поводу отдыха в Дубае
11 сентября 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/Sergey Sokolnikov

У многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.
«В Дубае нет красивой европейской архитектуры, даже арабской. Да, есть старый район, но, по сути, в нем все облицовано качественным новоделом», — приводит NEWS.ru слова автора канала «Макс путешествует».

Кроме того, туристам не нравятся большие расстояния от отелей до пляжей и зон развлечений.

Однако всё же Дубай продолжает пользоваться у россиян спросом. Многие отмечают, что это очень интересный город с диковинными для россиян правилами поведения. Также туристов радуют добродушные и вежливые местные люди, красота города и природы.

Читайте также:

 Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября

Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
#город
#путешествия
#туризм
#россияне
#отдых
Читайте нас в
Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ
Турэксперт Мурадян заявил о возможном потоке туристов в РФ из-за развития безвиза с Малайзией и Бахрейном
11 сентября 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/Mikhail Strogalev

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что развитие безвизового режима с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией может существенно увеличить поток туристов в нашу страну.
«Если говорить о въездном потоке в Россию, то сейчас функционирует электронная виза, и она доступна для всех этих стран. <…> Если говорить про приезжающих в Россию туристов, потенциально отмена визовых ограничений будет иметь гораздо больший эффект», — прокомментировал в беседе с RT Мурадян.

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, он призвал т к более активному продвижению России на зарубежных рынках ради стимуляции туристического обмена с другими странами.

Читайте также:

Россия предложила безвизовый режим нескольким странам

Индия и США запустили экономический коридор

Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха
#россия
#туризм
#страны
#визы
Читайте нас в
Достижения.рф