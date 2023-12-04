МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий. 

Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»
В социальных сетях АНО «МосОблПарк» появился Новогодний календарь заданий, который ведет обратный отсчет до конца 2023 года.
«Безусловно, что до Нового года остается все меньше и меньше, поэтому мы запустили этот календарь заданий, который стал предновогодним маршрутом по подмосковным паркам. Это каждодневные задания и рекомендации как интересно провести декабрь уходящего года. В этом году мы предлагаем разнообразные активности и мероприятия, которые будут интересны любому возрасту и аудитории», - рассказал начальник пиар-отдела АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов.Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»
«Главное украшение в наших парках, это новогодние ели, которые оформлены в стилистике культурного кода городского округа, то есть это уникальные новогодние елки с прекрасными украшениями, которые ждут посетителей для фотографий рядом с ними. В этом году в парках у нас 42 резиденции Деда Мороза, там дети могут отправить письмо Деду Морозу, при этом отдельных почтовых ящиков в парках больше, 101, поэтому в оюбом месте будет возможность загадать свое желание», - отметил Глеб Осипов.Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»
В течение всего зимнего сезона в будут работать Резиденции и почта Деда Мороза, для посетителей будут доступны увлекательные активности. Все желающие смогут посетить катки и ледовые спектакли, лыжные трассы и тюбинговые горки, сделать снимки в зимних фотозонах и многое другое.
Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»
«Будут работать новогодние ярмарки, где можно угоститься новогодними блюдами, напитками и приобрести подарки для своих близких. В парках Подмосковья сделано все, чтобы сделать этот правздник незабываемым», - поделился Глеб.Фото: официальная страница «ВК» АНО «Мособлпарк»
Официальные страницы МосОблПарка есть в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме.Каждый день, с 1 по 31 декабря, в них будет «открываться» новая ячейка с заданиями-рекомендациями. Завершится отсчет календаря встречей и празднованием Нового года в подмосковных парках.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова