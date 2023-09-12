Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Музей «Новый Иерусалим» приглашает подростков на свою первую конференцию для неспециалистов «Музей в XXI веке»

Музей «Новый Иерусалим» приглашает подростков на свою первую конференцию для неспециалистов «Музей в XXI веке»

12 сентября 2023, 14:34
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 30 сентября проведет первую конференцию для неспециалистов в формате антиконференции. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Антиконференция это формат, который позволяет нарушать правила проведения таких профильным мероприятий и стандартных конференций. С помощью нее, мы сможем подобрать те форматы, которые помогают добиться тех целей, которые мы ставим. Мы считаем, что мнения молодых ребят очень полезны специалистам. Поэтому, наша цель создать такую площадку, которая обеспечит равноправный диалог. Поможет искать ответы здесь и сейчас, а не по заготовленному шаблону. Мы хотим открыть музей для дискуссии, и хотим помочь ребятам открыть для себя новый музейный мир и возможно помочь нам, сотрудникам музея, сформулировать вместе определение того, что такое музей в 21 веке», - рассказала «Радио 1» ученый секретарь музея «Новый Иерусалим», культуролог Арина Гундорова.



Старшеклассники смогут узнать, какие специалисты задействованы в создании выставок, пообщаться с музейными сотрудниками, познакомиться с историей музея, и, прогуливаясь по экспозициям, узнать, как устроен и из чего состоит мир современного музея.


«Нам важнее всего поговорить с той аудиторией, которая через некоторое время станет нашей целевой. Мы хотим говорить с нашим будущим. Это наше первое профильное мероприятие для молодежи, но в целом это не первый молодежный проект. У нас проходили разные мероприятия, на которые приходит молодежь и активно участвует в жизни музея», - поделилась Арина Гундорова.


Главная часть антиконференции — дискуссия о том, что такое музей в XXI веке. Участники могут самостоятельно формировать повестку заседания и предложить собственную тему на этапе подачи заявок. Поскольку формат антиконференции предполагает отклонение от правил стандартных конференций, то выступления могут не ограничиваться устной презентацией мнений, а содержать творческие вкрапления.

Музей проводит антиконференцию для выстраивания диалога между профессиональным музейным сообществом и подрастающими поколениями, которые выступают одновременно и как потребители, и как потенциальные кадры для музеев в будущем.



«Отбор проходит по заявкам, мы предлагаем им сформулировать им темы, которые было бы интересно обсудить на конференции. Они могут нам рассказать о своих идеях и темах для конференции. Также, для нас важна их мотивация, почему они решили поучаствовать. И это главный критерий отбора, потому что проявление инициативы уже хорошо влияет на продуктивную коммуникацию между сотрудниками музея и молодежью», - отметила Арина Гундорова.

Заявки принимаются онлайн до 17 сентября, отбор участников проводится до 21 сентября. Для подачи заявки требуется согласие родителей на обработку персональных данных ребенка. Мероприятие станет очередным шагом в последовательной деятельности музея по профориентации молодежи и в развитии молодежной политики музея в целом, проводится при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.



Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читатйе также:

Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика».

В Сергиевом Посаде пройдет спектакль «Бесприданница».

В Подольске проходит интересная выставка о педагогах.
Читайте нас в
Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае
Россияне высказали недовольство по поводу отдыха в Дубае
11 сентября 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/Sergey Sokolnikov

У многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.
«В Дубае нет красивой европейской архитектуры, даже арабской. Да, есть старый район, но, по сути, в нем все облицовано качественным новоделом», — приводит NEWS.ru слова автора канала «Макс путешествует».

Кроме того, туристам не нравятся большие расстояния от отелей до пляжей и зон развлечений.

Однако всё же Дубай продолжает пользоваться у россиян спросом. Многие отмечают, что это очень интересный город с диковинными для россиян правилами поведения. Также туристов радуют добродушные и вежливые местные люди, красота города и природы.

Читайте также:

 Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября

Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
#город
#путешествия
#туризм
#россияне
#отдых
Читайте нас в
Турэксперт Мурадян: Безвиз со странами Азии может увеличить поток туристов в РФ
Турэксперт Мурадян заявил о возможном потоке туристов в РФ из-за развития безвиза с Малайзией и Бахрейном
11 сентября 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/Mikhail Strogalev

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что развитие безвизового режима с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией может существенно увеличить поток туристов в нашу страну.
«Если говорить о въездном потоке в Россию, то сейчас функционирует электронная виза, и она доступна для всех этих стран. <…> Если говорить про приезжающих в Россию туристов, потенциально отмена визовых ограничений будет иметь гораздо больший эффект», — прокомментировал в беседе с RT Мурадян.

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, он призвал т к более активному продвижению России на зарубежных рынках ради стимуляции туристического обмена с другими странами.

Читайте также:

Россия предложила безвизовый режим нескольким странам

Индия и США запустили экономический коридор

Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха
#россия
#туризм
#страны
#визы
Читайте нас в
Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября
Azur Air вывезет из Египта в Москву пассажиров Red Sea с 12 по 30 сентября
08 сентября 2023, 19:27

Фото: iStock/undefined undefined

Авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у египетской авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября.
Отмечается, что для этой цели будут задействованы самолеты Boeing 767. По информации авиакомпании, билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически.

Напомним, египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября по причине «производственной необходимости». 

По информации Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полёта пассажирам, которые находятся в Москве, на более позднюю. Если пассажир решит отказаться от возможности перелета в более поздний срок, тогда авиаперевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.

Читайте также:

Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву

Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

Ангола планирует отменить визы для россиян

#самолёты
#пассажир
#рейсы
#визы
#полеты
#билеты
#авиакомпания
#авиакомпании
Читайте нас в
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
Египетская Red Sea с 8 по 17 сентября приостановит полеты в Москву
08 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/frentusha

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября по причине «производственной необходимости». Об этом сообщает Росавиация.
Сообщается, что будет проведено оперативное совещание с целью обеспечения перевозки туристов после остановки полетов. По информации Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полёта пассажирам, которые находятся в Москве, на более позднюю. Если пассажир решит отказаться от возможности перелета в более поздний срок, тогда авиаперевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.

Напомним, ранее самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.

Читайте также:

Рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира

Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

Замглавы МИД России и посол Египта в Москве провели переговоры

#самолет
#жуковский
#перевозки
#остановки
#мид
#совещание
#пассажир
#посол
#полеты
#авиакомпания
#египет
#авиакомпании
#переговоры
Читайте нас в
Ангола планирует отменить визы для россиян
Посол Тараров: Ангола планирует отменить визы для россиян
08 сентября 2023, 01:56

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Посол РФ в Анголе Владимир Тараров заявил, что государство планирует ввести для российских граждан безвизовый режим. Об этом пишут «Известия».
«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и РФ, проходит межведомственное согласование. Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что инициатива уже принята Советом министров — главным исполнительным органом республики.

Читайте также:

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море

Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха

#страны
#законопроект
#рф
#россияне
Читайте нас в
Вице-президент ВСС Кузнецов заявил о сложностях оформления страхового случая за рубежом
07 сентября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/Tatiana Terekhina

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов рассказал, что российские туристы всё чаще могут столкнуться с определёнными сложностями при оформлении страхового случая за рубежом.
«Есть сложности, связанные с объективными реалиями. Из-за меняющейся общественно-политической среды в ряде стран клиники отказались оказывать помощь по страховке гражданам, и требовали оплаты при оказании медпомощи, но потом эти расходы компенсировали, после возвращения в Россию. Еще бывают трудности, если человек не уточнил для себя, что конкретно покрывается страховой программой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кузнецов.

Он уточнил, что страховкой покрываются те вещи, которые связаны с острым ухудшением состояния здоровья, при сохранении определенной ответственности на самом туристе.

Читайте также:

Россиянам рассказали, что необходимо знать при оформлении турстраховки

Автоэксперт Канаев подтвердил необходимость страхования СИМ по образцу ОСАГО

Госдума направила Правительству РФ законопроект о страховании капремонта
#помощь
#туристы
#страхование
Читайте нас в
В Домодедове открывает свои двери обновленный Дворец культуры и спорта «Мир»
07 сентября 2023, 16:26

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

Во Дворце культуры и спорта «Мир» в городском округе Домодедово в рамках реализации задач Национального проекта «Культура» завершены основные работы I этапа капитального ремонта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
10 сентября специалисты Дома культуры и спорта приглашают на День открытых дверей — свою работу потенциальным воспитанникам представят возобновленные 45 клубных формирований, в числе которых хореографическое, вокальное, театральное, цирковое, прикладного творчества, а также инструментальное направления.

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

«У нас запускается дом культуры после капитального ремонта, и начнут работать только клубные помещения. Большой концертный зал, универсальный зал и еще много других помещений находятся еще в ремонте. Часть из них будет сдана до конца текущего года, а большой концертный зал будет достраиваться до следующего года. Поэтому мы не делаем грандиозного открытия, мы провели 3 сентября день открытых дверей, а 10 уже будет донабор детей на своободные места», - отметила директор ДКиС«МИР» Екатерина Богданова.    

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

После завершения работ мощность секций и клубов обновленного ГДК увеличена кратно: здесь готовы принимать до 1 000 человек. Также в ближайшее время здесь расположится филиал № 33 Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС».

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

«Реакция у жителей очень разная, кто-то рад, а кто-то и не понял, что наш ДК открылся. Раньше у нас был один большой зал вместимостью до 700 человек, и малый зал до 200 человек. Сейчас главная задача оснастить их современным оборудованием. Из нового, у нас при ДК был спортзал, сейчас он переформатирован в универсальный концертный зал, вместимостью до 400 человек. Это будет единственная площадка в муниципалитете, где мы сможем проводить различные конференции, семинары, будем эксплуатировать этот зал, как большой выставочный холл. Потому что у него большие панорамные окна и мы хотим их при необходимости закрывать шторами, создавать новое камерное пространство для проведения новых, интересных мероприятий. Это новшество для нашего города и Дворца культуры», - рассказала директор ДКиС «МИР» Екатерина Богданова.    

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
 
Занятия в клубах по интересам начнутся 11 сентября. Художественный руководитель Дворца культуры и спорта «Мир» — Снежана Михайловна Белохвостова, возглавляющая ДК более 13 лет, многолетний и добросовестный труд которой отмечен почетной грамотой Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Музей «Зоя» открывает необычную выставку к 80-летию окончания Сталинградской битвы. 

Воробьёв: в Подмосковье летом состоялось около 300 крупных мероприятий. 

В Талдоме проведут «Бобриный фест». 
#подмосковье
#андрей воробьёв
#музей
#губернатор
#дом
#дом культуры
#труд
#библиотеки
#дк
#страны
#день открытых дверей
#человек
#специалисты
#дома
#мир
Читайте нас в
Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха
06 сентября 2023, 21:18

Фото: istockphoto/nd3000

В популярных туристических местах набирают обороты демонстрации против приезжих. Враждебность по отношению к туристам нарастает во многих местах, которые люди традиционно выбирали для отдыха.
Именно так сейчас обстоят дела, например, в Испании и Италии, сообщает издание «Турпром.ру». Люди выходят на улицы с плакатами, на которых написано: «Нам не нужны туристы!». В европейской прессе уже появляются материалы, в которых утверждается, что, рассматривая данную неприятную тенденцию, туризм уже напуган.

Местные власти пытаются урезонить сограждан, отмечая, что, хотя реакция на чрезмерный поток приезжих вполне понятна и оправдана, это не должно перерастать в какую-то «туризмофобию». Например, на Канарских островах, где прошли демонстрации против приезжающих гостей, министр туризма Джессика де Леон призвала не демонизировать отдыхающих. Она сказала, что понимает местных жителей, которых беспокоит бесконечный поток посетителей, но это не должно превращаться в явный конфликт. Тем не менее, она с грустью констатировала, что проблема только обостряется.

Читайте также:

Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации

В июле Стамбул посетило рекордное за 10 лет число иностранных туристов

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

#туризм
#конфликт
#туристы
#министр
#люди
Читайте нас в
Музей «Зоя» открывает необычную выставку к 80-летию окончания Сталинградской битвы
06 сентября 2023, 19:15

Фото: Минкульт МО

В музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье 7 сентября откроется выставка «Победа будет за нами! Украденное солнце Сталинграда», приуроченная к 80-й годовщине со дня окончания Сталинградской битвы. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция расскажет истории женщин и детей, которые повлияли на победу в битве.
В первом зале посетители узнают о женщинах, усилия и жертвы которых сыграли важную роль в победе над фашистской Германией. Они поддерживали жизнь в городе. Экспозиция второго зала посвящена детям – участникам Сталинградской битвы. Многие из них, несмотря на юный возраст, работали на заводах, выступали в качестве связных, собирали продукты и одежду для фронта, помогали в госпиталях. 
«Выставка сделана с уникальной подачей. Через образы, даты и личные истории посетители познают историю этого великого сражения, великого противостояния нашего народа длиной в бесконечные 200 дней», – рассказала руководитель музейного комплекса «Зоя» Марина Роменская.
Посетители увидят личные вещи, фотографии, письма, дневники, песенники, благодаря которым узнают, что придавало молодым девушкам силы оставаться смелыми и самоотверженными, защищая Родину, товарищей и любимых. Также гости смогут посмотреть интерактивный фильм, в котором главные герои, мальчики и девочки, рассказывают, как каждый из них пережил самую сложную битву в той войне. 
 
Все истории основаны на реальных событиях.

Подробности можно узнать на сайте

Читайте также:

В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей

Дмитров приглашает на программу «Дмитровский край сквозь века»

В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»


#минкульт мо
#выставка
#зоя космодемьянская
#музей зоя
#история
#вов
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф