Музей «Новый Иерусалим» приглашает подростков на свою первую конференцию для неспециалистов «Музей в XXI веке»

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 30 сентября проведет первую конференцию для неспециалистов в формате антиконференции. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Антиконференция это формат, который позволяет нарушать правила проведения таких профильным мероприятий и стандартных конференций. С помощью нее, мы сможем подобрать те форматы, которые помогают добиться тех целей, которые мы ставим. Мы считаем, что мнения молодых ребят очень полезны специалистам. Поэтому, наша цель создать такую площадку, которая обеспечит равноправный диалог. Поможет искать ответы здесь и сейчас, а не по заготовленному шаблону. Мы хотим открыть музей для дискуссии, и хотим помочь ребятам открыть для себя новый музейный мир и возможно помочь нам, сотрудникам музея, сформулировать вместе определение того, что такое музей в 21 веке», - рассказала «Радио 1» ученый секретарь музея «Новый Иерусалим», культуролог Арина Гундорова.
Старшеклассники смогут узнать, какие специалисты задействованы в создании выставок, пообщаться с музейными сотрудниками, познакомиться с историей музея, и, прогуливаясь по экспозициям, узнать, как устроен и из чего состоит мир современного музея.
«Нам важнее всего поговорить с той аудиторией, которая через некоторое время станет нашей целевой. Мы хотим говорить с нашим будущим. Это наше первое профильное мероприятие для молодежи, но в целом это не первый молодежный проект. У нас проходили разные мероприятия, на которые приходит молодежь и активно участвует в жизни музея», - поделилась Арина Гундорова.
Главная часть антиконференции — дискуссия о том, что такое музей в XXI веке. Участники могут самостоятельно формировать повестку заседания и предложить собственную тему на этапе подачи заявок. Поскольку формат антиконференции предполагает отклонение от правил стандартных конференций, то выступления могут не ограничиваться устной презентацией мнений, а содержать творческие вкрапления.
Музей проводит антиконференцию для выстраивания диалога между профессиональным музейным сообществом и подрастающими поколениями, которые выступают одновременно и как потребители, и как потенциальные кадры для музеев в будущем.
«Отбор проходит по заявкам, мы предлагаем им сформулировать им темы, которые было бы интересно обсудить на конференции. Они могут нам рассказать о своих идеях и темах для конференции. Также, для нас важна их мотивация, почему они решили поучаствовать. И это главный критерий отбора, потому что проявление инициативы уже хорошо влияет на продуктивную коммуникацию между сотрудниками музея и молодежью», - отметила Арина Гундорова.
Заявки принимаются онлайн до 17 сентября, отбор участников проводится до 21 сентября. Для подачи заявки требуется согласие родителей на обработку персональных данных ребенка. Мероприятие станет очередным шагом в последовательной деятельности музея по профориентации молодежи и в развитии молодежной политики музея в целом, проводится при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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