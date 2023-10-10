Музеи Подмосковья с начала года посетили 1,7 млн человек. 

Фото: Радио 1
Государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек.
Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
Число гостей по сравнению с 2022 годом увеличилась в Сергиево-Посадском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике.
Фото: Радио 1
Помимо этого, среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
Фото: Радио 1
По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, наибольшей популярностью пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Число гостей по сравнению с 2022 годом увеличилась в Сергиево-Посадском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике.
«Сейчас общество больше знает о музеях и предъявляет к ним больше требований. И вот в наше время выставки, музеи, подобны фильмах большого кинематографа, потому что должны сочиняться коллективом, который сможет самостоятельно монтировать, сочинять отдельные блоки. Мы постарались в своем музее пойти по этой модели, помимо перестройки выставочно-экспозиционной и научной работы, которые произошли в последнее время», - поделилилась Елена Кожевникова, директор Звенигородского музея-заповедника.
Фото: Радио 1
Помимо этого, среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
«Надо сказать, что сам Звенигород, он привлекает достаточно много туристов. Если мы знаем, что раньше этот город привлекал внимание паломников, художников, и даже больше лиричных людей, то сейчас он вошел в рейтинг самых позитивных город Подмосковья. Здесь популярность музея, она складывается из двух факторов, был запрос у людей в изучении своего историко-культурного наследия и смена формата музея. Мы проводим новые мультимедийные выставки, которые по-другому рассказывают об истории города», - отметила Елена Кожевникова.
Фото: Радио 1
По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, наибольшей популярностью пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.
Фото: Радио 1
«Осень мы начали с новой композиции, открыли выставку Левитана, но это не только его работы. В композиции представлены картины его коллег, друзей, учителей и последователей. В экспозицию вошли 56 работ, среди которых есть творения Саврасова, Коровина и других великих русских пейзажистов. По выражению нашего куратора, здесь сошлись гений и место, потому что художники приезжали сюда на пленэры, здесь проходили первые опыты Московского училища живописи. А сама выставка не заканчивается стенами музея, можно продолжить дальше изучать пейзаж, выйдя на улицу, на ту самую Саввинскую Слободу, и увидеть эти виды вживую», - рассказала Елена.
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова