Музеи Подмосковья ждут школьников во время предстоящих осенних каникул

Фото: медиаархив Московской области
Фото: медиаархив Московской области
«Дети в период каникул находятся под пристальным наблюдением музейных сотрудников, чему мы очень рады. Мы можем предложить им много интересного. Помимо наших традиционных экскурсий по главному усадебному дому, мы уже сейчас готовимся к новому году и рождеству. Наша программа рассчитана не только для школьников, но и для взрослых, с которыми они приезжают к нам », - отметила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.
Фото: медиаархив Московской области
В предпраздничные дни усадьба Мураново предлагает с 11 ноября по 14 января посетить серию мастер-классов Мурановские ёлочные игрушки, коллекция 2023/2024 – «Сказки Пушкина». После мастер-классов можно забрать домой не только одного из героев сказок и произведений Александра Сергеевича, но и прекрасное настроение.
«Игрушки мы будем выполнять в различных техниках от разных мастеров. Мы уже не первый год мы работаем с не только локальными мастерами, но и из Санкт-Петербурга. Всем интересно, и взрослым и детям, погрузиться в атмосферу 19 века и создать уникальное украшение для себя или в подарок», - рассказала Анна.
Фото: медиаархив Московской области
Так, музей-заповедник А.П. Чехова приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов». Это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.
«Музейная сфера очень продвинулась в последнее время. Дети сейчас хотят не только смотреть, но и создавать что-то своими руками. Поэтому мы стараемся быть в тренде и сейчас команда музея очень омолодилась. Мы всегда генерируем новые идеи, чтобы всячески радовать наших посетителей», - дополнила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.
Фото: медиаархив Московской области
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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