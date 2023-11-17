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Музеи Подмосковья ждут школьников во время предстоящих осенних каникул

17 ноября 2023, 13:06
Фото: медиаархив Московской области

Фото: медиаархив Московской области

Министерство образования Московской области опубликовало официальные сроки школьных каникул на предстоящий учебный год.
Каникулы разбили на 4 периода. II осенние каникулы начнутся 20 ноября и продлятся до 26 ноября. Музеи Московской области подготовили насыщенную программу для школьников.

Фото: медиаархив Московской области


«Дети в период каникул находятся под пристальным наблюдением музейных сотрудников, чему мы очень рады. Мы можем предложить им много интересного. Помимо наших традиционных экскурсий по главному усадебному дому, мы уже сейчас готовимся к новому году и рождеству. Наша программа рассчитана не только для школьников, но и для взрослых, с которыми они приезжают к нам », - отметила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.

Фото: медиаархив Московской области

В предпраздничные дни усадьба Мураново предлагает с 11 ноября по 14 января посетить серию мастер-классов Мурановские ёлочные игрушки, коллекция 2023/2024 – «Сказки Пушкина». После мастер-классов можно забрать домой не только одного из героев сказок и произведений Александра Сергеевича, но и прекрасное настроение.

«Игрушки мы будем выполнять в различных техниках от разных мастеров. Мы уже не первый год мы работаем с не только локальными мастерами, но и из Санкт-Петербурга. Всем интересно, и взрослым и детям, погрузиться в атмосферу 19 века и создать уникальное украшение для себя или в подарок», - рассказала Анна.

Фото: медиаархив Московской области

Так, музей-заповедник А.П. Чехова приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов». Это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.
«Музейная сфера очень продвинулась в последнее время. Дети сейчас хотят не только смотреть, но и создавать что-то своими руками. Поэтому мы стараемся быть в тренде и сейчас команда музея очень омолодилась. Мы всегда генерируем новые идеи, чтобы всячески радовать наших посетителей», - дополнила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.

Фото: медиаархив Московской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
#музей
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#игрушки
#каникулы
#мураново
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20 россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин
17 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/skyNext

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли 20 россиян.
С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес, не объясняя причин, сняли 20 россиян, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Причиной могло быть введение аргентинскими властями дополнительного контроля из-за наплыва россиянок, которые хотят рожать в латиноамериканской стране.

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», —рассказали Telegram-каналу в авиакомпании.
Также сообщалось, что 17 ноября двое россиян не улетели из Дубая в Рио-де-Жанейро. В посольстве Бразилии в Москве не знают деталей ситуации.

Российских туристов сняла с рейса и авиакомпания Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест на борту. Перевозчик заявил, что самолет пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров не получилось разместить.

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#аргентина
#самолет
#туристы
#россияне
#новости
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Один российский регион готовится к наплыву иностранцев
В Приморье подготовились к росту турпотока из Китая, Узбекистана и Казахстана
17 ноября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Власти Приморского края ожидают рост туристического потока из некоторых стран Азии в зимний период.
О готовности к массовому наплыву граждан других стран ТАСС сообщил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский. С его слов, увеличится поток туристов из Китая, Узбекистана и Казахстана. Зимой туристы приезжают в Приморье, чтобы покататься на лыжах.

«Они могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске. Этой зимой ожидается рост числа туристов»,- рассказывает Арсений Крепский.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.

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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора
17 ноября 2023, 10:30

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Новая линейка завода «Безупречная гжель» отличается изяществом, тонкостью, прозрачностью и белизной фарфора.
Кроме того, такой материал подходит для более сложной росписи, так как на нем краски выглядят ярче. При этом изделия по-прежнему остаются прочными и устойчивыми к сколам. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Фото: медиаархив Московской области

«Фарфоровое производство – очень капризное. Это не пластик, где ты можешь задать одни и те параметры и по ним работать. С фарфором так не работает, он как ребенок, над ним надо бесконечно работать, что-то улучшать, менять, печь подстраивать. Это работа постоянная, каждодневная», - рассказала Анастасия Праведнова PR-директор АО «Гжельский фарфоровый завод». 

Фото: медиаархив Московской области

Долгие годы завод производил изделия из твердого фарфора. Посуда из него была прочная и выдерживала многолетнюю эксплуатацию, но при этом была тяжелой и толстостенной. Сегодня от покупателей поступает запрос на более легкий и белый фарфор, а также на цветную роспись с золочением. Это и было учтено при создании новой коллекции.

«Мы давно уже занимались разработками в этой области, мы очень хотели сделать тонкий фарфор. Традиционный фарфор, он плотный, твёрдый и не повержен сколу. Но другой вопрос, что он не прозрачный. И мы думали, как повторить успех гжели, когда тонкий фарфор все-таки создавали и поставляли к императорскому двору. Мы посмотрели на то время, и подумали, если получилось тогда, то почему не получится сейчас», - поделилась Анастасия.

Фото: медиаархив Московской области

Кроме того, более легкий и белый фарфор подойдет для разных видов росписи – на таком фоне краски смотрятся ярче, что позволяет создавать изделия как в классическом бело-синем варианте, так и с цветной росписью и золотыми орнаментами.

«Мы справились с задачей всего за год, создали новую рецептуру, расшили поставщиков, и сделали совершенно новый для гжели по техническим характеристикам, по белизне и тонкости фарфор, который в ближайшее время появится в нашем магазине», - отметила Анастасия Праведнова.

Фото: медиаархив Московской области

Производитель надеется, что новая линейка станет популярной – она отвечает потребительским запросам с точки зрения тонкости и изящества и в то же время остается неприхотливой в каждодневном уходе. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Московской области откроется выставка «Страна детства». 

В большом Рождественском бале примут участие 500 жителей региона. 
#подмосковье
#работа
#завод
#производство
#гжель
#раменский район
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В Подмосковье 37,5 тысяч школьников совершили турпоездки по соцсертификатам
16 ноября 2023, 16:09

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

С начала года туристические поездки по соцсертификатам совершили 37,5 тысяч подмосковных школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»в  2023 году 37,5 тысяч учеников 5 — 9 классов Подмосковья совершили туристические поезди по региону.

Самыми популярным местом  при выборе туристических маршрутов у школьников стала Третьяковская галерея - ее посетили 16,5 тысяч учащихся.

Кроме этого, школьники часто выбирали Сергиев Посад  с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истру с посещением музеев военной истории округа, городской округ Коломну с экскурсией по Коломенскому кремлю и Серпухов с визитом Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Стоит отметить, что в 2022 году Подмосковье заняло первое место среди регионов России по количеству учащихся, которые приняли участие в проекте школьного образовательного туризма. 

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#подмосковье
#туризм
#сергиев посад
#серпухов
#мелихово
#школьники
#третьяковская галерея
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В АТОР назвали самые популярные направления на новогодние праздники в России
16 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/phive2015

Россияне забронировали и оплатили порядка 60% туров на новогодние праздники. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В этом году турагентства фиксируют высокие показатели по продажам на новогодние праздники, чем в 2022. Самым популярным направлением среди россиян стал Краснодарский край, — там почти не осталось бюджетных и комфортных предложений. 
«Краснодарский край – рекордсмен и летом, и зимой. Москва и Санкт-Петербург также вошли в пятерку лидеров, н я бы хотела отметить ещё Карелию и Кавказские минеральные воды, — эти регионы вошли в десятку, а у некоторых туроператоров эти регионы даже в пятёрке самых продаваемых», — сказала Майя Ломидзе.
В АТОР подчеркнули, что высокий спрос на туры в новогодние праздники наблюдается даже после повышения цен на 15-20%. Ранее «Радио 1» рассказывало, во сколько россиянам обойдётся отдых в январе.

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#спрос
#регионы
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Музей-заповедник А.С. Пушкина предлагает посетителям окунуться в мир археологии
15 ноября 2023, 17:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой», подготовленная совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке представлены более 100 предметов материальной культуры XV –начала XX веков. Кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века, найденные при раскопках в Больших Вяземах и на близлежащей территории, перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности Бориса Годунова (владельца Вязем), его гостях – иноземных послах, а также о тех, кто бывал здесь в Смутные времена.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 

«Название, это предметы, которые больше всего используются в археологических раскопках. Сейчас идет интенсивное строительство, города развиваются и многие памятники культуры страдают из-за этого. И вот выставка призвана показать значение археологии, почему это важно и нужно, в чем ее суть. К сожалению большинство наших посетителей не представляют даже что это. Выставка рассказывает, как работает археолог, чем он пользуется, что он делает потом, после раскопок», - рассказал Владимир Сизов заместитель директора по научной работе Историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина 

Также посетителей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.

«И после выставки мы предлагаем сыграть в интересную игру, собрать археолога в поход и попробовать поработать с культурным слоем. Ипользуются коробки заполненные песком в которых закопаны разные предметы, например из керамики, после посещения выставки посетители с удовольствием находят их», - отметил Владимир Сизов.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина 

Выставка продлится до 15 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 

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В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России. 
#подмосковье
#выставка
#памятники
#археология
#музей-заповедник а. с. пушкина
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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории»
15 ноября 2023, 16:41

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» начал работу масштабный выставочный проект «Зимние истории». Экспозиция будет принимать гостей до 28 января.
«Это выставка-тематическая, мы специально взяли такую тему, потому что впереди новогодние праздники. Мы отобрали семь, в основном дмитровских художников, работающих в разных направлениях, от классики до импрессионизма. Есть работы в модернизме, абстракции, графике и зимние портреты, например, изображение мальчика на санках», - рассказала Елена Нестерчук, ведущий научный сотрудник научно-просветительского отдела музея, куратор выставочного отдела «Дмитровского кремля».
Фото: Министерство культуры и туризма МО

На выставке представлены работы семи известных современных дмитровских художников. Посетители могут увидеть зимние пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графику. В экспозиции представлены картины Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной, Ильи Чируна.

Фото: медиаархив Московской области 
 
«Все художники из Дмитровского союза, поэтому мы часто работаем либо с одним художником, либо с несколькими сразу, как в этом случае. Все они профессионалы, половина из них уже преподают», - отметила Елена.

Фото: медиаархив Московской области 
 
«Зимние истории» - это масштабный выставочный проект, где вы сможете увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графика. Все произведения связаны не только общей тематикой, но и особым предновогодним настроением и необыкновенно доброжелательной атмосферой.

Фото: медиаархив Московской области 
 
«Как у любой категории искусства, у пейзажа есть свои поклонники, и жители Дмитрова менее изощрённые в этом плане. Современное искусства сейчас набирает обороты, но и классика не отступает.  Местные посетители предпочитают ту живопись, которая им понятна. Поэтому такие выставки такзже пользуются популярностью», - добавила куратор выставки.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
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#дмитров
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Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»
15 ноября 2023, 15:05

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

Химкинский драматический театр «Наш дом» приглашает зрителей на премьеру «Маскарад» по произведению М. Ю. Лермонтова.
Драму «Маскарад» написал очень молодой человек, к моменту её создания Лермонтову исполнился 21 год. Талант художника откровенно и безжалостно диагностировал проблемы современного общества, поэтому пьеса претерпела несколько редакций. Цензура того времени не могла пропустить в печать произведение, столь явно компрометирующее дворянское сословие. 

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
 
«В сентябре мы открывали сезон этой премьерой, а спектакль выпустили в середине июля. Мы работаем по такому принципу, когда выбираем произведения, внутри должно от них что-то дзинькать. Маскарад меня очень сильно впечатлил, я решил перечитать это произведение. Многие литертурные работы надо перечитывать в более зрелом возрасте, чтобы понять настоящий смысл заложенный в них», - поделился режиссер театра «Наш дом» Юрий Зайцев

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

Михаил Юрьевич, так и не увидел свою пьесу на сцене, её напечатали только через год после его смерти. В первую очередь спекталь показывает всю глубину любви и страсти, которыми великий поэт наделил своих героев, и выразить мятежный дух авторского замысла.

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

«Маскарад – самая яркая и мистическая драма среди русской литературы. Для меня ключом раскрытия этого произведения была поэма «Демон», потому что и там, и там, мужчина приобретает что-то очень ценное, светлое, прекрасное, женщину и любовь к ней. В итоге он теряет ее и появляется большая трагедия. Это достойное произведение и заставлет думать о многих вещах», - отметил Юрий Зайцев
Театр искал современные выразительные средства, чтобы эта пьеса и сегодня могла звучать так же остро и откровенно, как и в момент её создания. В начале работы над «Маскарадом» Химкинский театр хотел рассказать печальную романтическую сказку о любви, а в итоге получился современный мистический триллер.

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра  «Наш дом»

«У этого спектакля появилась группа поклонников, которые приходят на него уже несколько раз, и говорят придут еще. Это значит, что идеи Лермонтова актуальны до сих пор», - добавил режиссер театра.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#химки
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В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России
15 ноября 2023, 13:59

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея

Верейский историко-краеведческий музей приглашает на выставку народных промыслов России.
Наша страна с давних времен славилась мастерами, превращавшими бытовые предметы в настоящие произведения искусства. Именно народные промыслы делают русскую культуру богатой и неповторимой.

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
Хохлома, гжель, дымковские и богородские игрушки, матрешки, городецкая роспись, каслинское литье, изделия из бересты, павловопосадские платки – все это и многое другое посетители смогут увидеть на выставке, которая будет проходить с 14 октября по 16 декабря в Верейском историко-краеведческом музее. 

«Выставка сделана в основном для детей, которые приходят с Верейской школы и их близжайщих деревень. Мы рассказываем про те промыслы, которые смогли найти в наших фондах. Наша цель показать, насколько все промыслы разные, как и наша страна.  У нас разработана экскурсия, на которой мы объясняем детям, чем промыслы отличаются от искусства. Где-то мы преподносим информацию в виде загадок, где-то с помощью игры, детям всегда интересно», - рассказала директор Верейского историко-краеведческого музея Александра Печкурова. 

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
На выставке посетители увидят золотую хохлому, сказочную гжель, дымковскую и богородскую игрушку, русскую матрешку, познакомятся с каслинским литьем и городецкой росписью. Именно народные промыслы делают нашу культуру богатой и неповторимой.

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея

«Мы с коллегами удивляемся, что некоторые дети не знали слова "поднос", это слово ушло из обихода. Дети, как угодно называют этот предмет, только не поднос. Дома ведь он не используется, и детям было сложно. И таких вещей, которые они видят впервые, очень много», - отметила директор музея.

Издавна Россия славилась людьми с золотыми руками, мастерами, которые создавали эту необыкновенную красоту. Выставка продлится до 16 декабря 2023 года. 

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
«У детей особый интерес вызывает богородская игрушка. У нас представлены разные виды, и на разводе, и на подвесе, и новые с кнопкой. Некоторые игрушки мы даем попробовать, чтобы они поняли принцип их работы», - дополнила Александра Печкурова. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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