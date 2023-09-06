Музей «Зоя» открывает необычную выставку к 80-летию окончания Сталинградской битвы

Фото: Минкульт МО
В музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье 7 сентября откроется выставка «Победа будет за нами! Украденное солнце Сталинграда», приуроченная к 80-й годовщине со дня окончания Сталинградской битвы. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция расскажет истории женщин и детей, которые повлияли на победу в битве.
В первом зале посетители узнают о женщинах, усилия и жертвы которых сыграли важную роль в победе над фашистской Германией. Они поддерживали жизнь в городе. Экспозиция второго зала посвящена детям – участникам Сталинградской битвы. Многие из них, несмотря на юный возраст, работали на заводах, выступали в качестве связных, собирали продукты и одежду для фронта, помогали в госпиталях.
Посетители увидят личные вещи, фотографии, письма, дневники, песенники, благодаря которым узнают, что придавало молодым девушкам силы оставаться смелыми и самоотверженными, защищая Родину, товарищей и любимых. Также гости смогут посмотреть интерактивный фильм, в котором главные герои, мальчики и девочки, рассказывают, как каждый из них пережил самую сложную битву в той войне.
Все истории основаны на реальных событиях.
Подробности можно узнать на сайте.
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«Выставка сделана с уникальной подачей. Через образы, даты и личные истории посетители познают историю этого великого сражения, великого противостояния нашего народа длиной в бесконечные 200 дней», – рассказала руководитель музейного комплекса «Зоя» Марина Роменская.
Все истории основаны на реальных событиях.
Подробности можно узнать на сайте.
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Лора Луганская