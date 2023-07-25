Музей «Новый Иерусалим» представляет 80 картин в рамках проекта «Игра в пространство»

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
«Игра в пространство» отражает тему работы художника с пространством и представляет широкий спектр знаковых имен мастеров XX–XXI веков: Давида Бурлюка, Филиппа Малявина, Александра Осмеркина, Петра Кончаловского и других авторов.
«Выставка готовилась не так долго, хотя проект сложный, примерно чуть меньше года. Однако, замысел возник раньше, и он исходил из непростой мысли, показать как можно больше работ из нашего собрания. Выставка полностью состоит из собрания «Новый Иерусалим». Каждый художник, приступая к работе над холстом, прежде всего решает проблему пространственного строения на плоскостях холста, поэтому круг работ мог бы быть обширнее, но мы остановились на тех работах и авторах, которые наиболее заинтересуют посетителей», - рассказала руководитель художественного отдела Новый Иерусалим, куратор выставки «Игра в пространство» Людмила Денисова.Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
«Действительно, многие художники работают над темой пространства,пространственное построение может быть иллюзорным, то есть подражать реальному, может быть очень условным, а может быть, что на картине просто решается проблема человека в пространстве пейзажа. Корме того, оно может быть камерным и масштабным, и все эти темы отражены на этой выставке. Также, пространство может быть метафизическим, то есть нести тайны, к которым человек стремиться прикоснуться, особенно творческий», - поделилась Людмила Денисова.
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
Выставка построена на сопоставлении самых разных авторов, независимо от хронологии. Рядом с работой художника Филиппа Малявина расположены работы художницы, нашей современницы, которая не так известна широкому кругу зрителей, Людмилы Маркеловой.
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
«Представлено около 80 картин, но еще выставка дополнена скульптурой, ее немного, но она хорошо дополняет проект. Скульптура, является пространственным видом искусства, поэтому мы решили, что это будет интересно нашим посетителям», - отметила куратор выставки «Игра в пространство» Людмила Денисова.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек.
В Подмосковье пройдет Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов».
Около 6 тысяч человек приняли участие в фестивале косплееров в Химках.
Дана Игумнова