Музей-заповедник П. И. Чайковского ждет гостей на выставку «Дачный досуг. Демьяново»

Выставочный проект стремится погрузить посетителей в атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века, показать ее бытовую сторону, досуг и развлечения. Усадьба Демьяново входит в состав музея-заповедника П. И. Чайковского и находится недалеко от основной территории.