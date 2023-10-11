Музыкальная группа Zventa Sventana выступит на фестивале «Между прошлым и будущим»

Фото: Министерство культуры и туризма МО
В городском округе Зарайск с 7 октября по 12 ноября проходит фестиваль «Между прошлым и будущим». Проект поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области.
Куратором фестиваля является продюсер российских и международных проектов, со-основатель Laboratory ABC, соавтор программы «Культурный код» в Школе управления «Сколково» Марина Глухова.
Фото: Радио 1
Фестиваль стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери. Выставка располагается в обновленном купеческом особняке 1860-х годов – доме Григория Мачтета. Новое пространство объединило работы молодых современных художников, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков, Алексей Головин и Ксения Сандеско. Евгений Ches также стал автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской. Художник переосмыслил один из символов города – зарайского бизона.
Фото: Радио 1
Программа фестиваля расписана до 12 ноября. 8 октября Алексей Головин и Владимир Иванов провели бесплатные мастер-классы для жителей и гостей Зарайска. В выходные в открывшемся корнере «Дымов Керамика» также прошли бесплатные мастер-классы по гончарному мастерству и росписи по керамике. Вход на выставку и мастер-классы для всех желающих свободный. А 14 октября в ДК им. Леонова выступит музыкальная группа Zventa Sventana, проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, основателя группы «Гости из будущего».
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Зарайск – это прекрасный городок, где провел свое детство наш писатель, Достоевский. Во многих его произведениях можно увидеть персонажей, которых он встретил именно в Зарайске. Он пишет, что тут, он провел свои самые счастливые годы. Здесь построен самый маленький кремль в России, были найдены археологические находки, и это только малость того, чем гордится этот город», - отметила Марина Глухова.
Фестиваль стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери. Выставка располагается в обновленном купеческом особняке 1860-х годов – доме Григория Мачтета. Новое пространство объединило работы молодых современных художников, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков, Алексей Головин и Ксения Сандеско. Евгений Ches также стал автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской. Художник переосмыслил один из символов города – зарайского бизона.
Фото: Радио 1
«Цель фестиваля не показать современное искусство, а привлечь местных жителей в проекты, как художников, модераторов, предпринимателей, а также доказать тот факт, что приезжая в маленькие города, можно оставаться и развивать свои собственные проекты. В городе очень приятная атмосфера, глава города, руководители бизнесов, все отзывчивые и очень нам помогли», - подчеркнула куратор фестиваля.Фото: Радио 1
Программа фестиваля расписана до 12 ноября. 8 октября Алексей Головин и Владимир Иванов провели бесплатные мастер-классы для жителей и гостей Зарайска. В выходные в открывшемся корнере «Дымов Керамика» также прошли бесплатные мастер-классы по гончарному мастерству и росписи по керамике. Вход на выставку и мастер-классы для всех желающих свободный. А 14 октября в ДК им. Леонова выступит музыкальная группа Zventa Sventana, проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, основателя группы «Гости из будущего».
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова