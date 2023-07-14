Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты

Фото: Фотобанк МО
Федоскинская миниатюра из Мытищ включена в число номинантов онлайн-голосования Russian Traveler Awards 2023. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Федоскинская миниатюра – народный промысел, вид русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше. Он сложился в конце XVIII века в селе Федоскино городского округа Мытищи.
Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвящённого туристическим возможностям страны. Благодаря конкурсу россияне вместе определят главные направления в российской сфере путешествий – от музеев до экомаршрутов. На победу претендуют сразу девять номинантов из Подмосковья.
Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке. Итоги голосования подведут в ноябре. Результаты голосования будут опубликованы на сайте и в журнале Russian Traveler.
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Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвящённого туристическим возможностям страны. Благодаря конкурсу россияне вместе определят главные направления в российской сфере путешествий – от музеев до экомаршрутов. На победу претендуют сразу девять номинантов из Подмосковья.
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Лора Луганская