На Бали полиция задержала россиянку из-за истерики в магазине

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Российская туристка устроила в магазине истерику, после чего её задержали полицейские на индонезийском острове Бали.
Портал Nusa Bali пишет, что жители района Южная Кута вызвали полицию, когда увидели женщину, которая танцевала, кричала и снимала с себя одежду в магазине на улице Джалан Бали Клиф.
Женщина оказалась россиянкой. Её отвезли в больницу для обследования на предмет психических отклонений. После медицинской экспертизы её придётся встретиться с сотрудниками иммиграционной службы.
Ранее сообщалось, что экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали. По словам Айзы, она наехала на мотоцикл с человеком, и это её первая авария на острове. Блогерша решила поехать по короткой, но узкой дороге домой. Ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другую машину. Отъехав, она услышала «жесткий хруст». Пострадавшим оказался русский турист.
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«Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники», —сообщил полицейский Агунг Кетут Сурьянегара.
Ранее сообщалось, что экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали. По словам Айзы, она наехала на мотоцикл с человеком, и это её первая авария на острове. Блогерша решила поехать по короткой, но узкой дороге домой. Ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другую машину. Отъехав, она услышала «жесткий хруст». Пострадавшим оказался русский турист.
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Мария Фирсова