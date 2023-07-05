На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Центральные пляжи Анапы настолько переполнены, что отдыхающие вынуждены загорать стоя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пробираться к морю приходится через плотную толпу отдыхающих. А разместиться на пляже лежа или даже сидя уже невозможно, так как места для этого попросту нет.
При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.
По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.
Читайте также:
Эксперты перечислили города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего
Стали известны самые популярные семейные направления для отдыха в июле
Названы самые недорогие направления для пляжного отдыха
При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.
«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.
По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.
Читайте также:
Эксперты перечислили города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего
Стали известны самые популярные семейные направления для отдыха в июле
Названы самые недорогие направления для пляжного отдыха
Элина Позднякова