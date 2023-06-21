На ферме под Серпуховом организуют пенные вечеринки

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Гостей ждёт общение с животными
На подмосковной ферме «Русский страус» в Серпухове 24 и 25 июня под открытым небом пройдёт самое модное развлечение летнего сезона – пенная вечеринка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
На ферме можно будет познакомиться с обитателями фермы – овечками, козлятами, кроликами, осликом, пони, австралийскими эму, африканскими страусами, ламой и гусями.
Отмечается, что для мероприятия используют только самые качественные материалы. Пена гипоаллергенна и безопасна для тела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковная молочная ферма увеличит объёмы производства в семь раз.
«Для гостей подготовили экскурсии по ферме, посещение резиденции исполнения желаний, конкурсы, игры, мастер-классы по страусиной скорлупе, общение с домашними животными и птицами, игру в догонялки и «Ну-ка, отними» с козлятами, прогулки с осликом, катание на пони и пенную дискотеку», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для мероприятия используют только самые качественные материалы. Пена гипоаллергенна и безопасна для тела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковная молочная ферма увеличит объёмы производства в семь раз.
Лора Луганская