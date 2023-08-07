На фермерском фестивале в Истре побывали более 115 тыс посетителей

Фото: Минкульт МО
116 тыс человек посетили гастрономический фестиваль в Истре за три дня его проведения, сообщили в подмосковном Министерстве культуры и туризма. Фестиваль фермерской продукции проходил с 4 по 6 августа в сыроварне в деревне Дубровское.
«Рады, что мероприятие пользуется такой популярностью у гостей и жителей Подмосковья. Его посетили 116 тыс человек. Фермеры продали 36 тонн молочной, 7 тонн мясной и 2 тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.В ярмарке приняли участие более 350 фермеров из 49 регионов России, а также из Белоруссии.
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Лора Луганская