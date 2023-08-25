На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников.

Фото: Минкульт МО
В городском округе Подольск 27 августа в 14-й раз состоится фестиваль народного творчества «Славянское подворье». В нём примут участие более 1,5 тыс представителей Московской, Тверской, Тульской областей, Удмуртии, Москвы и Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На празднике будет работать несколько площадок: «Эко-подворье», «Ярмарка народных промыслов», «Музейный квартал», «Улица Славянская» и «Трапезная улица». Гостей ждут мастер-классы, игровые зоны и аттракционы.
На главной сцене выступят народные творческие коллективы Московской области и других российских регионов. Завершит концертную программу Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». В этом году он проводится в рамках Межрегионального фестиваля-форума русской культуры «Обереги России».
Мероприятие состоится на Певческом поле у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в посёлке Дубровицы городского округа Подольск. Начало – в 11 часов.
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На главной сцене выступят народные творческие коллективы Московской области и других российских регионов. Завершит концертную программу Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
Мероприятие состоится на Певческом поле у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в посёлке Дубровицы городского округа Подольск. Начало – в 11 часов.
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Лора Луганская