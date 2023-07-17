На курортах Египта выявлены случаи неизвестного заболевания

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На египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Из сообщения следует, что вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена. Сейчас ведомство усилило санитарный контроль за рейсами, которые прилетают из Египта.
В Роспотребнадзоре призывают россиян, планирующих отдыхать в Египте, соблюдать меры предосторожности во избежание инфекционных и паразитарных заболеваний.
Уточняется, что в легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.
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Элина Позднякова