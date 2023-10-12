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На охраняемых природных территориях Подмосковья теперь можно развивать туризм

12 октября 2023, 14:10
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

На охраняемых природных территориях Подмосковья станет доступна туристическая деятельность. Соответствующие поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях» внесли депутаты на внеочередном заседании Мособлдумы. Цель изменений – развитие экологического туризма.
«Туризм на охраняемых природных территориях – это посещения гражданами уникальных природных комплексов и объектов», – сказал первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Как пояснил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, в национальных парках теперь можно организовывать туристскую деятельность, создавать объекты временного размещения, культурного просвещения, общественного питания и бытового обслуживания.


Однако сохраняется и ряд запретов. Например, нельзя вести деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, изменять площадь, месторасположение и границ заповедных зон, строить на этих территориях жилые дома.

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#мособлдума
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#природа
#подмосковье
#московская область
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Россия может полностью отменить визы с пятью странами в 2024 году
Вахруков: РФ предложила Малайзии и ещё четырём странам отменить визы в 2024 году
11 октября 2023, 20:33

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россия может отменить визы в пять государств в следующем году. Об этом в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий» сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Уточняется, что с 2024 года предполагается введение безвизового режима для посещения россиянами Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Бахрейна и Омана.

В настоящее время, по словам Вахрукова, предложения о полной отмене виз уже отправлены представителям всех пяти государств. Теперь ожидается их ответ, благодаря которому станет известно, реализуется ли данная идея. 

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии. По его словам, хорошо налаженное сотрудничество позволит решить ряд важных совместных проблем. Очевидно, что среди них есть и сфера туризма, о чём говорит желание РФ отменить визы на посещение этой страны. 

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#россия
#туризм
#визы
#отмена
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Музыкальная группа Zventa Sventana выступит на фестивале «Между прошлым и будущим»
11 октября 2023, 18:15

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В городском округе Зарайск с 7 октября по 12 ноября проходит фестиваль «Между прошлым и будущим». Проект поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области.
Куратором фестиваля является продюсер российских и международных проектов, со-основатель Laboratory ABC, соавтор программы «Культурный код» в Школе управления «Сколково» Марина Глухова.

«Зарайск – это прекрасный городок, где провел свое детство наш писатель, Достоевский. Во многих его произведениях можно увидеть персонажей, которых он встретил именно в Зарайске. Он пишет, что тут, он провел свои самые счастливые годы. Здесь построен самый маленький кремль в России, были найдены археологические находки, и это только малость того, чем гордится этот город», - отметила Марина Глухова. 
Фото: Радио 1

Фестиваль стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери. Выставка располагается в обновленном купеческом особняке 1860-х годов – доме Григория Мачтета. Новое пространство объединило работы молодых современных художников, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков, Алексей Головин и Ксения Сандеско. Евгений Ches также стал автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской. Художник переосмыслил один из символов города – зарайского бизона.
Фото: Радио 1

«Цель фестиваля не показать современное искусство, а привлечь местных жителей в проекты, как художников, модераторов, предпринимателей, а также доказать тот факт, что приезжая в маленькие города, можно оставаться и развивать свои собственные проекты. В городе очень приятная атмосфера, глава города, руководители бизнесов, все отзывчивые и очень нам помогли», - подчеркнула куратор фестиваля. 
Фото: Радио 1

Программа фестиваля расписана до 12 ноября. 8 октября Алексей Головин и Владимир Иванов провели бесплатные мастер-классы для жителей и гостей Зарайска. В выходные в открывшемся корнере «Дымов Керамика» также прошли бесплатные мастер-классы по гончарному мастерству и росписи по керамике. Вход на выставку и мастер-классы для всех желающих свободный. А 14 октября в ДК им. Леонова выступит музыкальная группа Zventa Sventana, проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, основателя группы «Гости из будущего». 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново».

Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров». 

«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». 
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Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза
Вахруков: доходы от внутреннего туризма выросли в 1,5 раза с 2019 года
11 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/nantonov

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова в ходе пленарной сессии «FTT-2023: Форум туристических территорий».
Он отметил, что такое развитие отрасли связано с тем, что туристический бизнес возрождается после пандемии COVID-19. При этом, по словам Вахрукова, в России повысился уровень сервиса и инфраструктуры, что сделало внутренний туризм актуальным, интересным и доступным для россиян. 

Кроме того, он добавил, что в 2022 году инвестиции в отрасль выросли до 36%, став одним из самых высоких показателей в России. При этом, за прошедшие полгода они выросли ещё на 23%.

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#туризм
#россия
#доходы
#инвестиции
#путешествия
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В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново»
11 октября 2023, 16:09

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Выставочный проект стремится погрузить посетителей в атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века, показать ее бытовую сторону, досуг и развлечения.
Выставка состоит из четырех разделов: знакомство с Демьяново и его дачниками, дачные занятия в доме и на свежем воздухе, а также отдельный зал отведен под музыкальную гостиную. В экспозиции представлены предметы интерьера рубежа XIX - начала ХХ века, женские аксессуары, швейные и вышивальные принадлежности, атрибуты спортивных и настольных игр, графические работы с изображением окрестностей Клина, архивные кадры, записи и печатные издания.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Отметим, что наибольшей популярностью среди музеев в Подмосковье пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и как раз музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.

«Мы в этом году гостей удивляли своими экспозициями, мемориальным домом, парком, выставочными проектами, которых было несколько в течение года. Это два наиболее крупных проекта, один из них был посвящен юбилею двух замечательных произведений Чайковского, это "Иоланта" и "Щелкунчик: неразгаданный код"», - отметил директор музея-заповедника Чайковского в Клину Игорь Корнилов.

Фото: Министерство культуры и туризма МО
   
Музей активно работает в направлении концертов. Как правило, в нем каждые выходные проходят, один или два концерта, причем тематика самая разная, классическая музыка, джазовая музыка, выступления симфонических оркестров или театральных трупп. 

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Но одно из самых главных событий в жизни музея, это Международный музыкальный фестиваль, в этом году он проходил уже в 9 раз. Это 10 дней, которые потрясли Клин. Абсолютно все дни загружены концертами, спектаклями, это всегда звезды, самые лучшие исполнители и оркестры. В это время в Клину собираются слушатели не только с Московской области, но и с других регинов. Мероприятие масштабное и очень яркое», - рассказал Игорь Корнилов.

Музей П.И. Чайковского в Москве открылся 18 мая 2007 года. Он расположен в доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой городской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова. Здесь композитор жил с 1 сентября 1872 года по ноябрь 1873-го.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». 

В Истре пройдет юбилейный гастрономический фестиваль. 

Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде. 
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#кадры
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«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!»
11 октября 2023, 15:14

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». Занятие проходит в школе, построенной А.П. Чеховым в 1899 году.
«Сотрудники музея любят называть эту программу «Прощайте гаджеты». Дети становятся учениками того времени, и осваивают письмо перьевыми ручками на грифельных досках, переодеваются в одежду того времени, и ощущают себя детьми 19 века. Эта программа нравится не только детям, но и взрослым. Она познавательная, интересная и пользуется спросом», - отметила пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Дети увидят квартиру учительницы, просторный учебный класс с высокими потолками и большими окнами, парты системы Эрисмана и даже примерят костюмы деревенских ребятишек чеховской эпохи. Дети узнают, чему и как учили в то время, научатся пользоваться счетами и писать на грифельной доске, выполнят задания и весело поиграют на перемене в коридорах. Лучшие ученики получат похвальные листы.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также,  в Мелихово проходит еще одна интересная детская программа «Славный народ – собаки!». Под руководством музейных педагогов дети и их родители станут участниками игры «Сам себе театр».
 
«Ребята становятся актёрами, режиссерами и ставят небольшие спектакли по произведению Чехова «Каштанка». У нас в принципе в музее насыщенная театральная программа, работает «Мелиховский театр» Чеховской студии. Поимо традиционных экскурсий и спекатклей наши посетители получают возможность увидеть небольшие инсценировки по произведениям Чехова. А каждое воскресенье у нас проходит детская программа, которая пользуется большой популярностью», - подчеркнула Юлия Балабанова. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Отметим, что государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек. Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».

«В течение года мы постоянно работаем и обновляем нашу программу. Вот в ближайшее время все музеи Подмосковья будут принимать участие в мероприятии «Ночь инскусства». Также, в конце ноября у нас ежегодно проходит Детский музыкальный фестиваль, к нам приезжают талантливые дети, показывают свои умения и таланты. Активно начаинем готовить новогоднюю программу, в этом году будет необыный формат, мы каждый раз стараемся удивлять наших гостей», - рассказала пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова. 
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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На выставке «Собибор…» в Петербурге покажут личные вещи Печерского. 

В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». ​
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#игры
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У храма в селе Карпово пройдёт Покровская ярмарка
10 октября 2023, 22:59

Фото: Минкульт МО

На территории Покровского храма 14 октября пройдёт Покровская ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На ярмарке будут представлены хлебобулочные и молочные изделия, овощи, фрукты и ягоды, соленья, варенья, продукция пчеловодства, напитки, сувениры, пушнина, изделия ремесленников и народных мастеров. Гости смогут попробовать уху и кашу из полевой кухни, шашлык. В лавке рыбака можно будет продегустировать и купить рыбу», – говорится в сообщении. 
В концертной программе примет участие Московский казачий хор и другие музыкальные коллективы. Гостей также ждут спортивные состязания, мастер-классы по живописи, росписи деревянной игрушки, изготовлению осеннего декора. 
 
Желающие смогут принять участие в старинных играх. Для детей и взрослых проведут хоровод в русских традициях. Маленьких посетителей ждут аттракционы, артисты на ходулях и контактный зоопарк.
 
Храм находится в селе Карпово Раменского городского округа. Начало ярмарки – в 11:30.

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#подмосковье
#московская область
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В Таиланде рыбак поймал самого большого в мире гигантского усача
10 октября 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov

Британцу удалось поймать самого большого в мире гигантского усача во время отпуска в Таиланде.
The Sun пишет, что 36-летний Келвин Марстон рыбачил на озере в Ратчабури с отцом и приятелем. На двухметровую удочку он поймал гигантского карпа. Мужчине помогали вытаскивать рыбу друг, отец и местный житель. Вес рекордного усача равняется 114 кг.
 
«Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», —сказал Марстон.
Мужчины сфотографировались с рыбой-гигантом и отпустили её. Рыбак рассказал, что спустя несколько дней выловил ещё одну огромную рыбу, которая весила 102 кг. Карпа, которого поймал Марстон, уже вылавливали 4 года назад. За это время рыбы набрала 9 кг.
 
Гигантский усач является самым крупным видом рыб семейства карповых. Он обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Карп употребляет в пищу водные растения, мелких ракообразных, фитопланктон и плоды растений.

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Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку

Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год
#туризм
#туристы
#рекорд
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Туроператоры раскрыли цены на авиабилеты за границу на Новый год
10 октября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Patryk_Kosmider

Авиабилеты из России в страны СНГ на Новый год обойдутся примерно в 27,9 тысяч рублей.
Авиаперелет из РФ в страны дальнего зарубежья на Новый год обойдется в среднем в 97,2 тысячи рублей, в СНГ — в 27,9 тысячи рублей, а в российские города примерно в 16,1 тысячи рублей. Цены на авиабилеты привели аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», пишет TourDom.

В сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 года авиабилеты за границу, кроме стран ближнего зарубежья, выросли в цене почти в полтора раза. Осенью прошлого года их средняя цена составляла 68,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пользователей Reddit разочаровало путешествие в Россию. Пользователи форума спорили о худших для путешествия странах. В этом списке оказалась и Россия. Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва крутая.

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#россия
#билеты
#путешествия
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В Мытищах состоится VII фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера»
10 октября 2023, 16:36

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

С 26 октября по 2 ноября 2023 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» станет театральный столицей Подмосковья, представив на своих площадках в рамках проведения VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера».
Экспертный совет фестиваля отсмотрел более 300 спектаклей-заявок от почти 200 театров. В афишу фестиваля вошли спектакли 13 коллективов из России и Казахстана, в том числе спектакли на татарском и казахском языках.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
 
«Эти 13 театров, которые будут принимать участие в фестивале, приедут из разных городов России и зарубежья. И вот экспертный совет с большим трудом смог выбрать всего 13 театров, которые будут выступать в Мытищах. Мне кажется, что интерес будет не только у жителей Подмосковья, но и московские зрители с удовольствием приедут посмотреть на артистов. К тому же большинство спектаклей, которые будут показываться, они совершенно новые, не имеют сложившегося репертуара и звучания, поэтому это будет для зрителей необычно», - рассказал художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов
 
В жюри фестиваля вошли известные российские критики: Анастасия Ефремова, Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная, а также актер театра и кино, режиссер Михаил Богдасаров.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

«Мы давно обратили внимание на подразделения, есть фестивальные спектакли, а есть не фестивальные. В первом случае, это необычные постановки, их сюжеты обычно были интересны критикам. Но мы заметили, что не всегда такие спектакли нравятся зрителям, бывает, что даже зал пустеет после первого акта. Поэтому мы хотели найти золотую середину и подобрали разнообразную программу», - отметил Игорь.

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.

«У нас после каждого спектакля проходит голосование, кому понравилось, а кому нет, потом мы суммируем и определяем, какой спектакль больше всех получил симпатий. Жюри – это наши зрители», - подчеркнул Игорь Шаповалов.  

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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