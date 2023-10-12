На охраняемых природных территориях Подмосковья теперь можно развивать туризм

Фото: Мособлдума
На охраняемых природных территориях Подмосковья станет доступна туристическая деятельность. Соответствующие поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях» внесли депутаты на внеочередном заседании Мособлдумы. Цель изменений – развитие экологического туризма.
«Туризм на охраняемых природных территориях – это посещения гражданами уникальных природных комплексов и объектов», – сказал первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Как пояснил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, в национальных парках теперь можно организовывать туристскую деятельность, создавать объекты временного размещения, культурного просвещения, общественного питания и бытового обслуживания.
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Лора Луганская