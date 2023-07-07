На подмосковной зооферме на праздник Ивана Купалы проведут огненное шоу

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На «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе 8 июля пройдут огненное шоу и традиционные гуляния. Они будут посвящены славянскому празднику Ивана Купалы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этот день наши предки проводили народные гуляния, совершали обряды, загадывали желания, жгли костры и водили хороводы. Для гостей будет подготовлена разнообразная программа: мастер-классы по плетению венков и лаптей, водяная пенная дискотека, выступления творческих коллективов, огненное шоу и многое другое», – говорится в сообщении.Адрес «Зоофермы Шихово: Дмитровский район, деревня Шихово.
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