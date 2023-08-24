На сыроварне Олега Сироты отметят «Праздник урожая»

Фото: Минкульт МО
Более 15 фермеров и ремесленников представят свою продукцию на фестивале «Праздник урожая», который пройдёт 26 и 27 августа на Истринской сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Гости смогут купить натуральные фермерские продукты – сыры из овечьего, козьего и коровьего молока, мясные деликатесы, домашние колбасы, рыбу, растительные масла, органическое какао, кофе и природный сахар.
Будет представлен и широкий ассортимент кондитерских изделий – шоколад, трюфели, авторские пирожные, мармелад, халва, пастила, ягоды в йогурте, орехи в шоколаде, джемы, мёд и многое другое. Помимо этого, ремесленники представят собственные изделия ручной работы.
Для детей подготовят развлекательную программа: мастер-классы по росписи игрушек и глиняных фигурок, созданию сырного мыла и мелков, пряников. Все желающие смогут прокатиться на лошади и сделать аквагрим. На фестивале можно будет познакомиться с производством сыроварни и узнать об истории сыроварения.
Фестиваль будет проходить с 10 до 18 часов по адресу: Истра, деревня Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.
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Будет представлен и широкий ассортимент кондитерских изделий – шоколад, трюфели, авторские пирожные, мармелад, халва, пастила, ягоды в йогурте, орехи в шоколаде, джемы, мёд и многое другое. Помимо этого, ремесленники представят собственные изделия ручной работы.
Фестиваль будет проходить с 10 до 18 часов по адресу: Истра, деревня Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.
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Лора Луганская