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На сырном фестивале в Подмосковье ждут более 100 тыс гостей

24 июля 2023, 15:45

Фото: Минсельхозпрод МО

На «Сырный фестиваль» под Истрой, который пройдёт 4-6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году на фестивале ждут фермеров из новых регионов. Число участников тоже выросло: если в прошлом году их было 300, то в этом станет уже 350. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек.

Кроме продажи ярморочной продукции, на фестивале состоится выставка сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.


Мероприятие пройдёт в деревне Дубровское. От железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская для гостей фестиваля организуют бесплатные автобусы.

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#Ирина Каклюгина
#фестиваль
#сыр
#фермеры
#продукты
#Истра
#Московская область
#Подмосковье
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Аналитики посчитали, во сколько обойдётся однодневная поездка для школьника
24 июля 2023, 12:02

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo выяснили, что средняя стоимость однодневной поездки для школьника составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает RT.
Также исследование показало, что туры стоимостью более 2 тыс. предлагают 30% туроператоров. А однодневные поездки, за которые родители заплатят менее 1 тыс. рублей, предлагают лишь 16% опрошенных.

Участники опроса отметили, что главными причинами, тормозящими развитие детского туризма, являются недостаточная совместная работа органов образования и туроператоров и предоставление путёвок недобросовестными и нелегальными работниками индустрии, передаёт RT.

72 % опрошенных считают, что детский туризм необходимо выделить в самостоятельный вид туризма – это позволит решить часть проблем. Также, по мнению 31% участников, это позволит обезопасить предоставление услуг в сфере детского туризма, а 28% уверены, что это поможет избавиться от нелегалов на рынке.

В проведённом опросе приняли участие 200 туроператоров из более чем 40 регионов России.

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#туризм
#дети
#путёвка
#тур
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Три команды выступили на фестивале фейерверков «Большая Волга» в Дубне
24 июля 2023, 10:00

Фото: администрация г. о. Дубна

На Комсомольской набережной в Дубне прошёл 17-й Российский фестиваль фейерверков «Большая Волга». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Открыли фестиваль музыкальный проект «Дубна. Волга. Classic» и Дубенский симфонический оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова. Была исполнена «Кармен-сюита» Бизе и Щедрина.
«Пиротехническое мастерство продемонстрировали три команды: «Пиромания» из Таганрога, «Салюты лучших коллекций» из Реутова и «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада. Дебютанты фестиваля – команда из Таганрога – сделала акцент на парковый фейерверк, построенный на одиночных снарядах. Было дано более тысячи залпов. Обладателем гран-при и приза зрительских симпатий стала команда из Реутова.», – отметил Тихомиров.  
С обоих берегов Волги, моста, с лодок и катеров за грандиозным огненным шоу наблюдали тысячи дубненцев и гостей наукограда. 

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#Дубна
#салют
#шоу
#Максим Тихомиров
#Московская область
#Подмосковье
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В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары
21 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Fatih Deger

В Турции запасы воды в водохранилищах за неделю сократились на 2% — до 40% от нормы.
Это минимальные показатели впервые с 2014 года, сообщает газета Daily Sabah, ссылаясь на городское управление водоснабжения и канализации (ISKI).
 
Запасы воды в водохранилищах по нормам должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они сократились до 346 млн куб. м. Причиной сокращения водных запасов стала жара. К примеру, на прошлой неделе в Турции зафиксировали рекордную температуру +49,1 градуса.
 
По данным агентства водоснабжения Стамбула, ежедневное потребление воды в турецком городе превысило 3,5 млн куб. м. Это стало самым высоким  показателем в истории.

Ранее сообщалось, что ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.

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#Турция
#вода
#жара
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Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ
21 июля 2023, 14:15

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале сообщил, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о новом налоговом вычете в 13% за туристические поездки по России. Об этом пишет АГН «Москва».
«Путешествия по России заряжают мощнейшей энергией и вдохновляют сильнее, чем многие иностранные курорты», — приводит слова Слуцкого  АГН «Москва».

Лидер партии пояснил, что согласно законопроекту за счет вычета можно будет вернуть до 13% потраченных денежных средств на тур по стране.

Слуцкий дополнил, что «Туристический бонус» позволит людям не только посмотреть красоты России, но и «воспитывать детей в духе патриотизма и уважения к Родине».

Напомним, ранее аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. По данным Яндекс Путешествий 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья, 8% — ближнего зарубежья.


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#ЛДПР
#Слуцкий
#туризм
#Россия
#налоговый вычет
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РСТ: Монголия востребована у российских туристов
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что Монголия востребована у российских туристов
21 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/inewsistock

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2022 году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития туристического направления в Монголию. Об этом пишет RT.
«Акцент в туре делался и на культурно-познавательные особенности, и на паломнические», — цитирует Барзыкина RT.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что, несмотря на необходимость решения вопросов транспорта, Монголия востребована у россиян.

Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России. Вице-президент РСТ Александр Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.

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#РСТ
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#туризм
#россияне
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Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха
Яндекс Путешествия: Большинство россиян выбрали для летнего отдыха в 2023 году Россию, Турцию и Армению
20 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/yuliasverdlova

Аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования Яндекс Путешествий.
В публикации говорится, что 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья,  8% — ближнего зарубежья.

Отмечается, что самыми популярными странами среди россиян для отпусков заграницей стали Турция, Казахстан, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Среди городов России отдыхающие отдают предпочтение Санкт-Петербургу, Сочи, Анапе, Геленджику, Москве и Владивостоку.

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#Россия
#туристы
#лето
#отдых
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На Межрегиональном фестивале ухи в Белоомуте ждут около 1 тыс гостей
20 июля 2023, 19:15

Фото: Минсельхозпрод МО

В посёлке Белоомут городского округа Луховицы 22 июля пройдёт Х межрегиональный фестиваль «Царская уха». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Фестиваль проведут на левом берегу Оки. Предполагается, что он соберёт около 1 тыс гостей. В программе - театрализованные представления, выступления музыкантов, историко-патриотического клуба, катания на лошадях. Будет также развёрнут детский городок, пройдёт флешмоб с ростовой куклой.
 
Помимо этого, гостей ждут ярмарка сельхозпродукции, мастер-классы от поваров и дегустация ухи.

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#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#туризм
#уха
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«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
20 июля 2023, 16:47

Фото: istockphoto/frentusha

Еще один российский город получит прямое авиасообщение с Дубаем. Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 29 октября запустит прямые рейсы до города в Эмиратах из Волгограда.
Известно, что полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. «Победа» на своем официальном сайте уже открыла на рейсы продажу билетов, сообщается в релизе компании. Время в полете будет составлять около четырех с половиной часов. Кроме того, также дважды в неделю, по средам и воскресеньям, из Волгограда можно будет улететь в Стамбул.

В настоящее время «Победа» осуществляет ежедневные рейсы в Дубай из аэропорта «Внуково» в Москве. В рамках расширения региональной программы зарубежных полетов в октябре компания также запустит рейсы в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.

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#дубай
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#победа
#полет
#рейс
#компания
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Депутат Бессараб рассказала, стоит ли ждать возвращения туристического кешбэка
20 июля 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о создании федеральной программы с целью развития инфраструктуры туристических мест, а также рассказала, вернётся ли туристический кешбэк.
Эксперт пояснила, что развивать санитарные удобства, без сомнения, необходимо, однако этим уже занимаются, имеются все необходимые программы, поэтому предложение Милонова лишь повторяет ранее принятые запросы.

Кроме того, она заявила в беседе с RT, что продление туристического кешбэка невозможно. Но она выразила надежду на возвращение программы в будущем, поскольку это выгодно как для самих туристов, так и для туристического бизнеса городов России.

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#туризм
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