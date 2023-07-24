На сырном фестивале в Подмосковье ждут более 100 тыс гостей

Фото: Минсельхозпрод МО
На «Сырный фестиваль» под Истрой, который пройдёт 4-6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году на фестивале ждут фермеров из новых регионов. Число участников тоже выросло: если в прошлом году их было 300, то в этом станет уже 350. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек.
Кроме продажи ярморочной продукции, на фестивале состоится выставка сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.
Мероприятие пройдёт в деревне Дубровское. От железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская для гостей фестиваля организуют бесплатные автобусы.
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Кроме продажи ярморочной продукции, на фестивале состоится выставка сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.
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Лора Луганская