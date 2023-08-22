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На Тайване число заразившихся лихорадкой денге приблизилось к рекорду 2015 года

22 августа 2023, 19:43

Фото:istockphoto/nechaev-kon

С начала 2023 года на Тайване зафиксировали 2 135 случаев инфицирования лихорадкой денге.
ТАСС, со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, пишет, что нынешняя вспышка является самой масштабной с 2015 года. Тогда обнаружили менее 2,6 тысяч случаев.

За последние 7 дней выявлено 556 случаев данного заболевания, большинство из них зафиксировано на юге острова.


Смертность от лихорадки денге остаётся предельно низкой. С начала нынешнего года от лихорадки денге на Тайване скончались два человека.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.

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Туроператоры назвали минимальную стоимость недельного отдыха в Турции
22 августа 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

По данным АТОР, при размещении в трехзвездочном отеле Антальи можно уложиться в 93 тысячи рублей на двоих.
Средняя стоимость недельного турецкого отдыха равняется примерно 100 тысячам рублей. В середине сентября отпуск а Антальи и её окрестностях подорожает: заплатить придётся минимум 108 тысяч рублей, в среднем 115 тысяч.
 
Отпуск в четырехзвездочном отеле в режиме «все включено» в начале сентября обойдётся в 95-108 тысяч рублей. Пятизвездочный отдых будет стоить не меньше 115-143 тысяч рублей на двоих. Эксперты говорят о росте цен на 15%.

Авсаллар, Мерсин и Сиде входят в топ курортов с самыми низкими арендными ставками за посуточное жильё среди турецких мест для отдыха. Средние цены в этих городах не превышают 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего обойдётся аренда квартир и апартаментов в Авсалларе: это прибрежный посёлок, который расположен в 24 км от Аланьи.

«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, а апартаменты и квартиры выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов растёт», — рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
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#турция
#отпуск
#каникулы
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В Таиланде британский пенсионер выжил в озере среди змей
22 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/aleks1949

В Таиланде экстренные службы спасли 77-летнего британца, оказавшегося в водоёме с большим количеством змей.
Daily Record сообщает, что пенсионер плыл по реке на лодке. Течение унесло его в заросли. Лодка застряла в иле. Мужчина не мог выбраться с небольшого островка посреди реки.
 
Пенсионер позвонил спасателям. Они 6 часов пытались определить местонахождение британца. По словам спасателей, туристу очень повезло. В местах, где он застрял, обитают опасные змеи, в их числе питоны.
 
Пенсионер не получил серьёзных травм. Спасатели помогли ему добраться домой.

Ранее сообщалось, что в Пакистане дети застряли на канатной дороге на высоте почти 370 метров. ЧП случилось в горном районе Баттаграм. Во время движения по канатной дороге у кабинки оборвались 2 из 3 тросов. Уже 9 часов люди висят на высоте 365 м.

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#таиланд
#туристы
#змеи
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Более 14 тысяч человек посетили IX Международного фестиваль «Джазовые сезоны»
IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» прошел на территории музея-заповедника «Горки Ленинские»
22 августа 2023, 16:48

Фото: Радио 1

IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» посетили более 14 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Джазовые сезоны» лишний раз доказали, что не просто так входят в десятку лучших фестивалей России в формате open-air. Один из уникальных музейных комплексов Подмосковья – «Горки Ленинские» на два дня стали центром, собрались истинные ценители джазового направления», - отметила Ирина Каклюгина.
Фото: Радио 1
 
На «Джазовых сезонах» – 2023 выступили Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом PianomaniяJazz, Евгений Маргулис.
 
«Очень здорово на фестивале, наконец-то появилась возможность увидеть вживую наших джазовых маэстро. Маргулис отдельная любовь, мне нравится его творчество и была очень рада услышать его со цены. Зона фестиваль очень большая, и погулять можно, и мастер-класс посмотреть и все это под красивую джазовую музыку», - поделилась зритель фестиваля Екатерина. 
Фото: Радио 1

У зрителей была возможность посетить музыкальные мастер-классы, поиграть на различных музыкальных инструментах, поесть разнообразную еду и поучаствовать в спортивных играх.   

Фото: Радио 1
 
«Мы решили поучаствовать в фестивале по рекомендации наших друзей и не пожалели. Можно подумать, что балалайка и джаз не совместимые вещи, совсем разные жанры и направления. Но последнее время появляются молодые музыканты, которые используют этот инструмент в таких смежных с джазом стилях. На нашей площадке как раз был музыкант, который известен тем, что он смешивает балалайку, народную стилистику смешивает с джазовыми стилями и импровизационной музыкой», - рассказал Сергей, представитель компании «Балалайкер».  
Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1

Три года подряд «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек. 

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Туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле
22 августа 2023, 16:21

Фото:istockphoto/eternalcreative

Туристы из России, которые отдыхают в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жалуются на отравление и заражение кишечной инфекцией.
«Известия» пишут, что, по словам пострадавшей Виты Коберницкой, в гостинице сейчас берут пробы для выяснения причины недомогания людей.

«По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. То ли бассейн виноват, то ли море, несоблюдение санитарных норм. Уборка велась, посуда была чистая, претензий не было. Но переболела вся наша семья, ребенок с температурой», — сообщила Вита Коберницкая. 
По словам женщины, местные врачи подтвердили наличие инфекции у ребёнка. Некоторые туристы вызывали скорую помощь.

К слову, в отзывах отдыхающих на популярном сайте об отелях на Armas Green Fugla уже жаловались на аналогичные случаи. Люди писали, что в отеле царит антисанитария, а люди вынуждены принимать лекарства от диареи.

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#россия
#туристы
#турция
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялся IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны»
IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» прошёл 19-20 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
21 августа 2023, 12:02

Фото: Радио 1

Фестиваль «Джазовые сезоны» собрал десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов и тысячи зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Я очень давно мечтала на что-то подобное попасть, потому что сильно люблю джаз. И вот благодаря Джазовым сезонам мне удалось послушать наших замечательных музыкантов. В том числе хотела Маргулиса послушать, спасибо организаторам, что его выстпуление есть в программе. Я довольна, на следующий год обязательно приеду еще раз», - поделилась зритель фестиваля Екатерина. 

Высокий уровень «Джазовым сезонам» задает состав участников: Юрий Бутман – художественный руководитель фестиваля – отмечает, что на мероприятие ежегодно приглашаются российские и зарубежные суперзвезды джазовой музыки. 

Фото: Радио 1

Отличает фестиваль и особая атмосфера: гармоничное сочетание летнего вечера, великолепных мелодий и живописного ландшафта. Кроме того, архитектура старинного имения, усадебный парк с многочисленными аллеями создают неповторимую акустику.

Фото: Радио 1


Фото: Радио 1
 
«Мы участвуем в фестивале уже не первый год, и главная его особенность в 2023 году, это появление второй сцены. Мне кажется, что фестиваль растет, развивается и с каждым годом становится все качественнее, сюда приятно приезжать. Здесь здорово находится и как зрителю, и как сотруднику. Я не перестаю восхищаться командой фестиваля, они делают великое дело и это у них прекрасно получается. Поэтому, все кто не был на Джазовых сезонах, я настоятельно рекомендую посетить это мероприятие», - отметила гость фестиваля Ирина. 

Фото: Радио 1

А в перерывах между концертами у зрителей была возможность поучаствовать в различных творческих мастер-классах, спортивных конкурсах. Для детей также подготовили игровую программу. На территории находились фуд-корты. И по традиции гости фестиваля могли посетить экспозиции музейного комплекса и прогуляться по заповеднику.

«У нас был музыкально-образовательный шатер, где мы проводили мастер-классы на различных инстументах. Взрослым и детям интересно это, так как у нас универсальное направление. Люди, которые приехали на фестиваль, хотят поиграть не только джазовые мелодии, а в принципе услышать и попробовать для себя что-то новое», - рассказала предствитель Музторг Карина. 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#джаз
#архитектура
#традиции
#мероприятия
#люди
#джазовые сезоны
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Китайский консул Божуй допускает отмену виз в КНР для россиян
19 августа 2023, 15:48

Фото: istockphoto/XiXinXing

Китайские визы для граждан России в перспективе могут отменить.
Об этом рассказал в ходе VI Глобального форума молодых дипломатов консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй, пишет ТАСС.
 
«Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», —высказал мнение Божуй, отвечая на вопрос о вероятной отмене виз для россиян в будущем.
По его словам, что Китай уже отменил визы для российских туристических групп. Для того, чтобы полностью отменить визы, нужно решить некоторые вопросы, которые относятся к безопасности и миграции.

Ранее сообщалось, что первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.

Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проехали 162 человека. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.

В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.

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Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света

Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз
#китай
#туризм
#визы
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Россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света
19 августа 2023, 10:41

Фото: istockphoto/Uwe Moser

Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.
Тг-канал Baza пишет, что уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа.
 
Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.
 
С тех пор он преодолел на шести континентах расстояние, которое сопоставимо с длиной экватора Земли — 40 075 км.
 
24 июля Руслан вернулся на Сою. Свой рекорд он отметил бутылкой шампанского.
 
В 2013 году австралийский спортсмен Том Денисс также отметился таким достижением. На рекорд он потратил менее двух лет. Его маршрут составил 26 232 км. Но россиянин не бежал на скорость по кратчайшему пути, его целью были пройти 40 075 км. 

Ранее сообщалось, что немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его. Он планирует преодолеть 6 тыс. км по России с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.

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#туризм
#путешествие
#путешествия
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Россияне потеряли €5,5 млн из-за отказов при оформлении шенгенских виз
18 августа 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.
Такие данные приводит портал SchengenVisaInfo. Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений.
 
На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
 
Россиянам реже остальных отказывают в получении документов. Евросоюз не даёт разрешение россиянам въезжать на территорию лишь в 10% случаев, а турки и индийцы не получают визы в 15% и 18% случаев соответственно.
 
При этом россияне терпят огромные финансовые потери. В прошлом году шенгенские визы не удалось оформить 68,7 тыс. россиянам. Учитывая визовый сбор в размере 80 евро, общий объем потерянных средств достиг 557 млн  рублей.

Ранее сообщалось, что Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.

Также было принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.

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#визы
#евросоюз
#туризм
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Из России возобновят прямые рейсы в КНДР
18 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/Takosan

Первый после пандемии COVID-19 авиарейс из КНДР в Россию «Пхеньян – Владивосток» произойдёт 25 августа.
В пресс-службе владивостокского аэропорта сообщили, что перелёты будет выполнять северокорейская авиакомпания Air Koryo.
 
«Рейсы действительно будут. Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», — приводит цитату пресс-службу аэропорта РИА Новости.
Сообщается только о двух рейсах. Пока нет данных о том, планируются ли обратные перелеты в Пхеньян, а также полеты в будущем между двумя городами.
 
Стоимость рейсов из Пхеньяна во Владивосток равняется $230, в Пекин — 1750 юаней.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета.

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#россия
#кндр
#рейсы
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