На Тайване число заразившихся лихорадкой денге приблизилось к рекорду 2015 года

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С начала 2023 года на Тайване зафиксировали 2 135 случаев инфицирования лихорадкой денге.
ТАСС, со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, пишет, что нынешняя вспышка является самой масштабной с 2015 года. Тогда обнаружили менее 2,6 тысяч случаев.
За последние 7 дней выявлено 556 случаев данного заболевания, большинство из них зафиксировано на юге острова.
Смертность от лихорадки денге остаётся предельно низкой. С начала нынешнего года от лихорадки денге на Тайване скончались два человека.
Ранее сообщалось, что в Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
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За последние 7 дней выявлено 556 случаев данного заболевания, большинство из них зафиксировано на юге острова.
Ранее сообщалось, что в Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
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Мария Фирсова