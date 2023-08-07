На выезде из Абхазии в РФ образовалась многокилометровая пробка

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Затор возник на дороге на выезде из Абхазии в Россию.
Telegram-канал Sputnik Абхазия сообщает, что пробка возникла на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу». Длина затора оценивается в 5 км.
Причины возникновения многокилометровой пробки не называются.
Ранее крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.
На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.
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Причины возникновения многокилометровой пробки не называются.
На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.
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Мария Фирсова